Se iOS 14 non mostra difficoltà a funzionare nemmeno sui vecchi modelli di iPhone, la stessa cosa non si può dire di watchOS 7. Il sistema operativo per gli smartwatch dell’azienda di Cupertino sembra essere al centro di molte critiche da parte degli utenti che possiedono Apple Watch Series 3. Il motivo sarebbe legato ad una serie di inspiegabili riavvii dello smartwatch e di un’autonomia sensibilmente peggiorata a seguito dell’installazione dell’aggiornamento software.

Riavvi e calo repentino dell’autonomia

La discussione avviata sul forum ufficiale Apple si amplia ogni giorno di nuovi utenti che sottolineano questa serie di malfunzionamenti software, e ad oggi sono quasi 1000 gli utenti colpiti da questi bug evidentemente legati all’installazione di watchOS 7.

Purtroppo gli utenti colpiti di questi importanti bug non possono fare il downgrade ad una versione precedente dell’OS, e a rendere la cosa ancora più fastidiosa è la presenza degli stessi problemi nonostante l’arrivo della versione 7.0.1 di watchOS.

Ad oggi non è ancora arrivata una risposta ufficiale da parte di Apple che, con tutta probabilità, è a conoscenza delle lamentele dei tanti utenti muniti di Apple Watch Series 3 colpiti dai bug sopracitati. Se anche voi possedete un Apple Watch Series 3 e non avete ancora aggiornato al nuovo OS, il nostro consiglio è quello di attendere l’arrivo di un aggiornamento riparatore e controllare in rete che abbia realmente corretto i bug.

Nel caso in cui abbiate già installato watchOS 7, non vi resta altro che attendere e sperare che Apple individui presto i bug e rilasci un aggiornamento software.

