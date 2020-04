Disney+, il servizio di streaming video in abbonamento dell’omonima casa, è disponibile nel nostro paese con un catalogo molto vasto che di settimana in settimana viene arricchito di nuovi contenuti. Al suo interno è presente la maggior parte della filmografia che l’azienda ha prodotto in oltre 80 anni di attività e, per tale motivo, per molti potrebbe sembrare un servizio privo di novità, dato che gli originali Disney, i contenuti prodotti in esclusiva, al momento si contano sulle dita di due mani.

Probabilmente però avete deciso di disdire Disney+ e di conseguenza siete interessati anche a cancellare l’account in modo da non ricevere più newsletter o email informative circa il servizio. Vediamo allora tutti i passaggi per eliminare l’account Disney.

Come eliminare l’account Disney Plus

Prima di cominciare facciamo una premessa, la cancellazione dell’account Disney+ è fattibile esclusivamente accedendo al sito ufficiale in quanto non c’è una vera e propria impostazioni nel proprio account.

Aprite la pagina dedicata alla gestione della privacy su Disney a questo link;

cliccate su Account Disney, ESPN, ABC, Marvel e Star Wars;

vi comparirà un pop-up dove dovrete inserire le credenziali e fare il login, se richiesto dovete compilare anche le informazioni anagrafiche mancanti;

troverete una finestra con un riepilogo delle vostre informazioni. Scorrete la finestra fino in fondo fino a trovare la parte relativa al come cancellare l’account Disney+. Cliccate quindi sul link Cancella Account.

Vi verrà chiesto se siete sicuri, anche perché questa operazione è irrimediabile, quindi se siete convinti di cancellare l’account Disney Plus confermate la cancellazione cliccando su Yes, delete this account.

Ora non si torna più indietro, riceverete il seguente messaggio di conferma con una piccola nota: l’account disney sarà rimosso entro 14 giorni.

Perfetto, la procedura è completata e trascorsi i 14 giorni il vostro account Disney+ verrà definitivamente cancellato. Nel caso voleste abbonarvi nuovamente dovrete ripartire dalla procedura di registrazione su DisneyPlus.com.