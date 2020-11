Il Black Friday in anticipo di Amazon prosegue: ecco le offerte di oggi (13 novembre)

Il Black Friday in anticipo di Amazon prosegue: ecco le offerte di...

In questo anomalo 2020, Amazon ha scelto di anticipare il proprio Black Friday – quello ufficiale sarà tra un paio di settimane – e ogni giorno non manca un’ampia selezione di offerte sui prodotti più disparati, inclusi naturalmente numerosi articoli a tema tech.

Se nella giornata di ieri vi avevamo parlato dell’ennesima grana che il colosso dello shopping online potrebbe dover affrontare a breve (la compagnia di Jeff Bezos è finita ancora una volta nel mirino dell’Antitrust Ue), oggi ci occupiamo di un argomento decisamente più leggero: andiamo a scoprire una selezione di offerte interessanti che il Black Friday anticipato di Amazon disponibili oggi, 13 novembre 2020.

Offerte Black Friday anticipato di Amazon (13 novembre 2020)

Tra le offerte più interessanti disponibili in questo momento, diverse riguardano proprio dispositivi Amazon (sebbene non gli ultimissimi Echo) e rappresentano una buona opportunità per iniziare a rendere un po’ più smart gli ambienti di casa, ufficio e quant’altro.

Ci sono, inoltre, diversi nuovi arrivi targati Apple, con anche un primo piccolo ribasso per iPhone 12.

Non manca, infine, qualche smart TV, che potrebbe tornare utile in questo periodo in cui, volenti o nolenti, si trascorrono molte più ore in casa.

Come sempre, abbiamo già suddiviso tutte le offerte per categoria di appartenenza, per facilitarvi la ricerca di quelle di vostro interesse.

iPhone in offerta su Amazon

Computer in offerta su Amazon

Cuffie e smartwatch in offerta su Amazon

Smart TV in offerta

Dispositivi Amazon Echo in offerta

Altri dispositivi Amazon in offerta

Queste e tutte le altre offerte disponibili oggi su Amazon sono reperibili al link sottostante:

Offerte Black Friday anticipato di Amazon (13 novembre 2020)

