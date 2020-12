Amazon Prime Video novità gennaio 2021: film, serie TV e originals

Quali sono le novità Amazon Prime Video di gennaio 2021 tra film, serie TV e originals? Il catalogo del collaudato servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua il suo ampliamento con il passare dei mesi, e in questo primo mese dell’anno non mancano interessanti novità tutte da vedere, per provare a iniziare alla grande il 2021. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, come sempre partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

I am Greta

Le novità Amazon Prime Video di gennaio 2021 si aprono con I am Greta, un documentario che racconta la storia dell’adolescente attivista per il clima Greta Thunberg. Attraverso filmati mai visti prima, il regista svedese Nathan Grossman narra l’ascesa alla ribalta e l’impatto globale della ragazza, a partire dallo sciopero scolastico solitario fino ad arrivare all’ONU.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 3 gennaio 2021.

I am Greta, il trailer ufficiale

La Stanza

Su Amazon Prime Video arriva a gennaio 2021 La Stanza, thriller psicologico che va a scandagliare l’animo e i segreti di tre personaggi (interpretati da Guido Caprino, Camilla Filippi e Edoardo Pesce). La mattina in cui Stella decide di togliersi la vita, alla sua porta bussa uno sconosciuto, Giulio, che sembra conoscerla molto bene, forse troppo. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di Sandro, l’uomo che ha spezzato il cuore della ragazza.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 gennaio 2021.

La Stanza, il trailer ufficiale

Sul più bello

In esclusiva su Amazon Prime Video debutta Sul più bello, film drammatico diretto da Alice Filippi. La storia di Marta, una ragazza tanto simpatica quanto bruttina, che soffre di una rara malattia genetica: con il suo carattere solare sogna il grande amore, prima che la sua malattia possa degenerare.

Disponibile su Amazon Prime Video dall’8 gennaio 2021.

Sul più bello, il trailer ufficiale

One Night in Miami

Quattro icone dello sport, della musica e dell’attivismo si incontrano per festeggiare una delle rimonte più importanti nella storia della boxe. Lo sfavorito Cassius Clay (che diventerà il grande Muhammad Ali) ha appena battuto il campione Sonny Liston alla Convention Hall di Miami e vuole festeggiare. One Night in Miami è ispirato a una storica notte ed è basato sull’omonimo e premiato spettacolo teatrale diretto da Regina King.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 15 gennaio 2021.

One Night in Miami, il trailer ufficiale

Sai tenere un segreto?

Tra le novità in esclusiva su Amazon Prime Video a gennaio 2021 anche Sai tenere un segreto?, commedia con Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Laverne Cox e Kimiko Glenn basata sull’omonimo romanzo di Sophie Kinsella. Credendo che l’aereo stia precipitando, Emma racconta tutti i suoi segreti al vicino di posto, uno sconosciuto; almeno questo è quello che crede lei, visto che in realtà il giovane è il CEO della compagnia per cui lavora.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 20 gennaio 2021.

Sai tenere un segreto?, il trailer ufficiale

Forte

Altra commedia in arrivo su Amazon Prime Video a gennaio 2021 con Forte, film francese con Melha Bedia, Valérie Lemercier, Alison Wheeler e Jonathan Cohen. La ventenne Nour è figlia unica e lavora come receptionist in una palestra; in sovrappeso, ha difficoltà ad accettare il proprio aspetto, finché un’istruttrice di pole-dance si offre di darle lezioni.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 20 gennaio 2021.

Forte, il trailer ufficiale

Ballo Ballo

Altra novità su Amazon Prime Video di questo mese è Ballo Ballo, commedia musicale con i grandi successi di Raffaella Carrà ambientata in Spagna negli anni ’70, periodo di rigida censura dei costumi. Una ragazza appassionata di ballo abbandona il suo promesso sposo all’altare e torna a Madrid per scoprire cosa vuole davvero dalla vita, entrando nel corpo di ballo di un programma di successo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 25 gennaio 2021.

