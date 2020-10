Apple ha inviato ufficialmente gli inviti per il suo prossimo evento, che con ogni probabilità sarà quello di lancio dei nuovi iPhone 12 come “confermato” dai numerosi rumor usciti in rete nelle scorse settimane.

“Hi, Speed”, questo il nome dell’evento che Apple ha fissato per il 13 ottobre 2020, data in cui alzerà quindi il velo da iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini, un poker di smartphone capaci potenzialmente di soddisfare le richieste di qualsiasi consumatore. Il nome dell’evento potrebbe far intuire che questi nuovi iPhone 12 avranno differenze importanti in termini di velocità, fluidità, probabilmente dovuti a un nuovo processore e forse un display a 90 o 120 Hz, così come fatto sugli iPad Pro.

Cosa sappiamo finora sui nuovi iPhone 12

Le uniche “certezze”, se così possiamo dire finora, è che non mancherà il supporto alla connettività del futuro ovvero il 5G, presente ormai su una innumerevole quantità di smartphone Android. Non mancheranno ovviamente anche un display OLED per tutta la gamma con display che potrebbe variare dai 5,4 pollici del più piccolino fino ad arrivare ai 6,4 pollici del Pro Max.

L’evento sarà probabilmente l’occasione per lanciare anche altri prodotti di cui però al momento sappiamo davvero poco, come ad esempio i nuovi AirPods Studio.

L'appuntamento è fissato al 13 ottobre alle ore 19:00