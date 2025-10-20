La fiammante ASRock Z890 Taichi è la protagonista di questo nostro nuovo approfondimento sulla piattaforma Intel Core Ultra 200S “Arrow Lake”, ovvero la proposta più recente del catalogo Intel per quanto concerne i processori e le piattaforma desktop consumer. Dopo un periodo che ci ha visti approfondire sulle soluzioni AMD e in particolare sui Ryzen 9000X3D, torniamo a occuparci delle prestazioni dei Core Ultra 200S, riportando sulla bench test il nostro Intel Core Ultra 9 285K per vedere come si comporta con una delle migliori schede madri del catalogo ASRock.

Per i meno ferrati in materia, o per chi semplicemente non segue il mercato, ricordiamo che Intel è in procinto di rilasciare il “refresh” dei processori Arrow Lake, un aggiornamento del listino che dovrebbe includere alcuni modelli (probabilmente serie K) ottimizzati rispetto alle prime versioni, sia sotto il profilo delle frequenze operative che della gestione attraverso il BIOS (citiamo ad esempio l’Intel 200S Boost).

Bene, le CPU Arrow Lake Refresh manterranno lo stesso socket LGA 1851 e quindi di conseguenza saranno compatibili con le attuali schede madri serie 800 (almeno al momento non è prevista una nuova famiglia di chipset che arriverà invece sicuramente con Nova Lake). Capirete bene che l’utente che ha intenzione di puntare su questa piattaforma, budget a parte, potrà comunque contare questa opzione; se siete alle prese con la costruzione di una build di fascia alta quindi, rimanete con noi perché la ASRock Z890 Taichi potrebbe essere un investimento da fare, non solo in ottica gaming, ma anche per una workstation al top.

Recensione ASRock Z890 Taichi: design e caratteristiche

Per chi non fosse pratico della gamma di schede madri ASRock, possiamo aiutarvi ribadendo che la linea Taichi è da sempre in cima al catalogo del produttore taiwanese; il modello flagship è la Taichi AQUA, seguita dal modello in prova oggi, collocata nella fascia di prezzo dei 500 euro. Per farla ancora più semplice, la ASRock Z890 Taichi se la gioca con top di gamma come la Gigabyte Z890 AORUS MASTER e la ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI (per prezzo), allineandosi però per specifiche più con la completa ROG Maximus Z890 Hero (qui siamo nettamente più alti col prezzo però).

Individuata la fascia di prezzo della ASRock Z890 Taichi, passiamo a valutare design, caratteristiche e dotazione, argomenti dove la proposta ASRock offre diversi spunti, oltre che a evidenziare un profilo molto alto. Partiamo quindi con l’estetica molto curata, e possiamo dire orientata alle build da gaming di fascia alta, pur mantenendo linee non esagerate ma che con passano sicuro inosservate. Il PCB nero fa da sfondo a un massiccio corpo dissipante, esteso sia sulla zona socket/VRAM, sia per gli SSD M.2.

ASRock chiama il primo XXL VRM appunto per via delle dimensioni, ma in sostanza si tratta di un heatsink composito attraversato da heatpipe in rame che, oltre ai generosi dissipatori in alluminio, è abbinato a una ventolina che permette di mantenere basse le temperature (che aiuta sempre).

Riguardo gli SSD (la scheda ne supporta ben 6 onboard, ma ne parliamo dopo), il primo slot denominato Blazing M.2 per via del supporto PCI-E 5.0, offre un dissipatore dedicato e soprattutto tool-less, al pari degli altri cinque (Gen 4.0) posizionati nella porzione bassa del PCB e dotati anche questi di un heatsink M.2 facilmente rimovibile con la pressione del piccolo pulsante metallico posto sopra.

Chiudendo con la dissipazione, la ASRock Z890 Taichi vanta anche ottimo backplate rinforzato ed esteticamente accattivante, oltre a una dotazione completa di header per collegare dissipatori ad aria, AiO e altri componenti. Riguardo la qualità costruttiva, che traspare subito una volta scartata la scheda madre, segnaliamo che ASRock utilizza particolari accorgimento per il PCB (di grado server a 8 strati e rinforzato in rame), oltre a componenti e connettori (vedi EPS 12V 8pin) di altissima qualità.

Rimanendo in tema qualità, ma soprattutto stabilità e capacità di erogazione della corrente, la ASRock Z890 Taichi si allinea alle migliori top di gamma Z890 anche per il Power Stage, con una mostruosa configurazione a 20+1+2 fasi (110A SPS per la CPU) che, tra le altre cose, prevede l’impiego di condensatori ad altissimo profilo 20K Black da 1000 µF.

