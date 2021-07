Dopo aver sperimentato l’esperienza completa del servizio musicale più famoso al mondo, hai deciso di disattivare Spotify Premium per tornare ad ascoltare la musica gratis o per provare una piattaforma concorrente, come ad esempio Amazon Music.

C’è solo un piccolo problema: non sai come annullare l’abbonamento.

Niente paura, in questo articolo ti spieghiamo passo dopo passo come disdire Spotify Premium.

Disattivare Spotify Premium dal sito Spotify

Se hai attivato il servizio in abbonamento dal sito ufficiale, puoi annullare Spotify Premium direttamente dal sito web spotify.com:

Collegati al sito Spotify con le tue credenziali. Entra nel tuo profilo. Individua la sezione “Il tuo piano” e clicca su Modifica piano. Scorri in basso fino alla voce “Spotify Free” e seleziona Annulla Premium.

Una volta confermata la disattivazione, l’abbonamento Premium resterà attivo fino alla data di scadenza, dopodiché l’account passerà in automatico alla versione gratuita.

Nota: la disdetta di Spotify Premium non comporta la cancellazione delle playlist e dei brani musicali salvati in precedenza. Potrai continuare ad accedervi e riprodurre la tua musica preferita, con l’unica differenza che rispetto a prima ci sarà la pubblicità.

Disattivare Spotify Premium tramite dispositivi Apple

Se paghi il piano a pagamento tramite iTunes, ecco come puoi annullarlo da iPhone:

Apri l’app Impostazioni. Tocca il tuo nome in alto al centro. Seleziona la scheda Abbonamenti e fai tap su Spotify. Tocca Annulla abbonamento per disattivare il piano e passare dalla prossima data di fatturazione alla versione gratuita.

Questi, invece, i passaggi da completare per disattivare Spotify Premium se usi il Mac anziché l’iPhone:

Apri l’App Store. Fai clic sull’icona dell’omino o sul tuo nome nella parte inferiore della colonna di sinistra. Esegui l’accesso con le tue credenziali. Scorri fino alla sezione “Abbonamenti”, quindi clicca su Gestisci. Individua il piano Spotify e seleziona il bottone accanto Modifica. Fai clic su Annulla abbonamento.

Puoi cancellare il piano Premium anche da Apple TV:

Apri Impostazioni. Scegli Utenti e account, quindi entra nel tuo account. Seleziona Abbonamenti. Scegli Spotify e seleziona Annulla abbonamento.

Volendo, hai la possibilità di annullare Spotify Premium anche da Apple Watch:

Apri l’App Store dal tuo Apple Watch. Scorri in basso e tocca Account. Fai tap su Abbonamenti. Seleziona l’abbonamento che desideri disattivare. Tocca Annulla abbonamento per interrompere il pagamento a partire dalla prima data utile per la fatturazione.

Nota: se non vedi il pulsante Annulla abbonamento significa che avevi già disattivato il piano.

Disattivare il pagamento automatico per Spotify Premium con PayPal

Se disdici Spotify Premium dal sito spotify.com e hai attivo il pagamento automatico con PayPal, puoi dormire sogni tranquilli: alla prima scadenza utile il piano sarà annullato e non riceverai alcun addebito su PayPal.

E se proprio non ti fidi, puoi lo stesso procedere con la disattivazione del pagamento automatico in PayPal:

Collegati al sito paypal.com dal computer e accedi al tuo account inserendo indirizzo email e password. Clicca su Impostazioni (l’icona dell’ingranaggio in alto a destra). Seleziona Pagamenti. Fai clic sul link Vedi accanto a “Gestisci pagamenti automatici”. Seleziona Spotify. Clicca su Annulla accanto a “Stato”. Conferma con un clic sul bottone Annulla i pagamenti automatici. Se ci ripensi, clicca invece sul link “Mantieni i pagamenti automatici”.

Una volta completata l’operazione, Spotify passerà direttamente sotto il tab “Mostra inattivi”.

Disattivare Spotify Premium tramite gli operatori telefonici

Può capitare che alcuni operatori aggiungano Spotify Premium in alcune loro offerte telefoniche rivolte ai più giovani, scontando il prezzo del piano mensile dagli attuali 9,99 euro a un importo più basso.

Se in precedenza avevi attivato Spotify Premium tramite un operatore telefonico, come ad esempio Vodafone, puoi effettuare l’annullamento seguendo questi semplici passaggi:

Collegati alla tua area personale sul sito vodafone.it. Clicca su Servizi Digitali. Individua Spotify e annulla l’abbonamento cliccando sul bottone posizionato accanto al servizio.

Disattivare Spotify Premium dal cellulare

Anziché usare il computer, hai la possibilità di annullare il piano anche tramite smartphone con un “trucco”. Al momento, infatti, non è ancora possibile disdire direttamente dall’app.

Ecco come disattivare Spotify Premium da telefono usando il browser Google Chrome:

Apri l’app Google Chrome Digita nella barra superiore l’indirizzo Internet www.spotify.com e tocca il primo risultato che compare in automatico sotto la barra di ricerca. Fai tap sull’icona del menu in alto a destra e seleziona Accedi. Riempi il campo “Indirizzo e-mail o username” e “Password”, quindi tocca il pulsante Accedi per effettuare il login. Fai tap sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra e seleziona il link Visualizza account. Scorri in basso fino alla sezione “Il tuo piano” e tocca Annulla Premium.

Come già visto in precedenza con la versione web del sito Spotify, l’annullamento del piano Premium non comporta l’eliminazione delle playlist create in precedenza né dei brani salvati durante il periodo a pagamento. Inoltre, continuerai a usufruire dei vantaggi del piano a pagamento fino alla prossima data di fatturazione, quando l’account passerà in automatico a Spotify Free.

In caso di problemi

Se stai riscontrando problemi e non riesci a cancellare Spotify Premium con nessuna delle procedure descritte qui sopra, ti suggeriamo di contattare l’assistenza del noto servizio streaming musicale.

Per prima cosa, assicurati che il problema non rientri tra i casi indicati nella guida ufficiale di Spotify, che trovi alla pagina Supporto. Il modo migliore è digitare il problema nella barra di ricerca sotto l’intestazione “Come possiamo aiutarti” e controllare se c’è una soluzione anche per te.

In alternativa puoi chiedere aiuto alla Community di Spotify, così da ricevere assistenza da parte di altri utenti che come te hanno riscontrato prima dei problemi con il servizio per poi trovarvi rimedio.

E se né la pagina di supporto né la Community ti sono d’aiuto, non ti resta altro da fare che compilare il modulo di contatto online per richiedere l’aiuto del Supporto clienti di Spotify. Attraverso il modulo che trovi alla pagina appena linkata cerca di spiegare nel modo più chiaro possibile perché non riesci a disattivare Spotify Premium e attendi la risposta in giornata del team di assistenza.

Conclusioni

La nostra guida su come si disattiva Spotify Premium termina qui. Se non hai capito uno o più passaggi, oppure hai un’altra domanda da porci, lascia pure un commento qui sotto.

