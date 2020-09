Amazon ha appena ufficializzato, in Italia e nel mondo, i suoi nuovi dispositivi Fire TV, la nuova generazione di dispositivi che da anni ormai ci permettono di rendere smart una qualsiasi TV.

L’azienda americana ha alzato il velo da ben 3 dispositivi dedicati all’intrattenimento alla TV: parliamo di Amazon Fire TV Stick che è stata rinnovata ed è ora più potente, soprattutto nella connettività, Amazon Fire TV Stick Lite per chi cerca qualcosa di più economico e Amazon Fire TV Cube per chi vuole il massimo dell’esperienza multimediale. Sono già disponibili, anche in Italia, vediamo dunque una per una le novità dei vari prodotti.

Nuova Amazon Fire TV Stick (2020)

La prima novità è la nuova edizione dell’Amazon Fire TV Stick, campione di vendite negli ultimi anni nelle sue duplici varianti, con e senza Alexa. Questo nuovo modello ovviamente è una evoluzione della Fire TV Stick precedente, quindi ingloba lo streaming HDR, il supporto WiFi e Bluetooth, e il telecomando con comandi vocali tramite Alexa e migliora alcuni aspetti. In primis quello della connettività supportando ora anche le reti a 5 GHz e non più solo le 2.4 GHz, permettendo così al dispositivo di raggiungere velocità superiori e una stabilità di segnale maggiore.

Un miglioramento c’è anche dal punto di vista delle performance ma purtroppo non c’è ancora il supporto 4K fermandosi al 1080p a 60 fps, risulta quindi adatta solo su quei televisori che non vanno oltre questa risoluzione. Altra novità interessante è dal punto di vista dei consumi con una riduzione del 50% rispetto al precedente modello, e quindi forse anche un minore surriscaldamento.

È disponibile da oggi su Amazon.it al prezzo di 39,99 Euro.

Nuova Amazon Fire TV Stick Lite

Per chi cerca invece un prodotto ancora più economico ecco arrivare in Italia la Amazon Fire TV Stick Lite, una chiavetta come quella precedente ma col più “semplice” supporto alla risoluzione video di 1080p a 30 fps, oltre alla tecnologia HDR. Ovviamente è presente anche qui il telecomando con annesso controllo vocale tramite Alexa.

È disponibile da oggi su Amazon.it al prezzo di 29,99 Euro.

Nuova Amazon Fire TV Cube

L’ultima novità in ambito Fire presentata da Amazon è la Fire TV Cube, un dispositivo che non era mai arrivato sul mercato italiano e che finalmente fa capolino con questa nuova generazione. È un prodotto dotato di un processore hexa-core, supporto Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10+ e riproduzione video in 4K fino a 60 fps. La sua peculiarità però è quella di avere ben otto microfoni per conversare direttamente con Alexa e comandare il dispositivo, ad esempio per lanciare dei contenuti multimediali sulla TV. Per meglio riconoscere la nostra voce combina questi microfoni con la tecnologia beamforming in modo da eliminare eventuali rumori di disturbo e riverberi.

Amazon Fire TV Cube utilizza inoltre la tecnologia a infrarossi multidirezionale, protocolli basati su cloud e HDMI CEC che, combinati con Alexa, consentono di controllare la TV, la soundbar, il ricevitore A/V e altri dispositivi domestici intelligenti compatibili. Infine, grazie all’altoparlante integrato, Fire TV Cube consente inoltre di controllare il tempo, ascoltare le notizie e molto altro, anche a TV spenta.

È disponibile da oggi su Amazon.it al prezzo di 119,99 Euro.