Recensione ASRock Z890 Taichi: connettività e capacità espansione

Finora la ASRock Z890 Taichi si sta presentando come una vera top di gamma, un trend che viene confermato anche nel momento in cui guardiamo alla capacità di espansione, supporto e connettività di ultima generazione. Iniziamo con il supporto PCI-E 5.0, esteso non solo allo slot PCI-E x16 primario (rinforzato in acciaio), ma anche al primo M.2 per gli SSD più moderni. Sotto questo trovano posto altri cinque SSD PCI-E 4.0 e in fondo un ulteriore PCI-E x16 che però è “limitato” all’interfaccia Gen 4.0 x4.

L’approccio di ASRock come detto è del tutto tool-less, inoltre per il primo slot riservato alla scheda video è previsto il sistema EZ Release che in pratica permette di rimuovere la GPU con la semplice pressione di un pulsante.

Per lo storage sono presenti anche quattro porte SATA 6 Gbps, mentre passando al reparto memoria, sono supportate RAM DDR5 fino a 9.600 MT/s (OC) con l’integrazione di Intel XMP 3.0 e la funzionalità proprietaria Memory OC Shield che in pratica dovrebbe garantire un segnale più pulito e integro quando iniziamo a salire molto con la frequenza DDR5.

Prestazioni al top anche per quanto concerne la rete, grazie al WiFi 7 (MLO) con antenne ridisegnate, Bluetooth 5.4 e non una ma ben due schede di rete, rispettivamente da 5 Gbps e 2,5 Gbps. Se guardiamo alla dotazione di porte infine, il livello rimane altissimo, soprattutto se esaminiamo il pannello I/O, sovrastato tra l’altro da un sistema ARGB con effetti che noi personalmente abbiamo apprezzato.

Iniziamo dicendo che la scheda ASRock prevede il supporto nativo anche per una USB-C 3.2 2×2 20 Gbps sul frontale (con ricarica), mentre oltre alle numerose porte USB “standard” spiccano senza dubbio le due Thunderbolt 4 40 Gbps (via USB-C) e le due USB Lightning Gaming, ottimizzate per gestire le periferiche di input (tastiera e mouse) grazie a due porte gestire su due controller differenti.

ASRock Z890 Taichi: audio, funzionalità software e BIOS

Le schede madri ASRock in passato sono spesso state lodate per un reparto audio molto curato; questa Z890 Taichi non fa eccezione e cerca di offrire la migliore soluzione possibile che rimanga “integrata” sul PCB. A guidare tutto c’è il già noto Realtek ALC4082, ma a differenza di altre soluzioni non viene lasciato da “solo”, bensì abbinato a diversi accorgimenti che ne migliorano in modo importante la resa.

ASRock evidentemente non vuole compromessi sulla qualità audio, utilizzando condensatori WIMA e un DAC ESS SABRE9219, il tutto per offrire un suono pulito, bilanciato e corposo. Il reparto audio supporta anche Nahimic Audio, oltre a diversi accorgimenti per la riduzione del rumore e una resa ottimale anche in ambito gaming.

Anche se fa parte delle doti “estetiche”, segnaliamo che la Z890 Taichi supporta la funzionalità di sincronizzazione ARGB Polychrome RGB Sync, con tanto di connettori ARGB 3pin e app dedicata SignalRGB che permette di unificare e gestire le nostre periferiche da un posto solo.

Le funzionalità software si “spostano” anche nel BIOS, non solo con la tecnologia Fan-Tastic Tuning (per gestire le ventole), ma anche con altre utility come Auto Driver Installer e Bios Flash Back per aggiornare il BIOS in sicurezza, con tanto di pulsante dedicato sul pannello I/O abbinato all’ormai immancabile CLEAR CMOS.

BIOS

Due parole anche sull’interfaccia BIOS di questa ASRock Z890 Taichi, a dir poco completo e dotato sia di una modalità base che di quella avanzata per i più esperti che vogliono un controllo completo sul sistema.

Oltre alla possibilità di gestire periferiche, BOOT, aggiornamento BIOS, rete ed SSD, la scheda ASRock vanta un menu OC Tweaker che ha poco da invidiare a marchi più blasonati. C’è la possibilità di salvare profili personalizzati, oppure affidarsi a quelli predefiniti, sia Intel che ASRock che, tra le varie opzioni, prevede un profili Intel Boost 200S alternativo che non carica il profilo di default a 8.000 MHz (apprezzeranno gli smanettoni).

