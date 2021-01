Netflix novità gennaio 2021: film, serie TV e originals

Siete pronti a scoprire le novità da vedere a gennaio 2021 su Netflix tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questi primi giorni del nuovo anno non fanno ovviamente eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Film da vedere su Netflix

Spider-Man (trilogia)

Arriva su Netflix la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, composta da Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007). I film vedono protagonista il celebre eroe dei fumetti, interpretato da Tobey Maguire, alle prese con criminali e super cattivi, come i temibili Goblin e Dottor Octopus, e con il suo amore per Mary Jane (Kirsten Dunst).

Disponibile su Netflix dall’1 gennaio 2021.

Pieces of a Woman (original)

Tra le novità Netflix di gennaio 2021 sbarca Pieces of a Woman, film drammatico che racconta la storia di una giovane coppia di Boston (Martha e Sean, interpretati da Vanessa Kirby e Shia LaBeouf) che perde il bambino durante il parto in casa a causa di un errore dell’ostetrica. Martha dovrà sopportare il dolore e gestire le difficili relazioni con il marito e la dispotica madre.

Disponibile su Netflix dal 7 gennaio 2021.

Pieces of a Woman, il trailer ufficiale

Outside the Wire (original)

In arrivo su Netflix Outside the Wire, film di fantascienza ambientato in un futuro prossimo con Anthony Mackie, Damson Idris ed Emily Beecham. Un pilota di droni inviato in zona di guerra deve lavorare con un ufficiale androide in una missione per fermare un attacco nucleare.

Disponibile su Netflix dal 15 gennaio 2021.

Outside the Wire, il trailer ufficiale

La tigre bianca (original)

Altra novità Netflix di gennaio 2021, sempre tra i contenuti originali, è La tigre bianca, film con Priyanka Chopra tratto dal best seller del New York Times di Aravind Adiga. Uno scaltro e ambizioso autista indiano riesce ad arrivare ai vertici del potere e a sfuggire alla povertà diventando un imprenditore.

Disponibile su Netflix dal 22 gennaio 2021.

La tigre bianca, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Hunger Games: La ragazza di fuoco – 1 gennaio 2021

– 1 gennaio 2021 Rocketman – 2 gennaio 2021

– 2 gennaio 2021 Auguri per la tua morte – 7 gennaio 2021

– 7 gennaio 2021 Perfetti sconosciuti – 11 gennaio 2021

– 11 gennaio 2021 The Nun – La vocazione del male – 16 gennaio 2021

– 16 gennaio 2021 ACAB: All Cops Are Bastards – 31 gennaio 2021

Serie TV da vedere su Netflix

Cobra Kai – stagione 3 (original)

Su Netflix arriva la terza stagione di Cobra Kai, serie TV sequel/spin-off del film Karate Kid – Per vincere domani con lo stesso Ralph Macchio tra gli interpreti principali. La storia segue la vita di Johnny Lawrence, trasformatosi da pupillo a fallito di mezza età che vive alla giornata: dopo aver riaperto il famigerato dojo, riaccende la rivalità con Daniel LaRusso, diventato imprenditore.

Disponibile su Netflix dall’1 gennaio 2021.

Cobra Kai 3, il trailer ufficiale

Suits – stagione 9

Arriva su Netflix a gennaio 2021 la nona stagione di Suits, serie TV di genere legal drama creata da Aaron Korsh: segue le vicende di Harvey Spencer, avvocato cinico e spietato di New York con la passione per gli abiti sartoriali, e del suo giovane associato, Mike Ross, mai laureatosi in legge ma dotato di grandi capacità.

Disponibile su Netflix dal 6 gennaio 2021.

Suits 9, il trailer ufficiale

Lupin (original)

Debutta su Netflix a gennaio 2021 la nuova serie TV Lupin con protagonista Omar Sy, “adattamento” in chiave moderna del noto personaggio. Protagonista il ladro gentiluomo Assane Dip, che ispirandosi alle avventure di Arsenio Lupin decide di vendicare il padre per un’ingiustizia subita per colpa di una ricca famiglia. Dal regista premiato agli Emmy Louis Leterrier.

Disponibile su Netflix dall’8 gennaio 2021.

Lupin, il trailer ufficiale

Brooklyn Nine-Nine – stagione 6

Altra novità tra le serie TV su Netflix di gennaio 2021 è la sesta stagione di Brooklyn Nine-Nine, ambientata nel fittizio 99° distretto di polizia di New York. Segue le vicende di un gruppo di detective tra il poliziesco e il comedy, con il giovane ma poco incline a seguire le regole Jake Peralta alle prese con diversi casi sotto la guida del severo capitano Raymond Holt.

Disponibile su Netflix dal 10 gennaio 2021.

Brooklyn Nine-Nine 6, il trailer ufficiale

Dawson’s Creek – stagioni 1-6

I fan di Dawson’s Creek saranno sicuramente felici di sentirlo: tutte le sei stagioni della popolare serie sono disponibili da questo mese su Netflix. Il protagonista è Dawson Leery, aspirante regista sognatore e romantico, che vive in una casa sul fiume e lavora in una videoteca: la serie racconta della sua vita, divisa tra amori e amicizie.

Disponibile su Netflix dal 15 gennaio 2021.

Snowpiercer – stagione 2

Tra le novità Netflix di gennaio 2021 anche la seconda stagione di Snowpiercer, serie TV basata sulle graphic novel pubblicate dal 1982 alle quali si è già ispirato il regista Bong Joon-ho per l’omonimo film del 2013. Il mondo è divenuto un immenso deserto di ghiaccio dopo il tentativo di rimediare al surriscaldamento globale, e gli unici sopravvissuti si trovano a bordo di un rivoluzionario treno a moto perpetuo.

Disponibile su Netflix dal 26 gennaio 2021.

Snowpiercer 2, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

My Hero Academia (stagione 2) – 1 gennaio 2021

– 1 gennaio 2021 Monarca (stagione 2) – 1 gennaio 2021

– 1 gennaio 2021 Storia delle parolacce – 5 gennaio 2021

– 5 gennaio 2021 Disincanto (stagione 3) – 15 gennaio 2021

– 15 gennaio 2021 Fate: The Winx Saga – 22 gennaio 2021

– 22 gennaio 2021 Jurassic World: Nuove avventure (stagione 2) – 22 gennaio 2021

– 22 gennaio 2021 Bonding (stagione 2) – in arrivo a gennaio 2021

Le novità Netflix di gennaio 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix a gennaio 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci.