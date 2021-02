NOW TV e Sky On Demand novità marzo 2021: film, serie TV e originals

NOW TV e Sky On Demand novità marzo 2021: film, serie TV...

Quali sono le novità da vedere a marzo 2021 su NOW TV e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV e Sky On Demand a marzo 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Fukushima

Arriva su NOW TV e Sky On Demand Fukushima, il film con Ken Watanabe sul disastro della centrale nucleare avvenuto in seguito al più grande terremoto della storia del Giappone del marzo 2011. La pellicola racconta la storia di alcuni dipendenti della centrale che mettono a rischio la propria vita per evitare che la catastrofe assuma proporzioni inimmaginabili.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’11 marzo 2021.

Fukushima, il trailer ufficiale

L’uomo invisibile

Tra le novità lato cinema anche L’uomo invisibile, adattamento moderno del romanzo omonimo di H.G. Wells e reboot dell’adattamento del 1933. Cecilia Kass è intrappolata in una relazione violenta con un ricco scienziato e uomo d’affari e decide di scappare nel cuore della notte facendo perdere le sue tracce: l’uomo sta però escogitando un piano diabolico.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 15 marzo 2021.

L’uomo invisibile, il trailer ufficiale

Greenland

Altro film “catastrofico” disponibile questo mese su NOW TV e Sky On Demand con Greenland, anche se stavolta non si tratta di una storia vera (per fortuna). Una cometa minaccia di abbattersi sulla Terra e John (Gerard Butler) compie un viaggio impossibile per mettersi in salvo insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al figlio Nathan.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 29 marzo 2021.

Greenland, il trailer ufficiale

Un amico straordinario

Disponibile da questo mese su NOW TV e Sky On Demand anche Un amico straordinario, film di Marielle Heller con Matthew Rhys e Tom Hanks. Il cinico giornalista Lloyd Vogel viene incaricato di scrivere un articolo sulla celebre stella della televisione Fred Rogers: la storia di un’amicizia che cambierà il modo di vedere il mondo da parte di Vogel.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 30 marzo 2021.

Un amico straordinario, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

La mia banda suona il pop – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 La rosa velenosa – 3 marzo 2021

– 3 marzo 2021 Waves – Le onde della vita – 4 marzo 2021

– 4 marzo 2021 Seized – Sotto ricatto – 5 marzo 2021

– 5 marzo 2021 Volevo nascondermi – 7 marzo 2021

– 7 marzo 2021 L’assistente della star – 8 marzo 2021

– 8 marzo 2021 Non conosci Papicha – 9 marzo 2021

– 9 marzo 2021 Balto e Togo – La leggenda – 10 marzo 2021

– 10 marzo 2021 Hotel Artemis – 11 marzo 2021

– 11 marzo 2021 Killerman – 12 marzo 2021

– 12 marzo 2021 Gli indifferenti – 13 marzo 2021

– 13 marzo 2021 Lo stato della mente – 16 marzo 2021

– 16 marzo 2021 Artù e Merlino – I cavalieri di Camelot – 17 marzo 2021

– 17 marzo 2021 Il colpevole – The guilty – 19 marzo 2021

– 19 marzo 2021 Una sirena a Parigi – 20 marzo 2021

– 20 marzo 2021 Honest Thief – 22 marzo 2021

– 22 marzo 2021 Kin – 23 marzo 2021

– 23 marzo 2021 Emma. – 23 marzo 2021

– 23 marzo 2021 Inheritance – 24 marzo 2021

– 24 marzo 2021 Effetto domino – 24 marzo 2021

– 24 marzo 2021 Vicky il vichingo – La spada magica – 26 marzo 2021

Per i fan di Harry Potter segnaliamo inoltre l’arrivo dell’intera saga cinematografica sul canale Sky Cinema Collection dal 27 marzo 2021. La settimana precedente è invece dedicata ai cinque film della serie di Jason Bourne.

Serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

The Walking Dead – finale stagione 10 (6 episodi)

Finalmente è il momento di accogliere il finale della stagione 10 di The Walking Dead, serie TV che si concluderà con l’undicesima: negli ultimi sei episodi della stagione, in arrivo solo ora a causa della pandemia, avremo il ritorno di Maggie e si riuscirà a saperne di più sul misterioso gruppo apparso nella sedicesima puntata. Un nuovo nemico minaccia il Daryl e gli altri sopravvissuti?

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’1 marzo 2021.

The Walking Dead, il trailer ufficiale del finale della stagione 10

Young Sheldon – stagione 4 (solo Sky)

Tra le novità di questo mese disponibili su Sky e Sky On Demand (niente NOW TV visto che si tratta di un contenuto dei canali Mediaset Premium) abbiamo la quarta stagione di Young Sheldon, composta da dieci episodi. Torna la sitcom spin-off e prequel con protagonista il giovane Sheldon Cooper, che trascorre la sua infanzia in Texas con la madre fervente cristiana battista, il padre allenatore di football, il fratello George Junior e la sorella Missy.

Disponibile su Sky On Demand dal 14 marzo 2021.

Young Sheldon 4, il promo ufficiale

The Investigation – miniserie

Tra le novità del mese di marzo 2021 anche The Investigation, miniserie targata HBO basata sulla vera indagine svolta nel 2017 per l’omicidio della giornalista svedese Kim Wall. La serie drammatica segue il team di investigatori e subacquei impegnati instancabilmente per sei mesi per provare a portare giustizia alla famiglia della donna.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 15 marzo 2021.

The Investigation, il trailer ufficiale

Speravo de morì prima – miniserie

Altra miniserie tra le novità NOW TV e Sky On Demand con Speravo de morì prima. Basata sull’autobiografia Un capitano scritta da Francesco Totti in collaborazione con Paolo Condò, racconta gli ultimi due anni di carriera di uno dei migliori giocatori della AS Roma, interpretato da Pietro Castellitto. Un appuntamento da non perdere per i fan e i tifosi della squadra della capitale, ma non solo.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 19 febbraio 2021.

Speravo de morì prima, il trailer ufficiale

Warrior – stagione 2 (finale)

A marzo debutta la seconda stagione di Warrior, serie TV creata da Jonathan Tropper e Justin Lin, ma basata sull’idea originale di Bruce Lee. Continuano le vicende del protagonista Ah Sahm, un prodigio del kung fu emigrato in California dalla Cina alla ricerca della sorella durante le guerre tong della fine del 1870. 10 episodi che portano alla conclusione della serie.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 30 marzo 2021.

Warrior 2, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Riverdale (stagione 5) – 4 marzo 2021 (Premium Stories, solo Sky On Demand)

– 4 marzo 2021 (Premium Stories, solo Sky On Demand) All American (stagione 3) – 12 marzo 2021 (Premium Stories, solo Sky On Demand)

– 12 marzo 2021 (Premium Stories, solo Sky On Demand) Harrow (stagione 3) – 26 marzo 2021

– 26 marzo 2021 Mom (stagione 8) – 13 marzo 2021 (Premium Stories, solo Sky On Demand)

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand a marzo 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

