NOW TV e Sky On Demand novità gennaio 2021: film, serie TV e originals

NOW TV e Sky On Demand novità gennaio 2021: film, serie TV...

Volete conoscere le novità da vedere a gennaio 2021 su NOW TV e Sky On Demand tra film, serie TV e originals ? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e in questa apertura di 2021 non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV e Sky On Demand a gennaio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito iniziando dai film.

Film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Odio l’estate

Un po’ “fuori stagione” arriva tra le novità di NOW TV e Sky On Demand Odio l’estate, l’ultimo film del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. A causa di un disguido con la prenotazione di una vacanza in Puglia, le famiglie di Aldo, Giovanni e Giacomo, che non si conoscono, si ritrovano a condividere l’abitazione. Non sarà così facile…

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’1 gennaio 2021.

Odio l’estate, il trailer ufficiale

Motherless Brooklyn – I segreti di una città (Premium Cinema)

Arriva su NOW TV e Sky On Demand Motherless Brooklyn – I segreti di una città, film scritto, diretto e interpretato da Edward Norton. Lionel Essrog è un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette; quando il suo unico amico viene ucciso, egli prova a scoprire la verità affrontando la corruzione e la criminalità locale.

Disponibile su Sky On Demand dall’1 gennaio 2021.

Motherless Brooklyn – I segreti di una città, il trailer ufficiale

Charlie’s Angels

Arriva su NOW TV e Sky On Demand a gennaio 2021 il discusso remake sul grande schermo di Charlie’s Angels, scritto e diretto da Elizabeth Banks e con protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska. L’agenzia Townsend si è allargata a livello internazionale con le donne più intelligenti e altamente addestrate: quando viene scoperta una pericolosa tecnologia, gli Angeli sono chiamati in azione per proteggere il mondo.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 4 gennaio 2021.

Charlie’s Angels, il trailer ufficiale

L’inganno perfetto

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di gennaio 2021 troviamo L’inganno perfetto, thriller diretto da Bill Condon con due mostri sacri come Helen Mirren e Ian McKellen. Il truffatore Roy Courtnay conosce su Internet la ricca vedova Betty McLeish: nonostante le intenzioni non siano delle migliori si sorprende a provare dei sentimenti quando questa gli aprirà le porte della sua vita.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’8 gennaio 2021.

L’inganno perfetto, il trailer ufficiale

I delitti del BarLume (Mare forza quattro e Tana libera tutti)

Tornano su NOW TV e Sky On Demand I delitti del BarLume, con due nuovi episodi disponibili a distanza di una settimana l’uno dall’altro. In Mare forza quattro una forte mareggiata si abbatte sul lungomare distruggendo tavolini e sedie dell’amato BarLume: il mare porta a riva anche un cadavere misterioso, e toccherà alla Fusco indagare.

Disponibili su NOW TV e Sky On Demand dall’11 e dal 18 gennaio 2021.

I delitti del BarLume, le nuove storie, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

After – 2 gennaio 2021

– 2 gennaio 2021 Il mistero Henri Pick – 2 gennaio 2021

– 2 gennaio 2021 Cats & Dogs 3: Paws Unite – 3 gennaio (Premium Cinema, solo Sky)

– 3 gennaio (Premium Cinema, solo Sky) Radioactive – 5 gennaio 2021

– 5 gennaio 2021 Me contro Te: il film – La vendetta del Signor S – 6 gennaio 2021

– 6 gennaio 2021 Reprisal – Caccia all’uomo – 7 gennaio 2021

– 7 gennaio 2021 Qualcosa di meraviglioso – 7 gennaio 2021

– 7 gennaio 2021 Il delitto Mattarella – 8 gennaio 2021

– 8 gennaio 2021 Matthias & Maxime – 12 gennaio 2021

– 12 gennaio 2021 Saving Flora – 13 gennaio 2021

– 13 gennaio 2021 Letto n.6 – 14 gennaio 2021

– 14 gennaio 2021 Padrenostro – 15 gennaio 2021

– 15 gennaio 2021 Blu Profondo 3 – 15 gennaio 2021 (Premium Cinema, solo Sky)

– 15 gennaio 2021 (Premium Cinema, solo Sky) L’amour flour . Come separarsi e restare amici – 17 gennaio 2021

