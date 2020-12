Infinity TV novità gennaio 2021: film, serie TV e originals

Siete pronti a scoprire le novità Infinity TV di gennaio 2021 da vedere tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo primo mese dell’anno tanti nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV a gennaio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity TV

Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra

Arrivano tra le novità Infinity TV di gennaio 2021 i due film più recenti sui popolari personaggi basati sui fumetti di Kevin Eastman e Peter Laird. Tartarughe Ninja, remake della pellicola del 1990, vede Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo collaborare con la giornalista April O’Neil (Megan Fox) per salvare New York dal gruppo di criminali capeggiati da Shredder. Nel sequel, Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, i nostri eroi dovranno invece lottare contro il mostruoso Krang, che vuole conquistare il mondo da una dimensione parallela.

Disponibili su Infinity TV dall’1 gennaio 2021.

Tartarughe Ninja, il trailer ufficiale

Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, il trailer ufficiale

Scooby!

Arriva a gennaio 2021 con Infinity Premiere Scooby!, film d’animazione con protagonista l’amato cagnolone fifone. Racconta come il noto Scooby-Doo e il suo amico Shaggy si siano conosciuti, come siano diventati inseparabili e come si siano uniti al resto del gruppo; ma non solo, perché la banda dovrà affrontare un grande mistero e impedire l’arrivo del cane fantasma Cerbero.

Disponibile su Infinity TV dall’1 al 7 gennaio 2021 (Infinity Premiere).

Scooby!, il trailer ufficiale

Shaft

Tra le novità Infinity TV di gennaio 2021 anche Shaft, film diretto da Tim Story con protagonisti Samuel L. Jackson, Jessie Usher, Regina Hall e Richard Roundtree. Quando il suo migliore amico muore, un esperto di sicurezza informatica dell’FBI collabora con il padre, John Shaft, per scoprire cosa è successo e risolvere il mistero.

Disponibile su Infinity TV dall’8 al 14 gennaio 2021 (Infinity Premiere).

Shaft, il trailer ufficiale

Mission: Impossible – Fallout

Sbarca su Infinity l’ultimo adrenalinico capitolo della saga con protagonista l’agente Ethan Hunt. In Mission: Impossible – Fallout, un trafficante d’armi e un gruppo di terroristi vogliono usare tre testate al plutonio per un attacco nucleare; spetterà a Tom Cruise e alla sua squadra fermarli, affrontando una terribile corsa contro il tempo.

Disponibile su Infinity TV dal 12 gennaio 2021.

Mission: Impossible – Fallout, il trailer ufficiale

The Nun – La vocazione del male

Per gli amanti dei film horror e della saga The Conjuring, arriva su Infinity TV lo spin-off The Nun – La vocazione del male, che si focalizza sulla storia del demone Valak, apparso ne Il caso Enfield. In un monastero di clausura in Romania, una suora si impicca: il Vaticano invia un prete e un novizio per far luce sull’accaduto, ma la situazione è destinata a complicarsi non poco.

Disponibile su Infinity TV dal 16 gennaio 2021.

The Nun – La vocazione del male, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV

Serie TV da vedere su Infinity TV

The Flash – stagione 6

Arriva su Infinity TV a gennaio 2021 la sesta stagione di The Flash, serie TV basata sull’omonimo personaggio del fumetti DC Comics. Continuano le vicende di Barry Allen, assistente del dipartimento di polizia che, dopo essere stato colpito da un fulmine causato dell’esplosione di un acceleratore di particelle e aver passato 9 mesi in coma, acquisisce una velocità straordinaria. Le altre cinque stagioni sono già disponibili nel catalogo.

Disponibile su Infinity TV dall’8 gennaio 2021.

The Flash 6, il trailer ufficiale

Il Trono di Spade – serie completa in 4K

Non c’è bisogno di grosse presentazioni per una delle serie più popolari degli ultimi anni, adattamento dei romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin: tutte le otto stagioni de Il Trono di Spade sbarcano su Infinity TV in 4K, facendo felici gli appassionati e chi non ha mai avuto l’occasione di vedere la serie. Racconta le avventure di diversi personaggi, della lotta per il trono e per il potere in un mondo immaginario e fantastico, tra intrighi di palazzo e sanguinose battaglie.

Disponibile su Infinity TV dall’11 gennaio 2021.

GUARDA SU Netflix

Il Trono di Spade, il trailer di lancio

The Goldbergs – stagione 7

Arriva a gennaio 2021 la settima stagione di The Goldbergs, serie TV ambientata negli anni 80 che racconta la vita dell’omonima famiglia attraverso il punto di vista dell’undicenne Adam. Troviamo l’iperprotettiva mamma Beverly, l’irascibile papà Murray, la diciassettenne Erica, il sedicenne Barry e il nonno Al Pops Solomon, oltre allo stesso Adam. Su Infinity sono già disponibili la quinta e la sesta stagione.

Disponibile su Infinity TV dal 12 gennaio 2021.

The Goldbergs 7, il trailer ufficiale

Prodigal Son – stagione 2

La seconda stagione di Prodigal Son è disponibile su Infinity da gennaio 2021 con un episodio a settimana (la prima stagione è già al completo all’interno del catalogo dal mese scorso). La serie segue le vicende di Malcolm Bright, psicologo criminale che aiuta il dipartimento di polizia a “entrare” nella mente di pericolosi assassini e a risolvere complicati casi; in suo aiuto il vecchio padre, noto serial killer che ha ucciso più di 20 persone.

Disponibile su Infinity TV dal 26 gennaio 2021.

GUARDA SU Infinity

Prodigal Son 2, il trailer ufficiale

Novità Infinity TV gennaio 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV a gennaio 2021 tra film, serie TV e originals .