Sony rivela al mondo il logo che avrà la PlayStation 5

Durante l’evento Sony tenutosi al CES di Las Vegas l’azienda ha annunciato il logo della prossima PlayStation 5 (PS5), oltre a condividere i numeri relativi alla vendita di prodotti dell’ecosistema PlayStation.

Secondo Sony, dal suo lancio nell’ottobre 2016, più di 5 milioni di PlayStation VR sono state vendute, mentre le console PS4 ammontano ad un totale di 106 milioni di unità, una cifra considerevole ma che non si avvicina lontanamente al record detenuto da PS2, che ha venduto oltre 158 milioni di unità. Considerando che manca meno di un anno alla presentazione di PlayStation 5, dubitiamo fortemente che che le vendite PS4 riusciranno ad infrangere il record precedente.

Il “nuovo” logo di PlayStation 5 (PS5)

Il logo della PlayStation 5 è esattamente quello che ci si aspettava, senza sorprese: è stato utilizzato lo stesso font del logo PlayStation 4 e di PlayStation 3. L’unica differenza è rappresentata dal numero 5 al posto del 4, ma il design resta praticamente invariato, senza alcun dettaglio aggiuntivo.

“Playstation è la vera incarnazione dell’intrattenimento creativo dell’azienda con una solida tecnologia alla sua base, ed è la nostra missione di accogliere l’intera community di creatori elevando i loro contenuti sulla nostra piattaforma, per tutti i fan di PlayStation.”

È così che ha esordito Jim Ryan, presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, durante la conferenza stampa. “La nostra promessa ai 100 milioni di appassionati che compongono la community di PlayStation è quella di offrire i migliori e più ampi contenuti sul mercato, dando vita a esperienze uniche per i gamer, con una velocità senza precedenti”.

Conosciamo ormai molti dettagli riguardo la prossima generazione di console targata Sony, grazie a indiscrezioni e annunci ufficiali che hanno confermato poi alcuni dettagli. Non sappiamo che tipo di design adotterà, ma sappiamo da fonti ufficiali che PS5 supporterà il gaming con una grafica fino alla stratosferica risoluzione 8K, oltre alla tecnologia ray tracing, e che un nuovo SSD di nuova generazione ridurrà considerevolmente i tempi di caricamento per i giochi. E sarà anche dotata di un lettore Ultra-HD Blu-ray.

La PlayStation 5 sarà retro-compatibile con i giochi PS4, feature non affatto scontata, e la sua architettura hardware sarà basata sulla piattaforma AMD Zen 2, con un processore octa-core custom di cui, al momento, non si sa nulla. Anche per il controller della PS5 ci sono molte informazioni, che abbiamo raccolto in un articolo dedicato. Nel frattempo, se siete possessori di una console PS4 e di un Dual Shock 4, potrete essere interessati all’ultimo accessorio lanciato dall’azienda, il modulo Back Button.

Per avere maggiori dettagli su PlayStation 5 dovremo attendere la metà dell’anno: maggiori informazioni potrebbero essere rivelate durante l’evento E3 di Los Angeles, che si terrà a giugno.