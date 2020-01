Marvel's Avengers Game è stato rimandato a Settembre

Il gioco sviluppato da Crystal Dynamics, Marvel’s Avengers, non sarà pronto per la data di rilascio prevista del 15 Maggio. L’annuncio è stato dato dagli stesso sviluppatori sul proprio account Twitter, dove si legge anche la prossima data di rilascio, prevista per il giorno 4 Settembre.

Questi quattro mesi extra saranno sfruttati dal team di sviluppo per finalizzare e migliorare il gioco, così da regalare un’esperienza videoludica all’altezza di quella che i fan del brand si aspettano.

Nella nota, scritta da Scot Amos e Ron Rosenberg di Crystal Dynamics, si leggono le motivazioni che hanno portato alla scelta di posticipare il debutto di Marvel’s Avengers. Il documento recita:“Alla Crystal Dynamics la nostra ambizione è sempre stata quella di portare l’esperienza gaming finale sugli Avengers. Per poter raggiungere questo obbiettivo, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di cambiare la data di rilascio per Marvel’s Avengers al 4 Settembre, 2020.”

La stessa motivazione l’abbiamo sentita per Cyberpunk 2077, titolo tripla A anch’esso rimandato di quattro mesi per poter dare tempo a sviluppatori e tester di poter creare un’esperienza indimenticabile per i giocatori.

Siamo sicuri che questo lasso di tempo verrà sfruttato al massimo dalla software house, ma la decisione inciderà sicuramente sulle vendite del gioco. Il film Black Widow arriverà al cinema il 1° Maggio, e l’uscita di Marvel’s Avengers sarebbe stata strategica, unendo il nome a doppio filo con il blockbuster cinematografico.

La speranza è che le promesse fatte da Crystal Dynamics vengano rispettate, così da poter davvero offrire ai fan della serie un gioco degno del brand Avengers: sarebbe difficile da digerire, per i giocatori, se questa fosse soltanto una manovra commerciale per monetizzare anni di hype generati dall’Universo Marvel e dai suoi supereroi.

Se siete interessati al gioco, qui potete trovare il primo gameplay effettivo, in cui figura anche Black Widow, o Vedova Nera nella traduzione in italiano. Se invece pensate che il gioco avrà una breve campagna single-player, e poi finirà nel dimenticatoio, vi sbagliate: secondo Noah Hughes, direttore creativo di Crystal Dynamics, una volta terminata la campagna ci saranno “minacce ancora più grandi” e contenuti extra da affrontare.

Oltre al già citato Cyberpunk 2077 e a Marvel’s Avengers, un altro titolo sotto l’egida Square Enix verrà rilasciato in ritardo: stiamo parlando di Final Fantasy VII per PlayStation 4, che arriverà ad Aprile invece che a Marzo. Insomma, sono giorni di brutte notizie per tutta la community gaming.