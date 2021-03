Apple TV+ novità marzo 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a marzo 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia nel novembre 2019 e sbarcato di recente su Google TV, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese, che vede ben poche novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a marzo 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

Cherry – Innocenza perduta

L’unica vera novità in arrivo a marzo 2021 su Apple TV+ è Cherry, film diretto da Anthony e Joe Russo e adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2018 scritto da Nico Walker. Cherry (Tom Holland) è un giovane di una famiglia benestante che sposa Emily (Ciara Bravo), la fidanzata della sua città natale, prima di arruolarsi nell’esercito e partire per l’Iraq come medico. Impreparato alla macabra realtà, torna a casa con un disturbo da stress post-traumatico, che lo porta a diventare dipendente dalle droghe e indebitato: troverà uno sbocco nel rapinare banche.

Disponibile su Apple TV+ dal 12 marzo 2021.

Cherry – Innocenza perduta, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Servant – finale di stagione 2

Con il mese di marzo 2021 su Apple TV+ arrivano gli ultimi episodi e il finale della seconda stagione di Servant, che aveva debuttato lo scorso gennaio. La serie, creata da Tony Basgallop e M. Night Shyamalan, segue i genitori Dorothy e Sean, che in seguito alla morte del figlio si prendono cura insieme a una giovane tata di una bambola reborn, unico strumento per riportare la donna dallo stato catatonico in cui è caduta dopo la tragedia. A marzo gli episodi 10, 11 e 12, in attesa della terza stagione già confermata.

Servant 2, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Apple TV+ a febbraio 2021

For All Mankind (stagione 2, episodi 3-6)

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a marzo 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di marzo per altri servizi di streaming avete a disposizione i link qui sotto e potete continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Leggi anche: le 15 migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand