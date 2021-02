Super prezzo per Apple MacBook Air M1 in offerta da MediaWorld

Storicamente è molto difficile ottenere sconti interessanti sui prodotti Apple, in particolari nei mesi immediatamente successivi alla commercializzazione dei nuovi prodotti. Qualcosa sta però cambiando, come testimoniano i prezzi del nuovi computer con processori Apple M1 che sono in lenta ma costante discesa.

Oggi vi segnaliamo una interessante promozione relativa a Apple MacBook Air 13, il più interessante dei due notebook con chip M1, valida nella catena di elettronica MediaWorld. È attualmente in promozione il modello “base”, dotato di 8 G di RAM e 256 GB di memoria interna, che viene commercializzata al prezzo di listino di 1.159 euro.

MediaWorld propone MacBook Air 13″a 1.099 euro, con un risparmio di 60 euro rispetto al prezzo di listino, niente male considerando che si tratta di un prodotto Apple, che solitamente mantiene molto saldamente il prezzo. Se abitate nelle vicinanze di un punto vendita MediaWorld, potete effettuare la prenotazione online ed effettuare il ritiro direttamente in negozio, previa verifica della disponibilità effettuabile direttamente dal sito.

Non va inoltre sottovalutata la possibilità di acquistare MacBook Air 13″con pagamento rateale, realizzato tramite Findomestic, che permette agli utenti di acquistarlo in 30 mesi a 36,63 euro, senza interessi né costi aggiuntivi. In alternativa potete ridurre a 20 il numero delle rate, pagando in questo cado 54,95 euro al mese.

Non vi resta che visitare il link sottostante e approfittare dell’offerta che sarà valida, salvo esaurimento scorte, fino al prossimo 3 marzo.