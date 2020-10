iPhone 11, SE (2020) e XR perdono caricabatterie e EarPods, iPhone 11 Pro ai saluti

La cura dimagrante alla quale Apple ha sottoposto la confezione di vendita dei nuovi iPhone 12, 12 Mini, iPhone 12 Pro e 12 Pro Max viene estesa anche agli altri modelli a listino, ovvero iPhone 11, iPhone SE (2020) e iPhone XR. Contestualmente assistiamo all’uscita di scena della serie iPhone 11 Pro.

iPhone 11, SE (2020) e XR perdono caricabatterie ed EarPods

La serata di ieri ha visto Apple grande protagonista: l’evento autunnale della casa di Cupertino ha acceso i riflettori su tanti nuovi prodotti, su tutti i quattro nuovi iPhone 12 e 12 Pro, tutti accomunati da una svolta green per la confezione di vendita: l’eliminazione del caricabatterie e delle cuffie cablate EarPods.

Il produttore californiano giustifica questa scelta con la volontà di ridurre significativamente l’impatto ambientale dei propri prodotti. Naturalmente, all’occorrenza, gli accessori sono comunque acquistabili separatamente e comunque gli utenti vengono invitati ad usare quelli eventualmente già in loro possesso.

Per maggiori dettagli, ecco la pagina che Apple ha dedicato al proprio impegno in materia di riduzione dell’impatto ambientale.

Sappiate comunque che lo stesso cambiamento è stato esteso anche a tutti gli altri melafonini rimasti a listino: anche iPhone 11, iPhone SE (2020) e iPhone XR possono dire addio al caricabatterie e alle EarPods.

Come si evince dagli screenshot riportati, infatti, basta recarsi nella pagina di acquisto di ciascun modello per imbattersi nella sezione “Cosa c’è dentro“: in tutti i casi troviamo soltanto l’iPhone selezionato e il cavo da USB-C a Lightning.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max escono di scena

Nel caso in cui abbiate già puntato i nuovi iPhone 12 e 12 Pro, questa mattina vi abbiamo parlato delle valutazioni che Apple fa dei modelli precedenti.

Qualora, invece, abbiate aspettato il lancio dei nuovi per provare a risparmiare sugli iPhone dell’anno scorso, c’è un’altra cosa che dovete sapere: la casa di Cupertino ha deciso di eliminare dal listino iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, probabilmente per non mettere i bastoni tra le ruote agli ultimi arrivati.

Basta infatti entrare sullo store online di Apple, nella sezione dedicata agli smartphone, per scoprire che la line-up attuale si compone di: iPhone 12 Pro (e Max), iPhone 12 (e Mini), iPhone SE (2020), iPhone 11 e iPhone XR.

Naturalmente questo vale soltanto per l’Apple Store, se siete ancora interessati all’acquisto, potete sempre fare un tentativo su altri store.

