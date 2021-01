Apple TV+ novità gennaio 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a gennaio 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia poco più di un anno fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo primo mese dell’anno, che vede novità importanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a gennaio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di nuovi film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Apple TV+

Palmer

Tra le migliori novità Apple TV+ di gennaio 2021 troviamo Palmer, film drammatico diretto da Fisher Stevens che racconta la storia di Eddie Palmer (Justin Timberlake), ex giocatore di football che esce di prigione dopo 12 anni. Dopo aver trovato lavoro come addetto delle pulizie nello stesso stadio dove giocava, stringe amicizia con Sam, un bambino abbandonato dalla madre.

Disponibile su Apple TV+ dal 29 gennaio 2021.

Palmer, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Apple TV+ a gennaio 2021

Endless – 13 gennaio 2021

– 13 gennaio 2021 The Cave – Acqua alla gola – 13 gennaio 2021

Serie TV da vedere su Apple TV+

Dickinson – stagione 2

Le novità lato serie TV si aprono con la seconda stagione di Dickinson, che ripercorre le vicende della celebre poetessa americana Emily Dickinson con Hailee Steinfeld e Toby Huss. In questa seconda parte, Emily viene trascinata fuori dalla sua vita privata letteraria e “scaraventata” al centro dell’opinione pubblica.

Disponibile su Apple TV+ dall’8 gennaio 2021.

Dickison 2, il trailer ufficiale

Servant – stagione 2

Ancora una seconda stagione tra le novità Apple TV+ di gennaio 2021: parliamo di Servant, serie creata da Tony Basgallop con l’impronta di M. Night Shyamalan. I genitori Dorothy e Sean Turner assumono la tata Leanne per accudire una bambola molto realistica, unico strumento utile a far riprendere la donna dallo stato catatonico in cui è caduta alla morte del figlio: nulla però è come appare in questa serie psico thriller.

Disponibile su Apple TV+ dal 15 gennaio 2021.

Servant 2, il trailer ufficiale

Losing Alice

Debutta su Apple TV+ anche Losing Alice, serie TV israeliana in otto episodi che racconta i tratti del subconscio di Alice (Ayelet Zurer), regista in crisi di mezza età che sembra aver perso l’ispirazione dopo essersi sposata con un noto attore: dall’incontro con una giovane sceneggiatrice e col suo lavoro scaturirà una vera e propria ossessione.

Disponibile su Apple TV+ dal 22 gennaio 2021.

Losing Alice, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a gennaio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di gennaio per altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

