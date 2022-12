Il tanto acclamato Portal è tornato ma in una veste tutta nuova. Grazie alla piattaforma RTX Remix, NVIDIA ha dato una seconda vita al rompicapo ma rendendolo ancora più scintillante e coinvolgente grazie al Full Ray Tracing. Abbiamo provato Portal RTX sulla GeForce RTX 4090 con prestazioni migliorate grazie a DLSS 3 che si conferma ancora una volta l’asso nella manica di NVIDIA.

RTX Remix e la community: il regalo è Portal RTX

RTX Remix è una piattaforma di modding gratuita basata su NVIDIA Omniverse che consente ai modder di creare facilmente rimasterizzazioni in chiave RTX dei classici giochi DirectX 8 e DirectX 9, i grandi classici in parole povere. RTX Remix è stato utilizzato per aggiornare non solo Portal ma anche Morrowind, sono showcase di cosa potrò fare comunità di modder. RTX Remix è costituito da tre componenti chiave: USD (Universal Scene Description) che converte i giochi in standard 3D e l’applicazione RTX Remix per modificare i giochi classici e migliorare la fedeltà visiva. RTX Remix già consente ai modder di trasformare i grandi classici acquisendo facilmente gli asset, migliorando automaticamente i materiali con AI e abilitando il supporto RTX con ray tracing e DLSS.

Portal RTX è stato migliorato con il ray tracing completo. Full Ray Tracing è la forma più avanzata di ray tracing detta path tracing. Unifica tutti gli effetti di luce come ombre, riflessi, globali illuminazione, rifrazioni e altro ancora in un singolo algoritmo di ray tracing. Portal con RTX è più avanzato di altri remake in salsa RTX, la luce rimbalza fino a 4 volte di più e include nuove funzionalità RT come RTXDI e Restir GI.

In particolare, rispetto a Quake II RTX e Minecraft con RTX, il ray tracing path-tracing introdotto da RTX Remix include nuove tecnologie consentono di simulare la luce con maggior precisione:

NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI) con innumerevoli fonti di luce diretta per gestire i riflessi reali.

Illuminazione globale NVIDIA Reservoir (ReSTIR GI) che migliora la luce indiretta con ray tracing denoiser.

NVIDIA Real-Time Denoisers (NRD) è una nuova libreria denoising ray tracing spazio-temporale per conversione real time raw ray-tracing.

Il rapporto tra Valve, NVIDIA e la community è strettissimo. In Portal RTX sono stati nascosti degli Easter Egg molto divertenti, noi li abbiamo scovati grazie ad una soffiata, a voi toccherà scovarli durante le sessioni e farvi una risata esattamente come se la sono fatta quelli di Valve e gli artisti di NVIDIA.

Portal RTX in path tracing è pesante: il DLSS è obbligatorio

Molti di voi potrebbero pensare che un titolo del 2007 sia un gioco da ragazzi per un PC Gaming di fine 2022 inizio 2023 ed è effettivamente vero. Portatl RTX però fa caso a parte, grazie al massiccio lavoro svolto con RTX Remix, il titolo è stato stravolto ed il Full Ray Tracing si fa dannatamente sentire. Dal punto di vista tecnico, il Ray tracing è una tecnica che calcola il percorso fatto dalla luce seguendo i raggi e l’interazione con le superfici cercando di replicare esattamente ciò che avviene nel mondo reale quando un raggio di luce percorre la sua strada e viene interrotto da un oggetto.

Ovviamente, il materiale che ostacola il raggio cambierà di conseguenza anche la reazione, ci sono materiali che riflettono la luce, altri che ne causano perdita di intensità, altri che la inglobano e così via. Riuscire a gestire questo tipo di calcolo così simile alla realtà pone le basi al fotorealismo e ad un livello di simulazione della realtà decisamente più immersivo rispetto ad altri riti di rendering. Il Full Ray tracing, in senso stretto, è un processo decisamente pesante da elaborare per le macchine consumer ed è per questo che il DLSS diventa necessario.

