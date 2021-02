Netflix novità marzo 2021: film, serie TV e originals

Siete pronti a scoprire le novità da vedere a marzo 2021 su Netflix tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese di inizio primavera non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a marzo 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo subito con i film, come sempre.

Film da vedere su Netflix

La Sentinella (original)

Tra le tante novità Netflix di marzo 2021 arriva La Sentinella, film originale con protagonista Olga Kurylenko. Una soldatessa d’élite francese, che viene rimpatriata dopo una traumatica missione, userà le sue abilità per scovare l’uomo che ha aggredito sua sorella. Un nuovo thriller d’azione diretto da Julien Leclercq.

Disponibile su Netflix dal 5 marzo 2021.

La Sentinella, il trailer ufficiale

L’ora più buia

Non solo contenuti originali su Netflix con L’ora più buia, film che segue Winston Churchill (Gary Oldman) durante i primi mesi della Seconda Guerra Mondiale. Appena nominato Primo Ministro, Churchill è costretto a decidere se negoziare con Adolf Hitler o affrontare una pericolosa guerra: le sue scelte contribuiranno a cambiare il corso della storia.

Disponibile su Netflix dal 9 marzo 2021.

L’ora più buia, il trailer ufficiale

Yes Day (original)

Tra le novità anche Yes Day, commedia targata Netflix con protagonista Jennifer Garner basata sull’omonimo romanzo per bambini di Amy Krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld. Una mamma e un papà abituati a dire no decidono di acconsentire alle richieste più sfrenate dei propri figli, dando vita a una giornata travolgente ricca di divertimento e avventura.

Disponibile su Netflix dal 12 marzo 2021.

Yes Day, il trailer ufficiale

Bad Trip (original)

Altro film originale Netflix e altra commedia tra le novità del mese di marzo 2021 con Bad Trip, film con “telecamera nascosta” diretto da Kitao Sakurai. Due amici in viaggio per New York dalla Florida trascinano un inconsapevole pubblico nei loro scherzi all’insegna del divertimento sguaiato. Nel cast Eric André, Lil Rel Howery e Tiffany Haddish.

Disponibile su Netflix dal 26 marzo 2021.

Bad Trip, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Biggie: I got a story to tell (original) – 1 marzo 2021

(original) – 1 marzo 2021 Scemo & più scemo – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 Final Destination – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 5 è il numero perfetto – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola (original) – 3 marzo 2021

(original) – 3 marzo 2021 Martin Eden – 4 marzo 2021

– 4 marzo 2021 Last Chance U: Basketball (original) – 10 marzo 2021

(original) – 10 marzo 2021 Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald – 14 marzo 2021

– 14 marzo 2021 Sulla stessa onda (original) – 25 marzo 2021

Serie TV da vedere su Netflix

Riverdale – stagione 4

Sbarca a marzo 2021 su Netflix la quarta stagione di Riverdale, popolare serie TV basata sui personaggi Archie Comics che racconta le vicende di Archie Andrews e dei suoi amici Betty Cooper, Veronics Lodge e Jughead Jones, alle prese coi misteri che si celano nell’apparentemente perfetta cittadina di Riverdale.

Disponibile su Netflix dal 1 marzo 2021.

Riverdale 4, il trailer ufficiale

Pacific Rim: La zona oscura (original)

Tra le novità Netflix di marzo 2021 anche Pacific Rim: La zona oscura, anime d’azione che racconta lo scontro tra un vecchio Jaeger e i mostruosi Kaiju. Dopo che questi ultimi radono al suolo l’Australia, due fratelli pilotano uno Jaeger in cerca dei genitori, incontrando nuove creature, personaggi spregevoli e alleati inaspettati.

Disponibile su Netflix dal 4 marzo 2021.

Pacific Rim: La zona oscura, il trailer ufficiale

Waffles + Mochi (original)

Arriva a marzo l’attesa Waffles + Mochi, serie prodotta dalla casa di produzione Higher Ground di Michelle e Barack Obama. L’ex First Lady è protagonista di un viaggio che insegnerà ai più piccoli le meraviglie del cibo e delle cultura, facendogli imparare a cucinare con ingredienti freschi in compagnia dei pupazzi Waffles e Mochi.

Disponibile su Netflix dal 16 marzo 2021.

Waffles + Mochi, il trailer ufficiale

Sky Rojo (original)

Azione, avventura e ironia con la nuova serie TV originale Sky Rojo, ideata dai creatori de La casa di carta con protagonisti Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre e Asier Etxeandia. Tre prostitute di diverse nazionalità decidono di cambiare vita liberandosi del loro protettore e scappando dallo strip club dove lavoravano: dovranno fronteggiare pericoli di ogni sorta per riuscire a sfuggire a Romeo, che ha sguinzagliato i suoi uomini per riprendersele.

Disponibile su Netflix dal 19 marzo 2021.

Sky Rojo, il teaser trailer ufficiale

Gli Irregolari di Baker Street (original)

Nuova serie TV di genere thriller/horror con Gli Irregolari di Baker Street, che porta su Netflix i personaggi di Arthur Conan Doyle. Nella Londra vittoriana, un gruppo di emarginati indaga su una serie di crimini soprannaturali per conto del dottor Watson e del suo enigmatico socio, Sherlock Holmes. Nel cast Mckell David, Thaddea Graham e Jojo Macari.

Disponibile su Netflix dal 26 marzo 2021.

Gli Irregolari di Baker Street, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

Modern Family (stagione 11) – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 Titans (stagione 3, original) – 5 marzo 2021

– 5 marzo 2021 Paradise PD (parte 3, original) – 12 marzo 2021

– 12 marzo 2021 La coppia quasi perfetta (original) – 12 marzo 2021

– 12 marzo 2021 Formula 1: Drive to Survive (stagione 3, original) – 19 marzo 2021

– 19 marzo 2021 Vikings (stagione 6 parte B) – 30 marzo 2021

Le novità Netflix di marzo 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix a marzo 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci.