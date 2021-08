Il Green Pass italiano, che ha la stessa valenza dell’EU Digital COVID Certificate, permette di potersi muovere in libertà e sicurezza, garantendo l’accesso ad eventi, manifestazioni e esercizi commerciali aperti al pubblico. Purtroppo, molti utenti riscontrano problemi nello scaricare e visualizzare il Green Pass, spesso perché il codice AUTHCODE necessario per poterlo generare non viene ricevuto dagli utenti, né via SMS né via email.

Per rispondere alla domanda cosa fare se non arriva l’SMS con il codice per il Green Pass o la mail che contiene l’AUTHCODE abbiamo preparato questa guida: qui troverete tutti i modi in cui poter risolvere il problema da soli, e non solo. Nel caso non riusciate a recuperare il codice di autenticazione a causa di problemi tecnici, forniremo anche i recapiti che potete utilizzare per richiedere aiuto e poter così generare il Green Pass.

Cos’è il Green Pass e come lo si ottiene?

Il Green Pass è una certificazione che facilita la circolazione in sicurezza dei residenti e cittadini dei paesi dell’Unione Europea. La certificazione attesta l’avvenuta vaccinazione con uno dei vaccini ufficialmente riconosciuti sul territorio italiano, l’esito negativo del test molecolare o antigenico rapido, oppure l’avvenuta guarigione e conseguente vaccinazione a seguito di infezione COVID-19.

I dati relativi ad ognuna di queste incombenze vengono comunicati alla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, la quale permette di ricevere il codice di autenticazione AUTHCODE necessario per poter generare il Green Pass. La certificazione si compone di un codice QR che permette di verificarne l’autenticità e validità da parte degli organismi di controllo preposti.

Pertanto, la certificazione viene generata gratuitamente e in automatico per tutti coloro che:

hanno effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;

hanno completato il ciclo vaccinale;

risultano negativi al tempone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti alla richiesta;

risultano guariti da infezione COVID-19 nei sei mesi precedenti alla richiesta della certificazione.

Per sapere come richiedere il Green Pass così da visualizzarlo, scaricarlo o stamparlo in formato cartaceo, potete fare riferimento alla guida ad-hoc che abbiamo preparato.

Ricordiamo inoltre che i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19, sia per l’accesso alle strutture, attività e servizi dove il pass è obbligatorio, sia per i viaggi all’estero nei paesi dell’Unione Europea e nell’area Schengen. Ricordiamo però che, per viaggiare all’estero in assenza del Green Pass, ai bambini con più di 6 anni (e meno di 12 anni) è richiesto un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo.

Come recuperare il codice AUTHCODE per il Green Pass

Il sistema preparato dal Ministero della Salute si è risultato essere efficiente, con oltre 31 milioni di Green Pass generati correttamente alla data del 30 luglio. Molti utenti però si trovano impossibilitati nel recuperare il codice AUTHCODE, perché magari hanno ricevuto la mail o l’SMS contenente lo stesso ma non vi hanno più accesso, oppure perché non l’hanno mai ricevuto – come capitato anche all’autore di questa guida.

Cosa fare se non arriva l’SMS o la mail con il codice necessario per scaricare il Green Pass? Dal 30 luglio 2021 gli utenti possono recuperare il codice AUTHCODE in autonomia attraverso il portale dedicato presente sul sito dgc.gov.it. Per recuperare l’AUTHCODE dobbiamo andare a questo indirizzo e inserire i seguenti dati:

codice fiscale;

ultime 8 cifre del numero di identificazione della tessera sanitaria (lo trovate sul retro della stessa);

tipo evento (vaccinazione, certificazione di guarigione, tampone);

data evento.

Una volta inseriti questi dati basta completare il captcha con il codice di sicurezza mostrato a video e premere il pulsante Recupera AUTHCODE. Se abbiamo inserito i dati correttamente verrà generato o recuperato il codice necessario per generare il Green Pass.

Il modo più semplice per generare il Green Pass è quello di scaricare l’app Immuni dal Google Play Store o Apple App Store, a seconda del tipo di smartphone in possesso, e seguire i passaggi indicati all’interno dell’app. Una volta terminata la procedura troveremo il codice QR da utilizzare come Green Pass: se vogliamo tenerlo in formato cartaceo è possibile anche stamparlo.

Cosa fare in case di problemi

Può capitare però di non riuscire a recuperare il codice AUTHCODE sulla piattaforma: come ovviare al problema? La prima cosa da fare è controllare le tempistiche: solitamente, per vaccinazioni e guarigioni il sistema viene aggiornato al più un giorno dopo la comunicazione dei dati, che avviene in poche ore. Pertanto, attendere un giorno per dare al sistema il tempo di aggiornarsi con i nuovi dati può essere una valida soluzione.

Se però anche attendendo alcuni giorni la situazione non si sblocca e non vi è modo di recuperare l’AUTHCODE con i metodi tradizionali, potrete rivolgervi all’assistenza tecnica chiamando il numero verde 800 91 24 91, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. In alternativa si può scrivere una mail all’indirizzo cittadini@dgc.gov.it, basta una normale email in quanto non è un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Infine, se l’assistenza tecnica non riesce a darvi una mano o avete bisogno di maggiori informazioni su aspetti sanitari legati al Green Pass, potete chiamare il numero di pubblica utilità 1500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Come riportato da alcune fonti autorevoli, molti utenti stanno chiamando questo numero negli ultimi giorni, per cui è facile trovarlo perennemente occupato o con lunghe code di attesa prima di entrare in contatto con un operatore, per cui siate preparati.