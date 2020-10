Con il lancio di iPhone 12 alle porte, sul Web trapelano sempre più dettagli sui prossimi smartphone di Apple. Le ultime indiscrezioni rivelano informazioni sulle presunte capacità di archiviazione e sui colori della gamma iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Trapelano i colori della gamma iPhone 12

Secondo i dettagli provenienti da un rivenditore e condivisi dal leaker @rquandt, l’iPhone 12 mini e l’iPhone 12 da 5,4 pollici avranno varianti da 64 GB, 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione e verranno proposti nei colori verde, blu, oro, grigio e argento.

Secondo quanto riferito dal rivenditore, la linea iPhone 12 Pro sarà invece disponibile nelle varianti di archiviazione da 128 GB, 256 GB e 512 GB e nei colori grigio, oro e argento.

Tuttavia, è possibile che questo rivenditore non disponga delle informazioni complete, in quanto Apple ha lanciato la gamma iPhone XR / iPhone 11 in sei diversi colori, mentre il rivenditore ne ha menzionati solo cinque, inoltre è assente anche la versione (PRODUCT) RED che Apple ha offerto sia per l’iPhone XR che per l’iPhone 11 negli ultimi due anni.

Un recente leak ha rivelato il listino prezzi completo degli imminenti iPhone e ha suggerito che la gamma iPhone 12 partirà da 64 GB di spazio di archiviazione, mentre la linea iPhone 12 Pro partirà da 128 GB di spazio di archiviazione.

L’incremento nella memoria di base per iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max appare doveroso, soprattutto perché questi dispositivi costeranno fino a 1000 dollari.

