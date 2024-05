Se state valutando da tempo l’acquisto di un nuovo notebook ma vi ferma il budget, oppure non avete trovato il prodotto che fa per voi, in queste ore su Amazon c’è un’ottima offerta per l’MSI Modern 14 nella variante C12M-203IT basata su piattaforma Intel.

Si tratta di uno dei prodotti più venduti e richiesti di MSI nel segmento di fascia medio/bassa, spesso interessato da offerte su Amazon e disponibile sia nella variante con CPU AMD che, come in questo caso, con un Intel Core i3-1215U. La promozione secondo noi molto valida e vede scendere il portatile MSI quasi al minimo storico; con poco più di 400 euro potete portarvi a casa un notebook bello oltre che curato e capace di gestire la quasi totalità delle applicazioni quotidiane, ovviamente senza pretese di gestire applicativi di grado professionale. Vediamo subito cosa offre.

MSI Modern 14: notebook da 14″ compatto e versatile

Come facilmente suggerisce la sigla, MSI Modern 14 C12M-203IT è un portatile da 14 pollici che utilizza un pannello IPS FHD da 60 Hz, soluzione che non fa gridare al miracolo ma che può soddisfare senza problemi le esigenze dell’utenza domestica. Nonostante le dimensioni contenute, questo laptop è pensato e ottimizzato anche per il multi-tasking, utilizza una tastiera retroilluminata ed è equipaggiato con un ampio touchpad oltre alle funzionalità 180° lay-flat e Flip-n-Share, ideali per condividere lo schermo con un clic per uno spazio di lavoro più dinamico.

Il processore in dotazione a questo modello è l’Intel Core i3-1215U, un chip da 6 core e 8 thread capace di spingersi a una frequenza massima di 4,4 GHz; il sottosistema grafico è affidato al chip integrato Intel UHD (64 EU), abbinando inoltre 8 GB di RAM DDR4 e un drive SSD da 512 GB con interfaccia PCI-E 3.0 (M.2 ovviamente). Il resto delle caratteristiche prevede invece connettività WiFi 6, una buona dotazione di porte USB (con USB-C), HDMI, slot microSD e un reparto audio altrettanto curato con campionamento fino a 24 bit / 192 kHz. MSI Modern 14 misura 319 x 223 x 19.35 mm per un peso di 1,4 Kg; è ovviamente un portatile Windows 11 Home e secondo noi offre un ottimo rapporto qualità/prezzo.

MSI Modern 14 C12M-203IT è disponibile su Amazon a 449 euro invece che 599 euro