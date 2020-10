iPhone 12 e iPhone 12 Pro sbarcano su Amazon, pronti per essere acquistati

iPhone 12 e iPhone 12 Pro sbarcano su Amazon, pronti per essere...

A seguito di un ritardo di lancio causato dal Coronavirus, lo scorso 13 ottobre Apple presentava finalmente la gamma di iPhone 12 portando a compimento un sogno rimandato svelando così le tante attese novità in ambito mobile già in parte svelate dalla classica scia di rumor e leak.

I nuovi iPhone sono disponibili su Amazon

Come avevamo annunciato all’interno della news di annuncio di iPhone 12 e anche in quella relativa agli iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, sappiamo che i sopracitati modelli sarebbero stati disponibili in pre-ordine a partire dal 16 ottobre.

Ebbene, quest’oggi, vi informiamo che iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono disponibili all’acquisto su Amazon, ovviamente in pre-ordine. Le pagine, disponibili ai link sottostanti, fanno riferimento a tutte le varianti e colorazioni annunciata da Apple.

Acquista iPhone 12 | Acquista iPhone 12 Pro

La disponibilità di entrambi gli smartphone è fissata al prossimo 23 ottobre ed entrambi i modelli sono ovviamente venduti e spediti da Amazon, con tutti i bonus che ne conseguono anche per il post vendita.

Ricordiamo che iPhone 12 monta un display Super Retina XDR da 6,1″, supporta la connettività 5G, dispone di fotocamere anteriori da 12 MP e del processore A14. iPhone 12 Pro presenta lo stesso pannello da 6,1 pollici, connettività 5G, processore A14 ma migliora per quanto riguarda la componente fotografica: in questo caso troviamo una sistema di fotocamera da 12 MP con sensore LiDAR per garantire foto ritratto di alto livello e una migliore esperienza AR.