Scheda tecnica ASRock Z890 Taichi

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: Intel Z890

CPU supportate: Intel Core Ultra 200S

Socket LGA 1851

VRM 20+1+2+1+1 fasi (SPS 110A)

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB, DIMM e CUDIMM Velocità supportate: fino a +9.600 MT/s (OC) Intel XMP 3.0

Output video con GPU Integrata Intel Xe LPG: 1x HDMI 2.1 (4K 120 Hz) 2x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps con Display Port (8K 60 Hz o 5K 120 Hz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 1x PCI-E x16 Gen 4.0 (x4) 1x M.2 2230 per WiFi e Bluetooth

Storage: 1x M.2 PCI-E 5.0 x4 5x Hyper M.2 PCI-E 4.0 x4 con RAID 4x SATA 6 Gbps con supporto RAID

Porte USB (in totale): 2x Thunderbolt 4 40 Gbps via USB Type-C 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps con PD (frontale) 4x USB 3.2 Gen2 Type-A 8 x USB 3.2 Gen1 6x USB 2.0 (header)

Rete: 1x LAN 5 Gbps Realtek 1x LAN 2,5 Gbps Realtek Dragon Wi-Fi 7 2×2 e Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC4082 5.1 surround DAC ESS SABRE9219 Direct Drive Technology Nahimic Audio

Tecnologie e funzionalità Gigabyte: ASRock Motherboard Utility, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software BIOS Full-HD, ASRock Auto Driver Installer e ASRock Instant Flash EZ Release per la GPU, Porte USB Lightning Gaming, scheda di espansione PCI-E M.2



Recensione ASRock Z890 Taichi: la nostra prova

La piattaforma desktop Intel Arrow Lake con il Core Ultra 9 285K è stata oggetto di diversi approfondimenti su TuttoTech, per questo motivo ne conosciamo bene pregi e difetti, potenzialità e limiti prestazionali inclusi per essere precisi.

Proprio per questo motivo, non andremo ad analizzare la prestazione del processore nei singoli benchmark di riferimento, puntando invece a rilevare come si comporta la ASRock Z890 Taichi rispetto ad altre schede madri testate nel recente passato, sia con impostazioni di fabbrica che successivamente con l’overclock e la possibilità di ottimizzare al meglio CPU e memorie DDR5.

Piattaforma di test

Processore: Intel Core Ultra 285K

Dissipatore: NZXT Kraken Elite RGB 420

Scheda madre: ASRock Z890 Taichi

RAM: Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s

Scheda video: AORUS GeForce RTX 5080 Master

Storage SSD: Corsair LPX PRO 2 TB – PCI-E 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Case: NZXT H9 Flow RGB

Sistema Operativo Windows 11 Pro e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Metodologia di test

In questo caso, visto il profilo molto alto della scheda ASRock, cercheremo di misurare e quantificare quanto ci permette di guadagnare la Z890 Taichi sul Core Ultra 9 285K rispetto a delle comuni impostazioni di fabbrica, non solo per la CPU ma anche per la memoria.

Detto questo, prenderemo in esame alcuni dei benchmark più diffusi per CPU/RAM, eseguendoli prima con Core Ultra 9 285K stock, successivamente con una ottimizzazione di TBP, frequenza e RAM, o per meglio dire col massimo overclock che la scheda madre ASRock può offrire.

Prima di andare avanti, segnaliamo che, in ottica overclock, Z890 Taichi prevede un debug led, utilissimo per verificare o decodificare eventuali problematiche nel momento in cui mettiamo mano ai parametri del BIOS.

Ecco i software utilizzati per rilevare le prestazioni:

Cinebench R23 Single e Multi Thread

Blender Open Data

7-Zip benchmark (media)

V-Ray

CS:GO 2

F1 22

Rainbow Six Extraction

CS2

Overwatch 2

Prestazioni ASRock Z890 Taichi: CPU, memoria DDR5 e overclock

Sulla Z890 Taichi, ASRock ha previsto un profilo prestazionale “Extreme” che permette di incrementare i valori di TDP e più in generale le prestazioni assolute in multi-core. In questi casi però, come visto in altri articoli simili, ci interessa di più il tuning manuale e cercare di capire il limite della nostra piattaforma, compreso quindi il sottosistema RAM e il sistema di dissipazione.

