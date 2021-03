Disney+ novità marzo 2021: film, serie TV e originals

Curiosi di scoprire le novità da vedere a marzo 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia già da diversi mesi, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese di avvicinamento alla primavera accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo febbraio 2021, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a marzo 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Raya e l’ultimo drago (ACCESSO VIP)

Apriamo le novità Disney+ di marzo 2021 con Raya e l’ultimo drago, il nuovo film d’animazione che ci porta nel fantastico mondo di Kumandra, dove un tempo umani e draghi vivevano in armonia. Le stesse forze maligne che hanno portato alla quasi completa estinzione di questi ultimi sono tornate dopo 500 anni, e spetta alla solitaria guerriera Raya trovare l’ultimo leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi da tempo.

Disponibile a pagamento su Disney+ dal 5 marzo 2021.

Raya e l’ultimo drago, il trailer ufficiale

La mia sfida: cambiare il mondo

Arriva su Disney+ La mia sfida: cambiare il mondo, un docu-film che segue cinque giovani studenti modello proveniente da ogni angolo del mondo nel loro viaggio per vincere una delle competizioni più prestigiose al mondo, dedicata agli studenti imprenditori. Porteranno i loro progetti a Macao, in Cina, per provare a portarsi a casa l’ambito premio di 100.000 dollari.

Disponibile su Disney+ dal 12 marzo 2021.

La mia sfida: cambiare il mondo, il trailer ufficiale

Il Cigno Nero

Sbarca su Disney+ come contenuto del catalogo Star Il Cigno Nero, celebre film diretto da Darren Aronofsky con Natalie Portman, Mila Kunis e Vincent Cassel. La ballerina di danza classica Nina viene scelta per un’importante produzione, mentre Lily viene scelta come controparte nello spettacolo: la loro rivalità e il rapporto con la madre spingono la prima verso il baratro della follia tra rancori, visioni e invidie crescenti.

Disponibile su Disney+ dal 26 marzo 2021.

Il Cigno Nero, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

La Favorita – 5 marzo 2021

– 5 marzo 2021 Grand Budapest Hotel – 5 marzo 2021

– 5 marzo 2021 Wild – 5 marzo 2021

– 5 marzo 2021 Sideways – 12 marzo 2021

– 12 marzo 2021 Il braccio violento della legge – 19 marzo 2021

– 19 marzo 2021 Copia originale – 19 marzo 2021

– 19 marzo 2021 Conan il Barbaro – 19 marzo 2021

– 19 marzo 2021 Gnomeo e Giulietta – 26 marzo 2021

– 26 marzo 2021 Romeo + Giulietta – 26 marzo 2021

– 26 marzo 2021 Air Force One – 26 marzo 2021

Serie TV da vedere su Disney+

Dollface (original Star)

La serie TV originale Star Dollface arriva tra le novità Disney+ di marzo 2021. Jules (Kat Dennings) viene lasciata dal suo fidanzato storico e si ritrova a dover fare i conti con la propria immaginazione per poter rientrare, letteralmente e metaforicamente, nell’ambiente femminile della sua cerchia e per poter riallacciare i rapporti con le amiche che si era lasciata alle spalle.

Disponibile su Disney+ dal 5 marzo 2021.

Dollface, il trailer ufficiale

Filthy Rich – Ricchi e colpevoli (original Star)

Altro contenuto originale Star con Filthy Rich – Ricchi e colpevoli, serie TV drammatica e satirica creata da Tate Taylor e basata sull’omonima serie del 2016. Un dramma familiare in cui si scontrano ricchezza, potere e religione, con risultati “esageratamente” da soap opera: la serie si concentra su una famiglia del sud che ha fatto i soldi grazie a un rete televisiva cristiana e che dovrà fare i conti con la morte del suo fondatore per un incidente aereo.

Disponibile su Disney+ dal 12 marzo 2021.

Filthy Rich – Ricchi e colpevoli, il trailer ufficiale

The Falcon and The Winter Soldier

Eccola la novità sicuramente più attesa di questo mese di marzo 2021 su Disney+. Al debutto The Falcon and The Winter Soldier, serie TV basata sugli omonimi personaggi della Marvel Comics (Sam Wilson e Bucky Barnes), interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam e Bucky collaborano in un’avventura globale che metterà a dura prova le loro abilità e la loro pazienza.

Disponibile su Disney+ dal 19 marzo 2021.

The Falcon and The Winter Soldier, il trailer ufficiale

Next (original Star)

Tra gli altri contenuti originali Star abbiamo anche Next, serie creata da Manny Coto per la FOX che doveva inizialmente debuttare a metà della stagione 2019-2020 (posticipata causa COVID-19). Si concentra sugli sforzi di una squadra della Homeland Cybersecurity che prova a contrastare un’intelligenza artificiale con le capacità di migliorarsi continuamente. Nel cast John Slattery, Fernanda Andrade, Michael Mosley e Jason Butler Harner.

Disponibile su Disney+ dal 19 marzo 2021.

Next, il trailer ufficiale

Stoffa da campioni: cambio di gioco

I Mighty Ducks si sono evoluti da perdenti qualunque a una squadra di hockey giovanile competitiva e vincente. Il dodicenne Evan viene tagliato fuori dalla squadra e decide insieme a sua madre di costruire il proprio team di outsider per sfidare la cultura spietata della vittoria a tutti i costi, tipica degli sport giovanili contemporanei. Stoffa da campioni: cambio di gioco costituisce il seguito del film Stoffa da campioni (The Might Ducks) del 1992.

Disponibile su Disney+ da 26 marzo 2021.

Stoffa da campioni: il cambio di gioco, il trailer ufficiale

L’amore ai tempi del Corona (original Star)

Tra le novità Disney+ di marzo 2021 anche L’amore ai tempi del Corona, miniserie targata USA creata da Joanna Johnson dal titolo chiaramente legato al romanzo L’amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez. In quattro episodi racconta altrettante storie che seguono le vite di persone che cercano amore, sesso e connessione durante la pandemia di COVID-19, mentre si allontanano dalla vita sociale.

Disponibile su Disney+ dal 26 marzo 2021.

L’amore ai tempi del Corona, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

WandaVision (finale di stagione) – 5 marzo 2021

– 5 marzo 2021 Marvel Studios Assembled – The making of WandaVision – 12 marzo 2021

– 12 marzo 2021 Marvel Studios: Legends (episodi 3-6) – 12 marzo 2021

– 12 marzo 2021 Dott.ssa Susan – Professione Veterinaria – 12 marzo 2021

– 12 marzo 2021 The Catch – 12 marzo 2021

– 12 marzo 2021 Quantico – 12 marzo 2021

– 12 marzo 2021 The Resident – 19 marzo 2021

– 19 marzo 2021 Disney DuckTales (2017, stagioni 2-3) – 19 marzo 2021

– 19 marzo 2021 Pixar – Dietro le Quinte – 26 marzo 2021

– 26 marzo 2021 Disney Fish Hooks (stagione 3) – 26 marzo 2021

– 26 marzo 2021 Genius: Einstein – 26 marzo 2021

– 26 marzo 2021 Genius: Picasso – 26 marzo 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a marzo 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete dare uno sguardo ai link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?