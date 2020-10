Volete acquistare iPhone 12? Ecco la valutazione del vostro vecchio iPhone

Apple ha svelato ieri iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, e per l’occasione ha aggiornato le valutazioni di Apple Trade In: si tratta del programma che consente di inviare alla casa di Cupertino il vostro vecchio iPhone per ottenere uno sconto (consistente o meno) su quello nuovo. Andiamo a scoprire insieme quali sono le valutazioni massime pensate da Apple per la permuta.

Quanto vale il vostro iPhone usato? Le valutazioni Apple Trade In

Se siete interessati ad acquistare il vostro nuovo iPhone 12 da Apple (sia sul sito sia tramite Apple Store) potete sfruttare il programma Trade In, permutando il vostro vecchio smartphone. Naturalmente la valutazione non dipende solo dal modello di iPhone, ma anche dalle condizioni e dal taglio di memoria: ecco i valori massimi offerti da Apple, riferiti a un dispositivo in ottimo stato e nella versione più costosa, in ordine dal più alto al più basso.

iPhone 11 Pro Max – fino a 700 euro;

iPhone 11 Pro – fino a 640 euro;

iPhone 11 – fino a 500 euro;

iPhone XS Max – fino a 360 euro;

iPhone XS – fino a 330 euro;

iPhone XR – fino a 290 euro;

iPhone X – fino a 270 euro;

iPhone 8 Plus – fino a 200 euro;

iPhone 8 – fino a 160 euro;

iPhone 7 Plus – fino a 140 euro;

iPhone 7 – fino a 105 euro;

iPhone 6s Plus – fino a 85 euro;

iPhone 6s – fino a 55 euro;

iPhone 6 Plus – fino a 60 euro;

iPhone 6 – fino a 50 euro;

iPhone SE – fino a 40 euro.

Da iPhone 12 Apple non include più il caricabatterie all’interno della confezione, però pare richiederlo per la valutazione completa del vostro vecchio iPhone: il sito infatti riporta come non sia obbligatorio, ma che “in alcuni casi il valore di permuta può variare” non includendolo nella permuta.

La valutazione è ovviamente la stessa per ciascuno dei modelli di iPhone 12 che decidiate di acquistare, e può essere corrisposta come sconto in fase di acquisto o abbassare la rata mensile nel caso abbiate optato per questo tipo di soluzione di pagamento. I valori risultano più bassi di quelli che sarebbe possibile ottenere tramite una vendita tra privati, ma Apple Trade In assicura senza dubbio maggiore comodità per vari motivi.

Allora, avete intenzione di permutare il vostro vecchio iPhone per acquistare iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro o iPhone 12 Pro Max?