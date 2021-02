Infinity TV novità marzo 2021: film, serie TV e originals

Le novità Infinity TV di marzo 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese tanti nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV a marzo 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity TV

Sobibor – La grande fuga

Una delle principali novità Infinity TV di marzo 2021 è Sobibor – La grande fuga, film drammatico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell’ottobre 1943 più di 400 prigionieri guidati da un ufficiale ebreo sovietico portano avanti una rivolta nel campo di sterminio di Sobibor, uccidendo alcune guardie delle SS e cercando di impadronirsi di un arsenale di armi.

Disponibile su Infinity TV dal 3 marzo 2021.

Sobibor – La grande fuga, il trailer ufficiale

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, secondo capitolo della saga tratta dal libro di J.K. Rowling, arriva a marzo 2021 su Infinity TV. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Silente arruola il suo ex student Newt Scamander, ignaro dei pericoli che lo attendono in un mondo magico sempre più diviso.

Disponibile su Infinity TV dal 14 marzo 2021.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, il trailer ufficiale

Chips

A marzo 2021 ritorna nel catalogo Chips, pellicola remake della serie TV degli anni ’70. Protagonisti Dax Shepard e Michael Peña nel ruolo di Jon Baker e Frank “Ponch” Poncherello, due agenti appena entrati nei ranghi della polizia stradale di Los Angeles che dovranno lottare contro il crimine e la corruzione che dilagano in città.

Disponibile su Infinity TV dal 20 marzo 2021.

Chips, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV

Fast & Furious – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 American Pie 2 – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 8 mile – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 Vi presento i nostri – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 Attacco al potere 2 – 2 marzo 2021

– 2 marzo 2021 Stardust – 4 marzo 2021

– 4 marzo 2021 Footloose – 5 marzo 2021

– 5 marzo 2021 Cinquanta sfumature di nero – 5 marzo 2021

– 5 marzo 2021 Lasciami andare – dal 5 all’11 marzo 2021 (Infinity Premiere)

– dal 5 all’11 marzo 2021 (Infinity Premiere) Le streghe – dal 6 al 18 marzo 2021 (Infinity Premiere)

– dal 6 al 18 marzo 2021 (Infinity Premiere) Poveri ma ricchissimi – 11 marzo 2021

– 11 marzo 2021 Manchester by the sea – 14 marzo 2021

– 14 marzo 2021 Funny money – Come fare i soldi senza lavorare – 15 marzo 2021

– 15 marzo 2021 Happy Halloween, Scooby Doo! – dal 19 al 25 marzo 2021 (Infinity Premiere)

– dal 19 al 25 marzo 2021 (Infinity Premiere) The Great Wall – 20 marzo 2021

– 20 marzo 2021 In amore niente regole – 23 marzo 2021

– 23 marzo 2021 LEGO DC Shazam: Magic and monsters – dal 26 marzo all’1 aprile 2021 (Infinity Premiere)

– dal 26 marzo all’1 aprile 2021 (Infinity Premiere) La prima pietra – 27 marzo 2021

– 27 marzo 2021 Il grande Lebowski – 30 marzo 2021

– 30 marzo 2021 Patch Adams – 31 marzo 2021

– 31 marzo 2021 La mummia – Il ritorno – 31 marzo 2021

– 31 marzo 2021 Biutiful – 31 marzo 2021

– 31 marzo 2021 Dragonheart – Battaglia per il cuore di fuoco – 31 marzo 2021

– 31 marzo 2021 Un poliziotto e mezzo – Nuova recluta – 31 marzo 2021

– 31 marzo 2021 Ragazze nel pallone – Sfida mondiale – 31 marzo 2021

Serie TV da vedere su Infinity TV

DC’s Legends of Tomorrow – stagione 5

Su Infinity TV arriva a marzo 2021 l’intera quinta stagione di DC’s Legends of Tomorrow, che si aggiunge alla quarta già a disposizione. La serie TV, spin-off di Arrow e The Flash ambientato nell’Arrowverse DC Comics, segue le avventure nel tempo di un’improbabile squadra di eroi che cerca di salvare il mondo. Già confermate la sesta e la settima stagione, in arrivo tra il 2021 e il 2022.

Disponibile su Infinity TV dall’1 marzo 2021.

DC’s Legends of Tomorrow 5, il trailer ufficiale

Riverdale – stagione 5

La quinta stagione di Riverdale sbarca su Infinity TV con un episodio a settimana (stagioni 3 e 4 già in catalogo). Il teen drama è basato sui personaggi Archie Comics e segue le vicende del giovane Archie Andrews e dei suoi amici Betty Cooper, Veronics Lodge e Jughead Jones, alle prese coi misteri che si celano nell’apparentemente perfetta cittadina di Riverdale.

Disponibile su Infinity TV dal 5 marzo 2021 (un episodio a settimana).

Riverdale 5, il trailer ufficiale

Young Sheldon – stagione 4

Tra le novità del mese di marzo 2021 anche la quarta stagione di Young Sheldon, composta da dieci episodi. Torna la sitcom spin-off e prequel con protagonista Sheldon Cooper, uno dei personaggi più amati di The Big Bang Theory. Il giovane trascorre la sua infanzia in Texas con la madre fervente cristiana battista, il padre allenatore di football, il fratello George Junior e la sorellina Missy.

Disponibile su Infinity TV dal 15 marzo 2021 (un episodio a settimana).

Young Sheldon 4, il promo trailer ufficiale

Novità Infinity TV marzo 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV a marzo 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di marzo da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.