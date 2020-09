Dopo la presentazione del servizio di game streaming Amazon Luna, la nuova famiglia di dispositivi Amazon Echo ed i nuovi dispositivi Amazon Fire, il colosso statunitense è pronto a svelare alcune importanti novità per quanto riguarda il controllo della privacy su tutti i terminali muniti di Amazon Alexa.

Controlli della privacy migliorati

Come ben sappiamo l’assistente vocale di Amazon è stato più volte criticato per essere troppo “assetato” delle ricerche e dei comandi effettuati dagli utenti, ed i nuovi comandi sono stati sviluppati avendo bene in mente di concedere agli utenti la possibilità di gestire in maniera granulare ogni aspetto della propria privacy.

Gli utenti possono ad esempio decidere di non salvare i comandi impartiti ad Alexa, il che porterà l’assistente vocale a rimuoverli subito dopo aver processati ed eseguiti. Per attivare questa funzione basta avviare l’applicazione mobile di Amazon Alexa ed entrare nel pannello della privacy.

Inoltre, Amazon svela alcuni nuovi comandi vocali da impartire ad Alexa per controllare la propria privacy, come:

“Alexa, cancella tutto ciò che ho detto” – per cancellare di tutte le registrazioni precedentemente salvate;

“Alexa, come posso modificare le impostazioni di privacy” – per ricevere un link che punta direttamente alle impostazioni della privacy all’interno dell’applicazione mobile;

“Alexa, come posso controllare i miei dati?“.

Queste novità dovrebbero essere in rollout su tutti i dispositivi supportati già da adesso, pertanto fateci sapere nei commenti se li avete già a disposizione.