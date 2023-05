I dati in questione possono essere transazioni, come avviene nel caso delle criptovalute, ma non solo. Ogni volta che avviene una transazione all’interno di una determinata blockchain, comunque, un record della stessa viene aggiunto al libro mastro di ognuno dei nodi che la compongono. Il record, a sua volta, viene reso immutabile da una firma digitale, ovvero l’hash. Ognuno dei blocchi aggiunti alla catena va quindi a contenere un hash del blocco precedente, un timestamp e i dati delle transazioni contenuti al suo interno.

Una volta che sono stati registrati i dati di un blocco, gli stessi non possono essere modificati senza andare a toccare i blocchi successivi. Per operare una modifica, però, è necessario che la stessa sia approvata dalla maggioranza dei nodi. Lo si può fare in maniera truffaldina, ma per riuscirci occorre acquisire una potenza di calcolo (hash power) superiore alla metà di quella che caratterizza la rete, nel caso dell’algoritmo di consenso Proof-of-Work, oppure acquisire il controllo della maggior parte dei token messi in staking con quello Proof-of-Stake. Per poterlo fare la spesa necessaria può alla fine risultare estremamente ingente, tanto da sconsigliare l’operazione.