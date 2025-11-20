Con un annuncio ufficiale che ormai era nell’aria da qualche settimana, nella giornata di ieri Noctua ha presentato il suo ultimo dissipatore CPU di fascia enthusiast. Parliamo del nuovo NH-D15 G2 chromax.black, ovvero la variante tutta in nero del potentissimo Noctua NH-D15 G2 che avevamo recensito la scorsa estate con ottimi risultati.

Si tratta di un’operazione che Noctua aveva già fatto con il tanto amato NH-D15 di prima generazione, una soluzione che in sostanza cerca di incontrare i favori di quella fascia di utenza che mira a un’estetica ricercata ed elegante, magari anche senza RGB, ma che comunque si discosta dai classici colori dell’azienda austriaca dove dominano ricordiamo il marrone e il beige.

Al pari della precedente generazione inoltre, Noctua aggiorna in nero anche la ventola di ultima generazione NF-A14x25 G2, disponibile con cornice tonda o quadrata e ovviamente in dotazione a questo dissipatore premium. Ma vediamone insieme alcuni dettagli, anticipando che le specifiche tecniche generali non differiscono dalle varianti base con colorazione standard.

Noctua NH-D15 G2 chromax.black: design elegante e prestazioni al top

Come discusso in occasione delle recensioni dedicate, il debutto di NH-D15 G2 e delle ventole NF-A14x25 G2 (con tanto di varianti) ha fissato nuovi standard di qualità e prestazioni per quanto concerne la dissipazione ad aria sui PC.

La proposta di Noctua può contare su una serie di novità sia sul versante dei materiali costruttivi che per quanto concerne design e tecnologie, un mix che ha permesso al produttore di migliorare gen su gen, sia sul versante prestazioni che rumorosità.

Ribadendo che le specifiche tecniche rimangono immutate, ribadiamo che il Noctua NH-D15 G2 chromax.black è un dissipatore ad aria a doppia torre, un vero colosso di rame e alluminio che pesa oltre 1.100 grammi senza ventole.

Curato nei minimi dettagli, soprattutto nell’assemblaggio, il dissipatore prevede un corpo dissipante con 58 alette in alluminio dal design asimmetrico che cercano di non “disturbare” gli slot della RAM. Il “radiatore” è attraversato da 8 heatpipe in rame di ottima fattura, collegate direttamente all’ampia base in rame, lavorata ad hoc per offrire il miglior contatto possibile con il processore.

Anche il Noctua NH-D15 G2 chromax.black utilizza una configurazione a doppia ventola, per la precisione con due NF-A14x25r G2 PWM chromax.black a cornice tonda di cui parleremo nel paragrafo successivo. A condire il tutto poi troviamo tutte le tecnologie e accortezze targate Noctua, dal sistema di ritenzione multi-socket AMD/Intel SecuFirm2+ (Torx), passando per la pasta termica ad alte prestazioni NT-H2 e una garanzia di 6 anni.

Insomma un vero colosso, al pari del Noctua NH-D15 G2, ma in versione nera e, non possiamo ometterlo, con un prezzo probabilmente non alla portata di tutti. Noctua infatti ha stabilito un prezzo di listino di 159,90 euro, che non sono pochi, ma si allineano alla versione precedente di quello che al momento è il migliore dissipatore ad aria che possiamo reperire sul mercato.

Nuove ventole Noctua NF-A14x25 G2 PWM chromax.black

Per l’occasione Noctua ha aggiornato anche la sua ventola più recente e avanzata, ovvero l’NF-A14x25 G2 PWM, disponibile ora in versione chromax.black con cornice quadrata o tonda e con relativi kit Push/Pull, ovvero NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black e NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP chromax.black.

Anche in questo caso le novità non mancano e, a parte la colorazione nera più elegante, troviamo importanti “aggiunte” come la tecnologia Progressive Bend e hub Centrifugal Turbolator. Ma non è tutto.

Non dimentichiamo che le ventole Noctua sono realizzate in Sterrox LCP, un materiale resistente e leggero, inoltre prevedono un nuovo design di cornice (AAO) e alette posizionate a soli 0,7 mm per cercare di massimizzare le prestazioni a netto vantaggio della riduzione del rumore.

In totale Noctua ha presentato quattro nuovi modelli:

NF-A14x25 G2 PWM chromax.black

NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black

NF-A14x25r G2 PWM chromax.black

NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP chromax.black

Le specifiche generali come detto non variano rispetto alle versioni standard in beige e marrone, così come rimangono inalterati i prezzi, sicuramente da top di gamma per una ventola non RGB, ma nettamente inferiori a modelli RGB più recenti.

Disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti Noctua chromax.black

Ribadirlo non costa nulla, ma la nuova gamma Noctua chromax.black è destinata agli utenti più esigenti che non vogliono compromessi e non guardano molto al budget. Insomma, i costi sono in linea con la generazione precedente, mentre l’estetica sicuramente migliora con la tinta nera, decisamente più accattivante ed elegante.

Il Noctua NH-D15 G2 chromax.black e le nuove ventole NF-A14x25 G2 PWM chromax.black sono già disponibili presso i maggiori rivenditori e partner Noctua; a seguire vi lasciamo qualche link per l’acquisto: