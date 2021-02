Clubhouse, il social network ad invito creato da Paul Davison e Rohan Seth, continua a spopolare tra gli utenti di tutto il mondo. Da una parte l’endorsement di Elon Musk, dall’altra la curiosità di provare un social diverso da quelli di oggi: queste le due chiavi che hanno permesso alla piattaforma di passare da una valutazione di 100 milioni di dollari a dicembre 2020 a una di 1 miliardo di dollari il 21 gennaio 2021 (per effetto del boom di utenti iscritti).

Se avete già ricevuto l’invito ad accedere – abbiamo preparato una guida apposita per spiegare come essere invitati su Clubhouse – è arrivato finalmente il momento di iniziare a usare il social. In quest’altro nostro approfondimento spiegheremo come creare una stanza su Clubhouse, ricordando per prima il funzionamento della room del social network di proprietà della Alpha Exploration Co. in breve.

Cos’è e come funziona la stanza di Clubhouse

Prima di vedere come creare una room su Clubhouse, spieghiamo dunque cosa si intende per stanza quando si sta parlando del social a invito disponibile al momento soltanto per dispositivi iOS (la versione per Android non dovrebbe comunque tardare ad arrivare). La room di Clubhouse è una stanza tematica al cui interno interagiscono gli utenti con l’utilizzo soltanto della propria voce. Oltre a dialogare in prima persona con i partecipanti alla stanza tematica, si ha anche la possibilità di ascoltare gli altri. Esiste poi la figura del moderatore, il cui compito è di far rispettare il regolamento di Clubhouse all’interno della room.

I nuovi iscritti accedono alla stanza in qualità di ascoltatori, possono cioè solo ascoltare i dialoghi degli altri partecipanti. Per poter prendere parola occorre pigiare sull’icona a forma di mano: a questo punto i moderatori decidono se accettare o meno la richiesta di entrare a far parte dell’area speaker, al cui interno vi sono gli utenti che hanno acquisito il diritto di parlare nella stanza (appunto gli speaker).

Come creare una stanza su Clubhouse: la guida passo dopo passo

Ora che sappiamo cos’è e come funziona, vediamo insieme qual è la procedura per creare una stanza su Clubhouse:

Pigiare su Start a Room, il pulsante verde presente nella schermata principale Fare tap su Add a topic per aggiungere il titolo che desideriamo alla stanza Scegliere la tipologia di room da creare fra le opzioni Room Open, Room Social e Room Closed

La Room Open è una stanza aperta a tutti gli utenti; la Room Social è invece una room di cui possono far parte soltanto gli utenti seguiti dall’account che crea la stanza; Room Closed è la classica stanza privata, a cui può accedere o una singola persona o un gruppo di utenti scelto appositamente dal creatore della room.

Nota: al momento della creazione della stanza l’utente ha la facoltà di aprirla in un secondo momento, come ad esempio in un orario differente dello stesso giorno in cui viene creata o anche dopo una settimana. Per posticipare l’apertura della room una volta creata è necessario creare un evento. Di seguito trovate la procedura passo dopo passo.

Ecco come creare un evento per l’apertura di una stanza su Clubhouse:

pigiare l’icona del calendario presente nella schermata principale dell’app dal menu che si apre (Upcoming for you) fare tap sull’icona + accanto al calendario selezionare titolo dell’evento, argomento e gli utenti a cui si desidera assegnare il compito di moderatori

Importante: qualora l’utente decida di non selezionare uno o più moderatori per la nuova room, sarà lui stesso ad assumersi la responsabilità di moderare il comportamento dei partecipanti.

Questi invece sono i passaggi da seguire per aprire una stanza programmata:

pigiare sull’icona del calendario che compare nella schermata principale dal menu a tendina che si apre (Upcoming for You) selezionare la sezione My Events scegliere l’evento creato che si desidera aprire fare tap sul pulsante verde Start a room per confermare l’azione e avviare la stanza

Ci auguriamo che con questo nostro articolo siamo riusciti a rispondere alla vostra domanda iniziale, cioè come creare una stanza su Clubhouse. Se avete bisogno di ulteriori dritte sull’utilizzo del popolare social network vi invitiamo ad approfondire il tema nella nostra pagina dedicata all’app Clubhouse.