Ricordando che di fabbrica è comunque supportata la modalità Intel 200S Boost, la ASRock Z890 Taichi ci ha permesso di limare in modo importante le prestazioni del nostro Intel Core Ultra 9 285K, “tenendo” senza problemi una frequenza P-Core di 5,6 GHz e 4,9 GHz sui 16 E-Core. In realtà anche i 5,7 GHz sono facilmente ottenibili, ma con un sistema AiO siamo quasi al limite e ci dobbiamo accontentare di 4 core, lasciando i restanti 4 impostati a 5,6 GHz (parliamo di frequenza all-core ovviamente).

La frequenza massima che abbiamo visto è stata pari a 5,8 GHz, tuttavia Arrow Lake-S sembra scalare in modo diverso rispetto ai vecchi Raptor Lake-S, almeno se guardiamo al nostro miglior risultato su Cinebench R23: ben 48.000 punti rispetto ai circa 41-43.000 che si possono ottenere a default (in base ai profili energetici).

Per la RAM al momento non abbiamo a disposizione kit da 9.000 MT/s o oltre, ma ci riteniamo soddisfatti degli 8.800 MT/s, ottenuti senza la minima difficoltà e probabilmente anche il limite del nostro kit. Il sistema con la ASRock Z890 Taichi e Core Ultra 9 285K impostato a 5,6 GHz non ha dato il minimo segno di instabilità, motivo che ci ha spinti a fare una tornata di benchmark (anche grafici) per vedere se riusciamo a limare qualche FPS con la nostra GeForce RTX 5080.

Se negli applicativi multi-thread il Boost prestazionale è molto evidente, in gaming l’incremento è più contenuto e, aggiungiamo, visibile soprattutto in quei titoli che sfruttano molto la CPU. Ecco qualche esempio dei titoli selezionati più sensibili a questo cambio di frequenza.

Risulta evidente che, mantenendo la frequenza P-Core a 5,6 GHz (5,7 GHz su due core) con E-Core invece a 4,9 GHz, la piattaforma riesce a guadagnare anche il 5-6% in fatto di frame-rate, che non sono proprio da buttare viste le discussioni fatte in passato sulla resa di Arrow Lake in gaming. Questa modifica di frequenze e impostazioni potrebbe avere qualche impatto sui consumi medi, ma non è detto se avete dimestichezza con il tuning, inoltre, possiamo affermare che un eventuale incremento del consumo totale della CPU è giustificata da evidenti miglioramenti della prestazione assoluta e della reattività del sistema.

Quanto costa e dove acquistare la scheda madre ASRock Z890 Taichi

Come avrete intuito già nella parte iniziale dell’articolo, la ASRock Z890 Taichi è una scheda madre senza compromessi, non solo per dotazione e capacità di espansione, ma anche per qualità costruttiva, prestazioni e funzionalità aggiuntive.

Si colloca direttamente nella fascia alta, cercando al contempo di essere competitiva con le proposte dei diretti avversari. In Italia il prezzo per la scheda ASRock va da 475 euro a 500-520 euro, una cifra importante che, come anticipato, trova “spazio” nelle build di fascia alta dove non si vogliono compromessi e il budget non è un problema (aggiungiamo da abbinare a un Intel Core Ultra 9 285K).

Considerazioni

La ASRock Z890 Taichi, come del resto avevamo intuito dopo un primo sguardo “sulla carta”, si è dimostrata una scheda madre molto solida e stabile, una caratteristica che di sicuro pone le sue basi in un BIOS ben strutturato, ma anche e soprattutto su una qualità costruttiva non indifferente, elemento su cui non si discute su una scheda madre da 500 euro.

Curata anche nell’estetica (non esagerata) e nel sistema di dissipazione, la Z890 Taichi garantisce stabilità e flessibilità in overclock, con un controllo minuzioso da BIOS e tante opzioni per chi ama il tuning. Completa anche per dotazione di porte e connettori, la proposta ASRock risulta valida anche per il supporto agli standard di ultima generazione, dal PCI-E 5.0, passando per WiFi 7 e ben due Thunderbolt 4 a 40 Gbps.

Anche se è un aspetto che molto spesso viene accantonato sulle schede madri, vogliamo segnalare il reparto audio molto curato che, con tutti gli accorgimenti visti sopra, permette di tirare fuori il meglio da quello che comunque rimane un chip audio integrato. Nonostante il costo, in linea come detto ai competitor, questa scheda madre ha molti punti a suo favore, tra questi spicca sicuramente il supporto per un totale di 10 SSD M.2 tra i 6 slot sul PCB e la scheda di espansione PCI-E che può ospitarne altri 4.