Mancano poche ore al lancio del tanto atteso servizio di streaming video Disney+ e in anticipo ed in esclusiva possiamo svelarvi al gran completo i titoli a catalogo, fra film e serie TV, disponibili nel bel Paese. Ecco qua la line-up dei titoli in arrivo in Italia da domani 24 marzo.

Catalogo Disney+ italiano: i film e le serie TV

Dopo avervi indicato tutti i dispositivi compatibili con Disney+ in Italia e dopo l’annuncio della futura disponibilità su Amazon Fire TV, Fire e Alexa, è tempo di parlare di contenuti.

Il catalogo dei titoli che saranno disponibili in Italia dal 24 marzo con Disney+ è piuttosto condito e conta oltre 200 titoli tra film, serie TV e produzioni originali con i brand come Disney, Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic.

Vai a: attiva ora Disney+

Ecco i nomi dei film presenti a catalogo Disney+ Italia:

I Simpson

Avengers – Endgame

Star Wars: The Clone Wars

Captain Marvel

Avengers – Infinity War

Agents of S.H.I.E.L.D.

The Mandalorian

Guerre stellari

Il re leone

The Avengers

Avatar

Aladdin

Coco

Inside Out

Marvel’s Runaways

Gli Incredibili 2

Oceania

Maleficent

Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio

Alice in Wonderland

Avengers: Age of Ultron

Black Panther

Ribelle – The Brave

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma

Robin Hood

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Ralph spacca Internet

Mamma, ho perso l’aereo

WALL·E

Ratatouille

Star Wars – Il risveglio della Forza

X-Men

Solo: A Star Wars Story

Up

Free Solo – Sfida estrema

Thor

Alice attraverso lo specchio

Monsters & Co.

Gravity Falls

L’era glaciale

Guardiani della Galassia

Gli Incredibili – Una ‘normale’ famiglia di supereroi

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Cars – Motori ruggenti

Doctor Strange

Big Hero 6

Chi ha incastrato Roger Rabbit

Toy Story – Il mondo dei giocattoli

Thor: Ragnarok

Biancaneve e i sette nani

Guardiani della Galassia Vol. 2

One Strange Rock: Pianeta terra

Rogue One: A Star Wars Story

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo

La bella e la bestia

Il mistero dei templari – National Treasure

Ferdinand

Mary Poppins

Star Wars Rebels

Captain America – Il primo vendicatore

Cip & Ciop agenti speciali

Le cronache di Narnia – Il principe Caspian

Captain America: The Winter Soldier

Darkwing Duck

Anastasia

X-Men – L’inizio

Captain America: Civil War

Rapunzel – L’intreccio della torre

La carica dei 101

L’Impero colpisce ancora

Alla ricerca di Nemo

Saving Mr. Banks

Il mistero delle pagine perdute – National Treasure

Sister Act – Una svitata in abito da suora

Gli Aristogatti

Inhumans

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre

Thor: The Dark World

La sirenetta

X-Men – Apocalisse

Hannah Montana

Gargoyles – Il risveglio degli eroi

Toy Story 3 – La grande fuga

High School Musical

Cars 3

Cenerentola

Tarzan

Marvel’s Agent Carter

Il libro della giungla

X-Men 2

Ant-Man

Cosa ti dice il cervello?

Pinocchio

Le avventure di Peter Pan

Ralph Spaccatutto

Ultimate Spider-Man

Alla ricerca di Dory

Lilo & Stitch

Il dottor Dolittle

Cars 2

Frozen Fever

Fantasia

Le avventure di Bianca e Bernie

Descendants

Cool Runnings – Quattro sottozero

Kim Possible

L’era glaciale 2 – Il disgelo

Il ritorno dello Jedi

Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni

A Bug’s Life – Megaminimondo

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva

Wolverine – L’immortale

Il grande e potente Oz

Phineas e Ferb

Prince of Persia – Le sabbie del tempo

La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera

Into the Woods

La bella addormentata nel bosco

L’apprendista stregone

Star Wars Resistance

Punto di non ritorno – Before the Flood

Il viaggio di Arlo

Tron

Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei Cento Acri

Star Wars: The Clone Wars

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri

X-Men – Conflitto finale

Crescere, che fatica!

Il gobbo di Notre Dame

Flubber – Un professore tra le nuvole

Toy Story 2 – Woody & Buzz alla riscossa

Dumbo

Lilli e il vagabondo

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith

Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts

Il libro della giungla

Monsters University

Timmy Failure: Mistakes Were Made

Avengers – I più potenti eroi della Terra

High School Musical: The Musical: The Series

Turner e il casinaro

X-Men – Giorni di un futuro passato

Jessie

La casa dei fantasmi

Wild Artico

Koda, fratello orso

Topolino e gli amici del rally

Garfield: Il film

Avengers Assemble

Il drago invisibile

Steamboat Willie

Bambi

Lego Star Wars: The Freemaker Adventures

Muppets 2 – Ricercati

Toy Story – Vacanze hawaiane

Big Hero 6: La serie

Hocus Pocus

I Muppet

I Gummi

La gallinella saggia

Pocahontas

Pennuti spennati

Quel pazzo venerdì

8 amici da salvare

Bears

Togo

Guardiani della Galassia

La luna

Stoffa da campioni

Vita da Lampada

Z-O-M-B-I-E-S

Trilli e il segreto delle ali

Parzialmente nuvoloso

Un amore tutto suo

Carl Attrezzi e la luce fantasma

I tre porcellini e altre storie

Koda, fratello orso 2

Drain the Oceans

One Day at Disney

Titanic: 20 Years Later with James Cameron

Camp Rock

The Incredible Dr. Pol

Kingdom of the Apes: Battle Lines

Diary of a Future President

Disney’s Fairy Tale Weddings

The Imagineering Story

Bambi 2 – Bambi e il grande principe della foresta

Non c’è festa senza Rex

Flicka – Uno spirito libero

Forky Asks A Question: What Is A Computer?

Camp Rock 2: The Final Jam

Hannah Montana: The Movie

Chimpanzee

Austin & Ally

Diana: In Her Own Words

The Lost Tomb of Alexander the Great

La legge di Milo Murphy

Jane

Ovviamente ulteriori titoli saranno aggiunti nelle prossime settimane. Non resta che aspettare domani mattina, verso le ore 8, quando il catalogo Disney+ sarà disponibile a tutti.

Vai a: attiva ora Disney+