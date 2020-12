Disney+ novità gennaio 2021: film, serie TV e originals

Siete pronti a scoprire insieme le novità da vedere a gennaio 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia la scorsa primavera, sta continuando a lavorare per allargare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo inizio anno accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo gennaio 2021, anche (e soprattutto) tra i contenuti originali.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a gennaio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Bud Spencer & Terence Hill collection

Un regalo che farà sicuramente felici i fan di Bud Spencer e Terence Hill: tra le novità Disney+ di gennaio 2021 arriva una collection con alcuni dei più popolari film con l’affiatato duo. Dall’1 gennaio disponibili Io sto con gli ippopotami, Più forte ragazzi e Poliziotto Superpiù, dall’8 Altrimenti ci arrabbiamo, Lo chiamavano Trinità, Continuavano a chiamarlo Trinità, Chi trova un amico trova un tesoro e Banana Joe, dal 22 Cane e gatto, Miami Supercops, Nati con la camicia, Non c’è due senza quattro e Pari e dispari.

Disponibili su Disney+ dall’1, dall’8 e dal 22 gennaio 2021.

Onward – Oltre la magia

Arriva a gennaio 2021 su Disney+ l’atteso Onward – Oltre la magia, film d’animazione targato Pixar con le voci (in lingua originale) di Chris Pratt, Tom Holland, Octavia Spencer e Tracey Ullman. Due fratelli elfi intraprendono un viaggio per scoprire se, con l’aiuto della magia, riescono a trascorrere un ultimo giorno con il padre, morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo.

Disponibile su Disney+ dal 6 gennaio 2021.

Onward – Oltre la magia, il trailer ufficiale

Amelia Earhart: Una vita in volo

Tra le novità Disney+ di gennaio 2021 arriva Amelia Earhart: Una vita in volo, un documentario targato National Geographic sulla sparizione della celebre aviatrice. L’esploratore Bob Ballard cerca di risolvere uno dei più grandi misteri di tutti i tempi, ossia la scomparsa di Amelia Earhart.

Disponibile su Disney+ da 22 gennaio 2021.

Le Cronache di Narnia: Il viaggio del veliero

Basato sul quinto libro del ciclo Le Cronache di Narnia di C. S. Lewis, arriva su Disney+ il film Le Cronache di Narnia: Il viaggio del veliero. Eustace, Lucy ed Edmund trovano un dipinto di una maestosa nave, ma il quadro prende vita e li attira al suo interno: ritroveranno un vecchio amico e dovranno partire per una missione con lo scopo di salvare Narnia.

Disponibile su Disney+ dal 29 gennaio 2021.

Le Cronache di Narnia: Il viaggio del veliero, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

Il libro della vita – 22 gennaio 2021

Serie TV da vedere su Disney+

Marvel Studios: Legends

Debutta su Disney+ a gennaio 2021 Marvel Studios: Legends, docuserie TV che esamina individualmente eroi, cattivi e momenti più memorabili del Marvel Cinematic Universe, in anticipazione delle future serie in arrivo. I primi due episodi si baseranno su Wanda Maximoff e Visione, giusto in tempo per accogliere la nuova miniserie WandaVision.

Disponibile su Disney+ dall’8 gennaio 2021.

WandaVision (miniserie)

Il pezzo forte tra le novità Disney+ di gennaio 2021 è l’attesa WandaVision, serie TV con protagonisti Wanda Maximoff e Visione (interpretati da Elisabeth Olsen e Paul Bettany). La miniserie mischia lo stile di una sitcom classica con il Marvel Cinematic Universe, con Wanda e Visione alle prese con la loro vita in provincia: presto inizieranno a sospettare che nulla è ciò che sembra.

Disponibile su Disney+ dal 15 gennaio 2021.

WandaVision, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

Pixar Popcorn (serie di corti) – 22 gennaio 2021

(serie di corti) – 22 gennaio 2021 Marvel’s Spider-Man: Maximum Venom – 29 gennaio 2021

– 29 gennaio 2021 PJ Masks – Superpigiamini (stagione 4, episodi 1-7) – 29 gennaio 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a gennaio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?