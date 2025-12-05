Sono trascorsi esattamente 17 giorni dal click day del Bonus Elettrodomestici 2025, partito lo scorso 18 novembre alle ore 7:00, e ora inizia una fase cruciale per migliaia di famiglie italiane rimaste inizialmente escluse dall’incentivo. I primi voucher emessi e non utilizzati sono infatti scaduti, dando il via allo scorrimento della lista d’attesa per chi aveva fatto richiesta in ritardo.

Una piccola parte dei buoni è stata utilizzata: una seconda opportunità per molti

Secondo le prime stime emerse in questi giorni, solo una piccola parte dei voucher emessi è stata effettivamente utilizzata per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Questo dato significa che la maggior parte dei buoni è rimasta inutilizzata e, di conseguenza, sta tornando in circolo per chi si era iscritto alla lista d’attesa.

Il meccanismo è semplice: ogni voucher ha una validità di 15 giorni dall’emissione. Chi ha ricevuto il bonus il primo giorno, il 18 novembre, aveva tempo fino al 3 dicembre per utilizzarlo. Scaduto questo termine, il contributo torna automaticamente nel sistema e viene assegnato al primo richiedente in lista d’attesa.

Questo significa che in queste ore migliaia di persone stanno ricevendo il tanto atteso voucher, con la possibilità di approfittare dell’incentivo governativo da 50 milioni di euro destinato al rinnovamento del parco elettrodomestici italiano.

Come verificare se hai ricevuto il bonus: controlla l’app IO

Se ti sei iscritto alla lista d’attesa del Bonus Elettrodomestici 2025, è fondamentale monitorare costantemente l’app IO. Questo è l’unico canale ufficiale attraverso cui viene comunicata l’assegnazione del voucher.

La procedura per verificare è molto semplice:

Apri l’ app IO sul tuo smartphone

sul tuo smartphone Controlla la sezione Messaggi per eventuali notifiche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

per eventuali notifiche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy Se hai ricevuto il voucher, lo troverai nella sezione Portafoglio dell’app

dell’app Da lì potrai generare il codice necessario per utilizzarlo presso i rivenditori aderenti

È importante controllare frequentemente l’app perché, una volta ricevuto il voucher, avrai a disposizione solo 15 giorni per utilizzarlo prima che scada nuovamente.

Si può usare il Bonus Elettrodomestici su Amazon?

Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di utilizzare il Bonus Elettrodomestici 2025 su Amazon. La risposta, purtroppo, è negativa.

Amazon non ha aderito all’iniziativa e, ad oggi 5 dicembre 2025, non ci sono novità all’orizzonte che facciano pensare a un’imminente integrazione del voucher governativo sulla piattaforma. Il colosso dell’e-commerce non ha implementato il sistema necessario per accettare questo tipo di contributo, probabilmente a causa di limiti tecnici legati alla gestione dei voucher governativi.

Questa limitazione rappresenta un ostacolo per molti utenti abituati ad acquistare su Amazon, che si trovano costretti a rivolgersi ad altri rivenditori per poter sfruttare l’incentivo. Potete comunque recarvi su Amazon per vedere se c’è qualche offerta più interessanti (magari con uno sconto maggiore di quello che avreste pagandolo altrove col bonus).

Dove spendere il Bonus Elettrodomestici online ⚠️

Per quanto riguarda gli acquisti online, le opzioni sono piuttosto limitate. MediaWorld è attualmente l’unico grande rivenditore online che supporta pienamente il bonus sia sul sito e-commerce che nei negozi fisici.

La procedura su MediaWorld è semplificata: basta generare il codice dall’app IO, selezionare un prodotto con l’etichetta “Bonus Elettrodomestici”, aggiungerlo al carrello e inserire il codice fiscale e il codice bonus durante il checkout. Inoltre, sul sito MediaWorld è presente una selezione di prodotti disponibili e compatibili col Bonus Elettrodomestici suddivisa per categoria.

