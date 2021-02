Clubhouse è un social ad invito dove gli utenti possono dialogare tra loro soltanto utilizzando la propria voce. Niente messaggi, nessuna immagine, né tantomeno video, questa la scommessa fin qui vincente di Paul Davison e Rohan Seth, rispettivamente ex Pinterest e Google.

Vincente perché dopo nemmeno un anno dal debutto (aprile 2020) il social network di cui tutti stanno parlando in questo inizio 2021 vale già 1 miliardo di dollari. Un valore destinato peraltro a crescere ancora, visto il successo virale della piattaforma dopo l’endorsement di un certo Elon Musk, e alla luce del fatto che è disponibile soltanto sui dispositivi iOS (non dovrebbe però mancare molto per il debutto su Android).

La sua natura così diversa dagli altri social network pone però anche delle lecite domande tra gli utenti che decidono di provare l’app, tra cui come parlare su Clubhouse. Con il nostro approfondimento cercheremo di spiegare in maniera dettagliata come fare, e in conclusione vi forniremo l’elenco delle altre guide che abbiamo preparato sul social network del momento (l’espressione più abusata dai media per presentare la piattaforma della Alpha Exploration Co).

Come funziona la stanza di Clubhouse

Per chi ancora non la conoscesse, la stanza di Clubhouse è tematica e prevede la presenza di due o più utenti. Come è facile intuire, i partecipanti della room devono attenersi al rispetto delle linee guida della comunità. Per vigilare su questo punto esiste la figura del moderatore, che rientra tra gli utenti stessi della stanza. Insieme all’utente chiamato a moderare la room ci sono gli speaker e gli ascoltatori: i primi sono quelli che hanno “diritto di parola”, i secondi invece possono solo ascoltare le conversazioni degli altri.

Ovviamente lo status dell’ascoltatore può cambiare e passare a quello di speaker. In che modo? Ve lo spieghiamo nel capitolo seguente.

Come parlare su Clubhouse

Siamo giunti al focus centrale della nostra guida, ecco dunque la procedura che indica come parlare su Clubhouse:

Aprire l’app Entrare nella stanza in cui si è un semplice ascoltatore Pigiare sull’icona a forma di mano per richiedere di parlare Attendere il via libera da parte di uno dei moderatori della stanza Iniziare semplicemente a parlare per avviare una conversazione con gli altri speaker

Per capire quali sono gli utenti che partecipano attivamente alla discussione è sufficiente vedere se compare il cerchietto grigio attorno all’immagine del profilo, segno che stanno parlando proprio in quel momento.

Inoltre siete liberi di abbandonare la stanza e interrompere dunque l’ascolto in qualsiasi momento pigiando il bottone rosso Leave quietly.

Invece, per visualizzare gli ascoltatori presenti nella room di Clubhouse è necessario fare tap sulla sezione Others in the room (la riconoscete facilmente perché è l’ultima che trovate).

E con questo è davvero tutto, ci auguriamo di aver risolto il vostro dubbio iniziale riguardo a come parlare su Clubhouse. È arrivato il momento di passare all’azione, che ne dite?