– 17 gennaio 2021 Only – Minaccia letale – 19 gennaio 2021

– 19 gennaio 2021 Someone, somewhere – 20 gennaio 2021

– 20 gennaio 2021 Cody il mio amico robot – 21 gennaio 2021

– 21 gennaio 2021 Official Secrets – Segreto di Stato – 22 gennaio 2021

– 22 gennaio 2021 SuperMiss missione animali – 23 gennaio 2021

– 23 gennaio 2021 Dopo il matrimonio – 24 gennaio 2021

– 24 gennaio 2021 Picciridda – Con i piedi nella sabbia – 26 gennaio 2021

– 26 gennaio 2021 La casa del terrore – 28 gennaio 2021

– 28 gennaio 2021 The tunnel – Trappola nel buio – 29 gennaio 2021

– 29 gennaio 2021 Il grande passo – 30 gennaio 2021

– 30 gennaio 2021 The Fanatic – 31 gennaio 2021

Serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

The Undoing – miniserie

Al debutto a gennaio 2021 su NOW TV e Sky On Demand The Undoing – Le verità non dette, miniserie in 6 episodi tratta dal romanzo Una famiglia felice di Jean Hanff Korelitz, con Nicole Kidman e Hugh Grant. Grace, sposata con il devoto Jonathan e madre di un ragazzo che frequenta una prestigiosa scuola di New York, vede la sua vita stravolta dalla scomparsa del marito; scoprirà una serie di terribili verità sull’uomo.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’8 gennaio 2021.

The Undoing, il trailer ufficiale

Magnum P.I. – stagione 3

Ritorna su NOW TV e Sky On Demand il reboot di Magnum P.I., con Jay Hernandez e Perdita Weeks nei ruoli di Thomas Magnum e Juliet Higgins. Continuano con la terza stagione le avventure e le indagini del detective privato Thomas Magnum, alle prese con omicidi, rapine e non solo: potrà ancora una volta contare sull’aiuto dei suoi amici Rick, TC e Kumu e del detective Katsumoto.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 10 gennaio 2021.

L.A.’s Finest – stagione 2 (finale)

A pochi giorni dalla conclusione della prima ritorna su NOW TV e Sky On Demand L.A.’s Finest con la seconda e ultima stagione. La serie TV è ambientata nel mondo di Bad Boys e vede protagoniste le agenti Sydney Burnett (sorella di Marcus) e Nancy McKenna, interpretate da Gabrielle Union e Jessica Alba.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’11 gennaio 2021.

L.A.’s Finest 2, il trailer ufficiale

A Discovery of Witches – stagione 2

Arriva finalmente l’attesa seconda stagione di A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe, serie TV britannica basata sulla Trilogia delle anime di Deborah Harkness. Gli episodi seguiranno le avventure di Matthew e Diana nel passato, in un mondo in cui streghe, demoni e vampiri lavorano al fianco degli umani, nascosti in bella vista.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 16 gennaio 2021.

A Discovery of Witches 2, il trailer ufficiale

Yellowstone – stagione 3

Arriva su NOW TV e Sky On Demand tra le novità di gennaio 2021 la terza stagione di Yellowstone, serie TV che racconta la storia della famiglia Dutton e delle lotte che deve affrontare per difendere il proprio ranch. In questa terza stagione i Dutton cercano di riprendersi dagli eventi del finale della seconda. Con Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly e Wes Bentley.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 29 gennaio 2021.

Yellowstone 3, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

The Intern (stagione 5) – 7 gennaio 2021

– 7 gennaio 2021 Station 19 (stagione 4) – 12 gennaio 2021

– 12 gennaio 2021 The Good Doctor (stagione 3) – 13 gennaio 2021

– 13 gennaio 2021 Baghdad Central (stagione 1) – 18 gennaio 2021

– 18 gennaio 2021 Euphoria: Fuck Anyone who’s not a sea blob – Parte 2: Jules – 25 gennaio 2021

– 25 gennaio 2021 Prodigal Son (stagione 2) – 25 gennaio 2021 (Premium Crime, solo Sky)

– 25 gennaio 2021 (Premium Crime, solo Sky) Balthazar (stagione 3) – 26 gennaio 2021

– 26 gennaio 2021 The Bold Type (stagione 4) – 26 gennaio 2021 (Premium Stories, solo Sky)

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand a gennaio 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e utilizzare i link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

