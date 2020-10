Un gigantesco leak anticipa prezzi e dettagli di iPhone 12 e dell’evento Apple

Tanti dettagli sull’evento Apple dedicato ad iPhone 12 spuntano con qualche giorno di anticipo in Rete: grazie a una grossa fuga di informazioni possiamo iniziare a dare uno sguardo ai dispositivi in arrivo, ad alcuni prezzi di vendita, alle date di uscita e non solo. Niente di ufficiale, sia chiaro, ma spesso i leak a breve distanza dagli eventi risultano piuttosto precisi.

Prezzi, date di uscita e non solo della gamma iPhone 12

Ieri sono trapelate le colorazioni della gamma iPhone 12, oggi ci spingiamo decisamente oltre con le presunte date di lancio e i prezzi di vendita. Sì, abbiamo detto “date” al plurale perché sembra che gli smartphone Apple, quattro, non saranno lanciati tutti nello stesso giorno, e neanche nella stesso mese: secondo le indicazioni fornite dal leaker Kang su Weibo, definite affidabili anche da Ice universe, iPhone 12 e iPhone 12 Pro saranno rilasciati insieme, mentre iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max potrebbero ritardare un po’.

Più precisamente, i preordini dei primi due dovrebbero partire il 16 ottobre 2020, con un debutto previsto per il 23 dello stesso mese, quelli del modello mini dovrebbero iniziare il 6 novembre (con lancio al 13) e quelli di iPhone 12 Pro Max potrebbero slittare fino al 13, con lancio previsto per il 20 novembre.

Capitolo prezzi: secondo quanto riportato, iPhone 12 mini dovrebbe partire da 699 dollari, iPhone 12 standard (o “Max”) da 799 dollari, iPhone 12 Pro e Pro Max da rispettivamente 999 e 1099 dollari nelle loro configurazioni base. Questi ultimi due dovrebbero partire da 128 GB di memoria interna per arrivare fino a 512 GB, mentre iPhone 12 e iPhone 12 mini potrebbero iniziare da 64 GB (per una questione di costi) e arrivare a 256 GB.

Ricapitolando e facendo un po’ di ordine, questo è quanto dovrebbe offrire quest’anno Apple lato smartphone:

iPhone 12 mini : display da 5,4 pollici, memorie da 64, 128 e 256 GB, colori nero, bianco, rosso, blu e verde, preordine dal 6 novembre e prezzi da 699 dollari;

: display da 5,4 pollici, memorie da 64, 128 e 256 GB, colori nero, bianco, rosso, blu e verde, preordine dal 6 novembre e prezzi da 699 dollari; iPhone 12 : display da 6,1 pollici, memorie da 64, 128 e 256 GB, colori nero, bianco, rosso, blu e verde, preordine dal 16 ottobre e prezzi da 799 dollari;

: display da 6,1 pollici, memorie da 64, 128 e 256 GB, colori nero, bianco, rosso, blu e verde, preordine dal 16 ottobre e prezzi da 799 dollari; iPhone 12 Pro : display da 6,1 pollici, memorie da 128, 256 e 512 GB, colori oro, argento, grafite e blu, preordine dal 16 ottobre e prezzi da 999 dollari;

: display da 6,1 pollici, memorie da 128, 256 e 512 GB, colori oro, argento, grafite e blu, preordine dal 16 ottobre e prezzi da 999 dollari; iPhone 12 Pro Max: display da 6,7 pollici, memorie da 128, 256 e 512 GB, colori ori, argento, grafite e blu, preordine dal 13 novembre e prezzi da 1099 dollari.

Tutti e quattro i modelli dovrebbero poter contare su un display Super Retina XDR, con una nuova tecnologia denominata Ceramic Shield Front Cover che aumenterebbe durezza e resistenza alle cadute. Non dovrebbero poi mancare supporto alla connettività 5G e al Dolby Vision.

Le indiscrezioni toccano anche il comparto fotografico: iPhone 12 mini e iPhone 12 dovrebbero disporre di una doppia fotocamera con sensore grandangolare e ultra grandangolare, mentre iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max dovrebbero aggiungere un terzo sensore tele, con zoom ottico 4x e 5x rispettivamente.

Apple HomePod mini in arrivo, ma niente AirTags?

Non solo smartphone però, perché sembra che Apple presenterà durante l’evento anche HomePod mini, un altoparlante smart particolarmente compatto con processore S5, già utilizzato su Apple Watch Series 5. Secondo il leaker Kang, HomePod mini arriverà in preordine il 6 novembre e sarà disponibile all’acquisto a partire dal 16 novembre a 99 dollari.

Non è da escludere inoltre la presentazione di un nuovo caricabatterie wireless da 15 W, mentre probabilmente non vedremo Apple AirTags, che potrebbero essere presentati a marzo 2021. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, gli AirTags sarebbero tracker di oggetti simili a Tile, di cui abbiamo già parlato più volte in passato.

So, about AirTags. This one hurts my heart… I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. 😳 https://t.co/xtUvCAFmoE pic.twitter.com/DIUlcp01Xy — Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020

Per il momento questo è tutto, ma probabilmente ci saranno ulteriori indiscrezioni prima dell’evento Apple, previsto per il 13 ottobre 2020: continuate a seguirci.

in copertina iPhone 11 Pro