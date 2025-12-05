Il giorno è arrivato: a sorpresa Tesla lancia in Italia la nuova Tesla Model 3 Standard, la versione più accessibile mai proposta dal brand di Elon Musk. Con un prezzo di partenza di 34.015€ grazie al Tesla Bonus, questa berlina elettrica si posiziona come una delle opzioni più competitive nel segmento delle auto elettriche premium.

Prezzi e promozioni di lancio

La nuova Model 3 Standard è disponibile con un prezzo di listino di 36.990€. Tuttavia, fino al 31 marzo 2026, i clienti italiani possono beneficiare di condizioni particolarmente vantaggiose:

Tesla Bonus di 2.975€ : riduce il prezzo finale a 34.015€ (esclusi messa su strada e oneri aggiuntivi)

: riduce il prezzo finale a 34.015€ (esclusi messa su strada e oneri aggiuntivi) Leasing promozionale allo 0,99% : per chi preferisce questa formula di acquisto

: per chi preferisce questa formula di acquisto Finanziamento con Maxirata all’1,99%: con rate mensili a partire da 299€

Gli ordini possono essere effettuati direttamente sul sito Tesla in pochi minuti, con consegne previste a partire da febbraio 2026.

La nuova gamma Model 3 completa

Con l’introduzione della versione Standard, Tesla rivoluziona la gamma Model 3 disponibile in Italia:

Model 3 Standard – 36.990€

– 36.990€ Model 3 Premium Long Range a trazione posteriore – 42.690€

– 42.690€ Long Range Premium a trazione integrale – 48.790€

– 48.790€ Model 3 Performance – 57.490€

Proprio come successo con la Model Y viene dunque sostituita la versione RWD con la nuosta Standard RWD, rinominando Premium la Long Range e la trazione integrale.

Caratteristiche tecniche: efficienza senza compromessi

Autonomia e consumi da record

Nonostante il prezzo contenuto, la Model 3 Standard non scende a compromessi sulle prestazioni:

Autonomia WLTP: 534 km – sufficiente per viaggi lunghi senza ansia da ricarica

– sufficiente per viaggi lunghi senza ansia da ricarica Consumo WLTP: 13,0 kWh/100 km – inferiore a molti veicoli più piccoli pensati per la città

– inferiore a molti veicoli più piccoli pensati per la città Accelerazione 0-100 km/h: 6,2 secondi – prestazioni da auto sportiva

Questi risultati sono resi possibili grazie a un pacco batterie ad alta densità energetica, motori elettrici efficienti, design aerodinamico ottimizzato e software intelligente che gestisce ogni aspetto della guida.

La Model 3 Standard mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso questo modello uno dei più apprezzati nel segmento:

Design aerodinamico che ottimizza l’efficienza

che ottimizza l’efficienza Nuovi cerchi Prismata da 18″ che riducono consumi e costi di manutenzione

che riducono consumi e costi di manutenzione Interni spaziosi con comfort per tutti i passeggeri

con comfort per tutti i passeggeri Tecnologia e software all’avanguardia senza rivali nel settore

senza rivali nel settore Sicurezza ai massimi livelli certificata dai crash test

Costi di gestione ridotti al minimo

Uno dei vantaggi più significativi della Model 3 Standard riguarda i costi di gestione estremamente contenuti:

Nessun cambio olio necessario

necessario Nessuna manutenzione annuale obbligatoria

Componenti mobili ridotti rispetto alle auto a combustione

rispetto alle auto a combustione Costi di ricarica inferiori rispetto al carburante tradizionale

Per i proprietari, il consumo di soli 13,0 kWh/100 km si traduce in più chilometri percorsi per ogni euro speso in ricarica, rendendo la Model 3 Standard una scelta economicamente vantaggiosa nel lungo periodo.

L’abitacolo della Model 3 Standard condivide molte soluzioni con la Model Y Standard: sedili in tessuto, rimozione del touchscreen posteriore per i passeggeri, e il ritorno degli indicatori di direzione fisici sul volante. La batteria utilizzata è la stessa da 69,5 kWh della Model Y Standard, garantendo un’autonomia di 519 km con i cerchi da 18 pollici e 489 km con quelli da 19 pollici

Come ordinare la nuova Tesla Model 3 Standard

Con le promozioni di lancio valide fino al 31 marzo 2026 e le consegne che inizieranno a febbraio 2026, questo è il momento ideale per passare alla mobilità elettrica con la Tesla più accessibile di sempre.

La Tesla Model 3 Standard rappresenta un’opportunità unica per chi desidera entrare nel mondo Tesla senza compromettere qualità, prestazioni e tecnologia. Con un prezzo di partenza di 34.015€ grazie al Tesla Bonus, autonomia di 534 km, consumi ridottissimi e costi di gestione minimi, questa berlina elettrica si propone come una delle scelte più intelligenti nel panorama automotive italiano. Soprattutto se proprio nel 2026 arriverà anche in Italia la nuova Guida Autonoma Tesla FSD.