La nuova versione del Deep Learning Super Sampling 3 (DLSS 3) è una tecnica di rendering assistita da Intelligenza Artificiale (AI) in grado di migliorare sensibilmente il frame rate di un titolo senza rinunciare a Ray tracing e dettagli massimi. Si tratta di un processo molto complicato, con i Tensor Core di quarta generazione e gli RT Core di terza generazione la RTX 4090 è in grado girare di un gioco in 4K (o in alcuni casi anche in 8K) con dettagli maxati e Ray tracing aumentando considerevolmente il numero di fps.

Dal punto di vista software, DLSS 3 è costituito da tre parti: Super Resolution ricostruisce in modo intelligente immagini ad alta risoluzione da input a bassa risoluzione, il Frame Generation che utilizza l’IA per generare interamente nuovi frame e NVIDIA Reflex è integrato per ridurre la latenza di input e aumentare la reattività.

Portal RTX: le prestazioni assurde della RTX 4090

Portal RTX risulta uno dei titoli più duri da gestire in circolazione ma grazie al DLSS non si deve per forza avere una RTX 4090 per poter giocare a questo titolo. I possessori di RTX 3060 e RTX 3060 Ti possono giocare a dettagli maxati in FullHD a 30 fps con l’aiuto di DLSS 2. Le RTX 3080 e 3080 Ti ed anche le 3090 e 3090 Ti se la cavano grazie al DLSS 2 in 1440p con oltre 60 fps ma per giocare a Portal RTX in 4K le GPU next gen con DLSS 3 sono necessarie.

Abbiamo lanciato Portal RTX su un sistema con GeForce RTX 4090 basato una ASUS ROG Maximus Z690 Hero, il processore non poteva che essere il potentissimo Intel Core i9 12900K dissipato da un Actic Liquid Freezer 2 ARGB da 360 mm. 32 GB di RAM DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6000 MHz, 4 Tera di SSD PCIe 4.0 per avere tutto lo spazio a disposizione. Il tutto è stato racchiuso in un case top gamma, il Lian Li O11 Dynamic Evo con mix di ventole Arctic e Noctua per veicolare al meglio l’airflow.

Giocando a Portal RTX con una GeForce RTX 4090 su un sistema high end si portano a casa ben 110 fps in 4K con tutto impostato al massimo grazie al DLSS 3. Per farvi capire l’importanza del DLSS 3, la stessa RTX 4090 senza DLSS in 4K porta a casa poco meno di 50 fps. Teniamo a precisare che anche con DLSS off sono numeri clamorosi che confermano ancora una volta quanto la RTX 4090 sia una scheda video semplicemente folle, probabilmente l’unica scheda in grado di poter gestire il Full Ray Tracing in questo modo con il DLSS 3.

La RTX 4080 nelle medesime condizioni con DLSS 3 si porta a casa circa 80 fps, il confronto con la RTX 3090 Ti è duro per la generazione passata che nelle medesime condizioni con DLSS 2 porta a casa poco meno di 40 fps. La RTX 3080 fa leggermente meno della RTX 3090 Ti ma la nuova generazione di RTX 4000 è inarrivabile per chiunque, sia dalla concorrenza che da NVIDIA stessa.

RTX Remix farà divertire i gamer: quando arriva Portal RTX

RTX Remix è un vero e proprio regalo da parte di NVIDIA a tutta la community dei gamer, non ci sono limiti a quali titoli potranno essere rinfrescati con RTX, i modder hanno finalmente uno strumento in grado di regalare alle nuove generazioni vecchie glorie del passato in chiave tutta nuova. Portal RTX sarà disponibile con DLC gratuito a partire da Giovedì 8 Ottobre, ore 15:00 per esser precisi.

NVIDIA con le nuove GeForce RTX 4090 e 4080 con DLSS 3 non guarda solo on slancio ai titoli in arrivo in futuro ma renderà accessibili anche tutte le più assurde e pesanti versioni dei titoli old gen che i modder potranno sviluppare grazie a RTX Remix. Ora c’è non solo la via software per farlo ma c’è anche la potenza hardware per realizzarlo.

