Se ne parlava da tanto e dal 1° febbraio è finalmente realtà: stiamo parlando della lotteria degli scontrini, un’iniziativa promossa dal governo italiano per contrastare l’evasione fiscale e incentivare i pagamenti elettronici. Non vi tedieremo oltre con i dettagli sul piano, anche perché ci siamo già soffermati sul regolamento e le altre questioni tecniche al link che vedete qui in alto.

Ci occuperemo invece di spiegare in maniera dettagliata come partecipare alla lotteria degli scontrini, vedendo insieme passo dopo passo qual è la procedura da seguire per prendere parte all’estrazione mensile (e in seguito settimanale) prevista. Anzi, già che ci siamo vi invitiamo alla lettura di un’altra nostra guida su premi e date di estrazione della lotteria degli scontrini, perché magari alcuni di voi sono atterrati qui proprio per questo motivo.

Iscrizione alla lotteria degli scontrini

La partecipazione è legata all’utilizzo del codice lotteria da mostrare agli esercenti al momento del pagamento. Per ottenerlo è sufficiente seguire questi semplici passaggi che spiegano come registrarsi alla lotteria degli scontrini:

Collegarsi al sito ufficiale della lotteria degli scontrini Cliccare sulla categoria Partecipa ora del menu in alto a sinistra Inserire il proprio codice fiscale nel campo Inserisci il tuo codice fiscale Aggiungere il segno di spunta accanto al messaggio di presa visione dei Regolamento generale sulla protezione dei dati Riportare il codice di sicurezza sotto l’intestazione Inserisci i caratteri che vedi Cliccare sul tasto Genera codice per generare il codice lotteria

Nota: il codice lotteria è un codice alfanumerico a barre basato sul proprio codice fiscale.

Una volta generato, il codice lotteria va stampato o – meglio ancora – copiato sul telefono (ad esempio tramite un’applicazione dove si è soliti riportare appunti e note). In teoria si potrebbe anche scaricare le app per la lotteria degli scontrini che stanno crescendo come funghi sia su Android che su iOS, ma la soluzione migliore in termini di sicurezza rimane il semplice copia-incolla da conversare sullo smartphone o su un foglio di carta.

Bene, ora si è pronti a entrare nel vivo del gioco: il prossimo passo consiste infatti nel portare a termine un acquisto in cashless presso uno degli esercenti che partecipano all’iniziativa. Se non avete idea di chi possano essere, vi suggeriamo la lettura della guida su come sapere se un commerciante ha aderito o meno alla lotteria degli scontrini.

In fase di acquisto il compratore deve mostrare all’esercente il codice lotteria ottenuto al termine del processo di registrazione. A sua volta il commerciante dovrà trasmettere il codice tramite il registratore telematico o in alternativa i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Nell’eventualità il negoziante si rifiuti di inviare i dati del cliente (oltre al codice lotteria occorrerà specificare data, importo e modalità di pagamento) potrà essere segnalato dall’acquirente stesso all’Agenzia delle Entrate: detto in parole più semplici, il comportamento scorretto degli esercenti è punito con l’inserimento nelle liste dei contribuenti a rischio evasione, a cui potrebbero seguire controlli da parte del Fisco.

Metodi di pagamento

Le modalità di pagamento accettate per partecipare alla lotteria degli scontrini sono:

carte di credito

carte di debito

carte prepagate

carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata

Proprio su questo tema bisogna però fare dei distinguo importanti, apriamo dunque una parentesi più generale per spiegare meglio chi non può aderire all’iniziativa.

Chi non può partecipare alla lotteria degli scontrini

Innanzitutto sono esclusi in automatico i contribuenti che pagano in contanti o scelgono una soluzione tra virgolette ibrida, cioè metà contanti e metà in cashless. Sono fuori anche gli acquirenti che non hanno ancora compiuto la maggiore età, oltre a tutte le persone che presentano una carta di pagamento intestata a un individuo diverso da chi ha richiesto il codice di lotteria con il suo codice fiscale.

Inoltre, non tutti i pagamenti elettronici concorrono all’assegnazione dei biglietti virtuali (uno per ogni euro di spesa, fino a mille per una spesa pari o superiore a 1.000 euro) per partecipare alle estrazioni. Ecco l’elenco delle spese escluse:

acquisti di importo inferiore a un euro

acquisti online

acquisti per i quali non è prevista certificazione fiscale (come i biglietti di cinema, teatro e museo, le ricevute del benzinaio, parcheggio, spedizione postale)

acquisti tramite gift card, ticket restaurant e altre tipologie di buoni pasto

acquisti per attività di impresa, arte o professione

acquisti documentati tramite fatture elettroniche*

acquisti trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (cioè acquisti in farmacia, parafarmacia, veterinari, laboratori di analisi e ottici)*

acquisti di articoli per cui è prevista una detrazione fiscale*

*come specificato sul sito ufficiale della lotteria degli scontrini, l’esclusione di tali spese è prevista nella fase di avvio. Ciò starebbe a significare che più avanti anche i pagamenti oggi contrassegnati dall’asterisco potrebbero rientrare tra le spese conteggiate per concorrere ai ricchi premi in denaro previsti durante le estrazioni mensili e settimanali (oltre a quella annuale).

Area riservata della lotteria degli scontrini

Alla fine arriva il grande giorno, quello dell’estrazione. Ed è proprio allora che entra in gioco l’area riservata disponibile sul sito della lotteria degli scontrini a questo indirizzo, a cui si deve accedere per visualizzare l’eventuale messaggio che conferma l’effettiva vincita. L’accesso è riservato soltanto tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Se non si è in possesso di nessuno dei tre strumenti di identificazione elencati qui sopra e richiesti obbligatoriamente per l’accesso all’area riservata, vi invitiamo alla lettura della nostra guida che spiega in maniera dettagliata tutti i modi per capire di aver vinto alla lotteria degli scontrini.

E con questo è tutto, l'approfondimento su come partecipare alla lotteria indetta dal governo per combattere l'evasione fiscale termina qui.