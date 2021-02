Expert DGgroup lancia il volantino Tecno Convenienza: migliori offerte

Nella giornata di oggi, 22 febbraio 2021, Expert ha lanciato ufficialmente il nuovo volantino “Tecno Convenienza” specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup. Le offerte coinvolgono numerosi prodotti tecnologici e saranno disponibili fino al 7 marzo 2021.

Insomma, la settimana si è aperta all’insegna delle offerte tech: dopo quelle di Trony, MediaWorld, Amazon e eBay, diamo un’occhiata alle proposte di Expert.

Offerte “Tecno Convenienza” di Expert DGgroup (22 febbraio – 7 marzo 2021)

Andiamo a scoprire le migliori offerte a tema tech del nuovo volantino targato Expert DGgroup, già suddivise per categoria per facilità di consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet, computer e accessori in offerta da Expert

Apple iPad WiFi 32GB a 389 euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE a 459 euro

Samsung Galaxy Tab S7+ a 949 euro (200 euro di cashback Samsung)

Samsung Galaxy Tab S7 a 699 euro (150 euro di cashback Samsung)

Huawei MatePad T10 a 129 euro

Lenovo Tab M10+ a 189 euro

Lenovo Tab M10 LTE a 159 euro

Apple MacBook Pro 13″ 256GB a 1.449 euro

Samsung Galaxy Book S a 1.229 euro (200 euro di cashback Samsung)

ASUS F515JA-BQ765T a 849 euro

Microsoft Surface Go 2 a 399 euro

HP Desktop TP01-1046NL a 599 euro

HP Monitor 24F a 129 euro

HP Pavilion 14-CE3034NL a 659 euro

Lenovo Ideacentre Gaming 5 a 899 euro

ASUS Monitor TUF VG278QF a 249 euro

Friztbox 7590 modem router a 199,90 euro

Nella galleria qui sotto trovate il volantino in versione integrale, con queste e varie altre offerte.

