Amazon Prime Video novità marzo 2021: film, serie TV e originals

Le novità Amazon Prime Video di marzo 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

Il principe cerca figlio (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di marzo 2021 con quella probabilmente più attesa dagli abbonati: si aggiunge al catalogo Il principe cerca figlio, commedia con protagonista Eddie Murphy e sequel del cult Il principe cerca moglie del 1988. Re Akeem è stato appena incoronato nel regno di Zamunda e intraprende un’avventura fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato, per cercare un figlio cui non ha mai fatto da padre.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 5 marzo 2021.

Il principe cerca figlio, il trailer ufficiale

The Rental (original)

Altro film originale con The Rental, diretto da Dave Franco e con protagonisti Alison Brie, Dan Stevens, Jeremy Allen White e Sheila Vand. Due coppie di una vacanza sulle rive dell’Oceano iniziano a sospettare che il padrone di casa li stia spiando: quello che doveva essere un tranquillo weekend fuori porta rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più sinistro, tra segreti svelati e non solo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 10 marzo 2021.

The Rental, il trailer ufficiale

Bastardi a mano armata

Arriva su Amazon Prime Video a marzo 2021 anche Bastardi a mano armata, film di Gabriele Albanesi con Marco Bocci, Fortunato Cerlino e Peppino Mazzotta. Michele vive in uno chalet tra le montagne con la moglie Damiana e la figliastra adolescente Fiore; una notte questi vengono presi in ostaggio da Sergio, che irrompe nell’abitazione con l’intendo di recuperare il prezioso bottino di un vecchio furto.

Disponibile su Amazon Prime Video dall’11 marzo 2021.

Bastardi a mano armata, il trailer ufficiale

Quello che tu non vedi

Adam è un adolescente brillante ma introverso con il sogno di diventare chef. Soffre di allucinazioni e vive circondato da amici immaginari; dopo essere stato espulso dal suo liceo a causa di un incidente, si trasferisce in una scuola privata, dove conosce Maya e con la quale scatta un’intesa istantanea: l’amore gli cambierà la vita. Quello che tu non vedi è diretto da Thor Freudenthal, con protagonisti Charlie Plummer, Andy Garcia e Taylor Russell.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 15 marzo 2021.

Quello che tu non vedi, il trailer ufficiale

L’amico del cuore (original)

Altro film originale con un grande cast tra le novità Amazon Prime Video di marzo 2021, un mese particolarmente ricco di lungometraggi. L’amico del cuore racconta la storia vera della famiglia Teague, composta dal giornalista Matt (Casey Affleck), la moglie Nicole (Dakota Johnson) e le due figlie piccole: le loro vite vengono sconvolte dalla straziante diagnosi di cancro terminale di Nicole e vengono aiutati dal migliore amico della coppia, Dane (Jason Segel).

Disponibile su Amazon Prime Video dal 18 marzo 2021.

L’amico del cuore, il trailer ufficiale

Il giorno sbagliato

In arrivo a marzo 2021 anche Il giorno sbagliato, thriller con protagonisti Russell Crowe e Caren Pistorius. Un automobilista psicopatico, Tom Cooper, vuole a tutti i costi vendicarsi di una donna, colpevole solo di essersi permessa di suonargli il clacson in mezzo al traffico di New Orleans.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 24 marzo 2021.

Il giorno sbagliato, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Men in Black 2 – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 I see you – 1 marzo

– 1 marzo Searching – 1 marzo

– 1 marzo The Equalizer – Il vendicatore – 1 marzo

– 1 marzo The Equalizer 2 – Senza Perdono – 1 marzo

– 1 marzo La guerra dei mondi – 1 marzo

– 1 marzo The Truman Show – 1 marzo

– 1 marzo Mean Girls – 1 marzo

– 1 marzo I Puffi 2 – 1 marzo

– 1 marzo Chiamami col tuo nome – 1 marzo

– 1 marzo Come farsi lasciare in 10 giorni – 1 marzo

– 1 marzo Dark Crimes – 8 marzo

– 8 marzo The Divergent Series: Allegiant – 9 marzo

– 9 marzo Tutta un’altra vita – 12 marzo

– 12 marzo Gli Indifferenti – 13 marzo

– 13 marzo Mister Link – 17 marzo

– 17 marzo La verità è che non gli piaci abbastanza – 18 marzo

– 18 marzo The Divergent Series: Insurgent – 19 marzo

– 19 marzo The Queen of Spain – 22 marzo

– 22 marzo Cosa sarà – 27 marzo

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Maria regina di Scozia – fino al 7 marzo 2021

Dragon Trainer – Il mondo nascosto – fino al 20 marzo 2021

Wanted – Scegli il tuo destino – fino al 31 marzo 2021

Ritorno al futuro – fino al 31 marzo 2021

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Invincible (original)

Sbarca su Amazon Prime Video Invincible, nuova serie TV animata per adulti dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman. Racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti il cui padre è Omni-man, il più potente supereroe del pianeta; Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, ma si rende conto che l’eredità del padre potrebbe non essere così eroica come sembra. Primi tre episodi subito disponibili, poi uno nuovo a settimana fino al finale del 30 aprile.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 26 marzo 2021.

Invincible, il trailer ufficiale

La Templanza (original)

Cambiando genere, tra le novità compare anche La Templanza, drama romantico basato sull’omonimo romanzo di Maria Dueñas ambientato alla fine del XIX secolo. Narra la storia e i destini incrociati di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, tra il superamento delle avversità e la ricerca del proprio posto nel mondo: un’avventura di seconde occasioni e luoghi esotici.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 26 marzo 2021.

La Templanza, il trailer ufficiale (in lingua originale)

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Supercar (4 stagioni) – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 Il principio del piacere (stagione 1) – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 The Good Doctor (stagione 3) – 1 marzo 2021

– 1 marzo 2021 Mazinger Edition Z (stagione 1) – 15 marzo 2021

– 15 marzo 2021 Conan il ragazzo del futuro (stagione 1) – 29 marzo 2021

– 29 marzo 2021 Eureka Seven (stagione 1) – 31 marzo 2021

Segnaliamo infine che le serie Ugly Betty e Detective Monk rimarranno disponibili rispettivamente fino al 3 e al 14 marzo 2021.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a marzo 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di marzo per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