Le altre opzioni disponibili sono:

Unieuro ha aderito all’iniziativa ma permette l’utilizzo del bonus solo nei punti vendita fisici. È comunque possibile effettuare ordini online con ritiro in negozio. La catena ha creato una sezione dedicata con tutti i prodotti compatibili, identificabili dal bollino verde “Bonus Elettrodomestici 2025”.

ha aderito all’iniziativa ma permette l’utilizzo del bonus solo nei punti vendita fisici. È comunque possibile effettuare ordini online con ritiro in negozio. La catena ha creato una sezione dedicata con tutti i prodotti compatibili, identificabili dal bollino verde “Bonus Elettrodomestici 2025”. Comet inizialmente permetteva l’utilizzo online, ma ha successivamente sospeso questa possibilità. Ora il bonus è accettato esclusivamente nei negozi fisici.

Quali elettrodomestici sono coperti dal bonus

Il contributo è valido esclusivamente per grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica che rispettano specifici requisiti di classe energetica:

Lavatrici e lavasciuga : classe energetica minima A

: classe energetica minima A Forni : classe energetica pari o superiore alla A

: classe energetica pari o superiore alla A Cappe da cucina : classe energetica non inferiore a B

: classe energetica non inferiore a B Lavastoviglie e asciugabiancheria : classe energetica minima C

: classe energetica minima C Frigoriferi e congelatori : classe energetica pari o superiore a D

: classe energetica pari o superiore a D Piani cottura: conformi al regolamento europeo 2019/2016

Sul portale ufficiale del Ministero è disponibile un elenco completo e aggiornato dei modelli ammessi, compilato sulla base delle autocertificazioni dei produttori. Tra i marchi che hanno aderito figurano nomi di primo piano come Samsung, Bosch, AEG, Electrolux, LG Electronics, Miele, Whirlpool, Candy, Hotpoint, Indesit, Smeg e molti altri.

Quanto vale il bonus e chi può richiederlo

Il Bonus Elettrodomestici 2025 copre il 30% del prezzo di acquisto dell’elettrodomestico, con un tetto massimo che varia in base all’ISEE:

100 euro per nuclei familiari con ISEE superiore a 25.000 euro

per nuclei familiari con ISEE superiore a 25.000 euro 200 euro per nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro

Il contributo viene erogato sotto forma di sconto diretto in fattura, applicato immediatamente al momento dell’acquisto presso un rivenditore aderente. È obbligatorio rottamare un elettrodomestico della stessa tipologia con classe energetica inferiore, e il rivenditore deve occuparsi del corretto smaltimento.

Consigli per chi riceve il voucher in questi giorni

Se sei tra i fortunati che stanno ricevendo il voucher in queste ore grazie allo scorrimento della lista d’attesa, ecco alcuni consigli pratici:

Agisci rapidamente: hai solo 15 giorni per utilizzare il bonus, quindi è meglio non perdere tempo; Non contare su Amazon per spenderlo: se sei abituato ad acquistare sul colosso dell’e-commerce, dovrai rivolgerti ad altri rivenditori, come MediaWorld; Verifica la compatibilità: assicurati che il prodotto scelto sia effettivamente nella lista degli elettrodomestici ammessi; Prepara la documentazione: avrai bisogno del codice fiscale e del codice voucher generato dall’app IO; Organizza la rottamazione: ricorda che è obbligatorio consegnare al rivenditore un vecchio elettrodomestico della stessa categoria.

Prospettive future del Bonus Elettrodomestici

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già fatto intendere che la misura non si fermerà al 2025. L’obiettivo è prorogare il bonus anche per il 2026 e, se le risorse lo permetteranno, persino per il 2027, rendendo strutturale il rinnovamento del parco elettrodomestici italiano e favorendo l’adozione di prodotti ad alta efficienza energetica.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella direzione della sostenibilità energetica, permettendo alle famiglie non solo di avere elettrodomestici più performanti, ma anche di ridurre i consumi in bolletta e contribuire alla diminuzione delle emissioni.

Per chi non dovesse riuscire a ottenere il voucher nemmeno con questo scorrimento, vale la pena rimanere in lista d’attesa: nei prossimi giorni continueranno a scadere altri buoni non utilizzati, offrendo ulteriori opportunità fino all’esaurimento completo dei fondi disponibili.