Ballo Ballo, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Beverly Hills Cop – 1 gennaio

– 1 gennaio Beverly Hills Cop II – 1 gennaio

– 1 gennaio Downsizing – Vivere alla grande – 1 gennaio

– 1 gennaio Footloose – 1 gennaio

– 1 gennaio Jack Reacher: Punto di non ritorno – 1 gennaio

– 1 gennaio Mission: Impossible – Rogue Nation – 1 gennaio

– 1 gennaio Paddington 2 – 1 gennaio

– 1 gennaio Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra – 1 gennaio

– 1 gennaio Terminator Genisys – 1 gennaio

– 1 gennaio Terminator Salvation – 1 gennaio

– 1 gennaio Il codice da Vinci – 1 gennaio

– 1 gennaio SpongeBob – Amici in fuga – 1 gennaio

– 1 gennaio Transformers – L’ultimo cavaliere – 1 gennaio

– 1 gennaio Yu-Gi-Oh! The Movie – 1 gennaio

– 1 gennaio Padrenostro – 10 gennaio

– 10 gennaio Unfriended: Dark Web – 11 gennaio

– 11 gennaio La Befana vien di notte – 12 gennaio

– 12 gennaio Metti la nonna in freezer – 15 gennaio

– 15 gennaio La saga di Lupin (17 film tra cui Lupin e il tesoro del Titanic e Il dizionario di Napoleone) – 15 Gennaio

(17 film tra cui Lupin e il tesoro del Titanic e Il dizionario di Napoleone) – 15 Gennaio Domani è un altro giorno – 29 gennaio

Amazon segnala inoltre i seguenti film in scadenza su Prime Video questo mese:

Rocketman – fino all’1 gennaio

Quo Vado? – fino al 7 gennaio

Perfetti sconosciuti – fino al 10 gennaio

Il Grinch – fino al 19 gennaio

Tiramisù – fino al 24 gennaio

Macchine mortali – fino al 26 gennaio

Compagni di scuola – fino al 31 gennaio

Bianco, Rosso E Verdone – fino al 31 gennaio

Puoi baciare lo sposo – fino al 31 gennaio

Il Ciclone – fino al 31 gennaio

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

American Gods – stagione 3

Tra le serie TV la prima novità Amazon Prime Video di gennaio 2021 è la terza stagione di American Gods, che racconta la storia di un’inevitabile guerra tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia. In questa terza stagione Shadow cerca di sfuggire al destino andando ad abitare nella nevosa cittadina di Lakeside, guidato dagli dei della sua stirpe.

Disponibile su Amazon Prime Video dall’11 gennaio 2021.

American Gods 3, il trailer ufficiale

James May: Oh Cook! (original)

A gennaio 2021 arriva su Amazon Prime Video James May: Oh Cook!, un nuovo show “in solitaria” di James May, celebre presentatore di The Grand Tour. Basata sul libro di ricette dello stesso James, la serie in sette episodi parla di cucina ma è vista dalla prospettiva di qualcuno che non sa davvero cucinare: ce la farà a imparare alcune delle 60 ricette del suo stesso libro?

Disponibile su Amazon Prime Video dal 15 gennaio 2021.

James May: Oh Cook!, il trailer ufficiale

Star Trek: Lower Decks

Arriva su Amazon Prime Video Star Trek: Lower Decks, serie animata che si svolge nel 2380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Nella serie, che in lingua originale può contare, tra le altre, sulle voci di Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells e Eugene Cordero, sono presenti alcuni camei degli attori di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 22 gennaio 2021.

Star Trek: Lower Decks, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Goblin Slayer! (stagione 1 doppiata) – 1 gennaio 2021

(stagione 1 doppiata) – 1 gennaio 2021 Inuyasha (stagioni 5-7) – 1 gennaio 2021

(stagioni 5-7) – 1 gennaio 2021 Made in Abyss (stagione 1 doppiata) – 1 gennaio 2021

(stagione 1 doppiata) – 1 gennaio 2021 Supernatural (stagione 13) – 1 gennaio 2021

(stagione 13) – 1 gennaio 2021 Law & Order: Unità Speciale (stagioni 11-13) – 15 gennaio 2021

(stagioni 11-13) – 15 gennaio 2021 Le avventure di Lupin III (stagione 1) – 15 gennaio 2021

(stagione 1) – 15 gennaio 2021 Le nuove avventure di Lupin III (stagione 1) – 15 gennaio 2021

(stagione 1) – 15 gennaio 2021 Mr. Robot (stagione 4) – 15 gennaio 2021

(stagione 4) – 15 gennaio 2021 South Park (stagione 23) – 21 gennaio 2021

Amazon segnala inoltre le serie TV in scadenza su Prime Video questo mese:

La signora in giallo (stagioni 1-8) – fino al 14 gennaio 2021

Scandal (stagioni 1-7) – fino al 29 gennaio 2021

Justified (stagioni 1-6) – fino al 31 gennaio 2021

The Shield (stagioni 1-7) – fino al 31 gennaio 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di gennaio per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

