Da Trony è arrivata l’ora degli “Sconti da capogiro”, validi online fino al 26 febbraio

Da Trony è arrivata l’ora degli Sconti da capogiro: questo è il nome della nuova promozione online che, in vista della fine di febbraio 2021, offre sconti fino al 40% un’ampia selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non possono mancare smart TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le offerte online “Sconti da capogiro” di Trony

La promozione di Trony, valida solo online fino al 26 febbraio 2021, propone delle buone offerte su un gran numero di prodotti hi-tech: TV, elettrodomestici, fotocamere e smartphone, per cui è inclusa negli articoli evidenziati la consegna standard gratuita presso il proprio domicilio. La categoria più ricca di promozioni è quella degli elettrodomestici, a cui si aggiungono anche – e ne sono molti – sconti interessanti su smartphone Android.

Offerte smartphone Android

OPPO A53 a 155 euro

a 155 euro OPPO A73 a 245 euro

a 245 euro Redmi Note 9T 5G a 249 euro

a 249 euro Samsung Galaxy A71 a 299 euro

a 299 euro Samsung Galaxy S21 5G a 899 euro

a 899 euro Motorola Moto G 5G Plus a 279 euro

Offerte smart TV, notebook e wearable

Garmin Venu SQ a 179 euro

a 179 euro Samsung Galaxy Watch3 a 305 euro

a 305 euro Philips Smart TV 43PUS8555/12 a 535 euro

a 535 euro Toshiba Android TV 24WA2063DA a 145 euro

a 145 euro HP Pavillion Notebook 15-DW1077NL a 979 euro

a 979 euro Lenovo 100e Chromebook 81MA000UIX a 279 euro

I prodotti di tecnologia in promozione fino al 26 febbraio non sono pochi, per cui il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata, dove sono presenti anche alcuni piccoli elettrodomestici per la cura della casa. Allora siete interessati? Se sì, qual è il prodotto su cui avete già messo gli occhi?