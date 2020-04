Disney+ è la piattaforma di contenuti in streaming che raccoglie il meglio dei contenuti Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic.

Con un catalogo di migliaia di film d’animazione, serie TV e documentari, Disney+ è un servizio che Netflix e Amazon Prime Video dovrebbero temere davvero. Come gli altri concorrenti, Disney+ offre la fruizione gratuita di una settimana di servizio, così da poterlo testare. Non vi saranno addebitati costi durante questo periodo, e arrivati alla fine della settimana di prova, avrete due scelte: continuare ad usufruire dei servizi Disney+ oppure cancellare il vostro abbonamento.

Sia che abbiate deciso di continuare la visione su Disney+, pagando per un piano di abbonamento mensile o annuale, sia che invece vogliate disdire Disney Plus, la nostra guida vi risulterà molto utile.

Se deciderete di disattivare Disney Plus durante il periodo di prova gratuito, potrete continuare a guardare i contenuti Disney+ per il resto dei giorni rimanenti.

Come disdire Disney+

L’abbonamento a Disney Plus può essere annullato sia da iPhone/iPad, se avete effettuato l’acquisto in-app, sia tramite il sito web ufficiale.

In questa guida vi spieghiamo dettagliatamente entrambe le procedure.

Come disattivare Disney+ da iPhone/iPad

Come accennato poco fa, questa procedura è valida solo se avete acquistato l’abbonamento Disney Plus dall’app ufficiale. In caso contrario, entrando in quella impostazione non vi troverete l’abbonamento in questione. Ora, se questo è il vostro caso, vediamo come cambiare il piano di abbonamento:

Apri le Impostazioni e clicca sul tuo nome Profilo

e clicca sul tuo nome Profilo Scegli Abbonamenti

Clicca su Disney+

Seleziona Cancella Abbonamento e segui le istruzioni

Come disdire Disney+ dal sito Disney

Se siete comodi a gestire l’abbonamento Disney Plus dal sito o non vi siete abbonati a Disney Plus dall’app, la procedura per annullare l’abbonamento è altrettanto semplice. Seguendo questi passaggi cancellerete l’abbonamento che, come giusto che sia, andrà in scadenza senza rinnovo automatico. Questo significa che potrete godere del catalogo Disney+ fino a scadenza.

Accedere al sito ufficiale Disney+;

Cliccare sull’immagine del proprio profilo e poi su Account ;

; All’interno di questa finestra vi trovate tutti i dettagli del vostro abbonamento, cliccate su Dati di fatturazione ;

; Arrivati a questa videata, cliccate su Modifica i dati di pagamento;

