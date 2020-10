I nuovi iPhone 12 Pro e 12 Pro Max sono ufficiali e riscrivono la fotografia da smartphone

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono finalmente ufficiali e sono stati annunciati insieme sul palco dell’evento Apple “Hi, Speed” subito dopo iPhone 12 Mini e iPhone 12. Scopriamoli più nel dettaglio fra design, caratteristiche tecniche e ovviamente prezzi e disponibilità.

Design iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

A livello estetico la principale differenza rispetto ai modelli più compatti sono le dimensioni e la rifinitura della cover posteriore, opaca invece che lucida. Restano poi tutte le peculiarità estetiche di questi nuovi iPhone 12 ovvero il profilo lucido molto lineare, piatto, e i richiami ai modelli degli scorsi anni con un notch importante ma al tempo stesso tanto spazio per il display, ampio e di qualità.

Altro cambiamento importante è dal punto di vista del peso: mentre iPhone 12 Pro pesa 186 grammi, iPhone 12 Pro max arriva a 221 grammi.

Ben quattro fotocamere sui nuovi iPhone 12 Pro e Pro Max

Sul retro di questo smartphone, dedicati per un uso professionale, sono presenti ben 4 fotocamere:

ultra-grandangolare da 12 megapixel;

grandangolare da 12 megapixel wide f/1.6;

tele obiettivo da 12 megapixel 4x ottico e apertura f/2.0;

Il quarto ed ultimo sensore è il cosiddetto LiDAR, ovvero un sensore capace di mappare il mondo fisico in 3 dimensioni, così da migliorare in maniera importante le capacità di realtà aumentata degli iPhone. Permette inoltre di migliorare la messa a fuoco delle fotocamere.

È presente inoltre la possibilità di scattare in modalità RAW, ovvero in formato originale così da permettere a tutti i creator di fare la personalizzazione della foto in post. Tra l’altro vengono salvate anche le informazioni del DeepFusion di Apple così da avere ulteriori informazioni per un editing di altissimo livello.

Caratteristiche tecniche all’avanguardia

Ovviamente le principali differenze tra iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono nelle dimensioni e in quelle caratteristiche che da queste dipendono, come ad esempio il display da 6,5 e 6,7 pollici di tipo Super Retina XDR.

All’interno dei nuovi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max è presente l’Apple A14 Bionic, lo stess o presente nell’iPad Air di quarta generazione. Contiene 11,8 miliardi di transistor, una nuova CPU a 6 core e una GPU a 4 core per renderlo il 50% più veloce di qualsiasi altro chip per smartphone disponibile sia in termini di elaborazione che di prestazioni grafiche.

Ovviamente non può essere da meno l’aspetto dell’intelligenza artificiale e questo processore beneficia anche di un nuovo Neural Engine a 16 core, di ben due volte più veloce della versione precedente e in grado di eseguire fino a 11 trilioni di operazioni al secondo.

Infine non manca il supporto per le reti cellulari 5G, che gli operatori telefonici di tutto il mondo stanno implementando nei vari paesi compresa l’Italia. A tal proposito c’è da segnalare che è presente anche il supporto per le mmWave, rendendo di fatto gli iPhone in grado di connettersi alle velocità più elevate offerte dal 5G dove mmWave è disponibile.

Sono entrambi Dual Sim con 1 slot per nano SIM e una e-SIM. Non manca l’NFC, Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 e tecnologia wireless Bluetooth 5.0.

Prezzi e disponibilità iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono disponibili in pre-ordine in Italia a partire dal 16 ottobre 2020 con prezzi a partire da 1189 Euro. Per la precisione iPhone 12 Pro:

128 GB a 1189 Euro;

256 GB a 1309 Euro;

512 GB a 1539 Euro.

iPhone 12 Pro Max invece è disponibile in pre-ordine

128 GB a 1289 Euro;

256 GB a 1409 Euro;

512 GB a 1639 Euro.

Ecco la line up aggiornata.