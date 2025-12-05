A partire dalle ore 9:50 di oggi venerdì 5 dicembre 2025 moltissimi siti web, anche molto importanti come MediaWorld, OpanAI, ChatGPT, Perplexity, Claude, Linkedin sono completamente irraggiungibili. Il messaggio è comune a tutti i siti: “500 Internal Server Error, Cloudflare”. Il problema? Un nuovo down serio e importante di uno dei principali servizi del web, che per lavoro si occupa di mitigare i problemi di congestionamento del traffico: Cloudflare.

Nessun problema per siti come Facebook, Instagram, Amazon oppure Telegram (seguiteci su PrezziTech per ricevere offerte sulla tecnologia, o su TuttoAndroid & TuttoTech per ricevere aggiornamenti sul down in questione).

Cosa sta succedendo a internet oggi 5 dicembre 2025

Il problema è confermato da Cloudflare stessa che riporta:

Cloudflare Dashboard and Cloudflare API service issues

Incident Report for Cloudflare

Investigating

Cloudflare is investigating issues with Cloudflare Dashboard and related APIs. These issues do not affect the serving of cached files via the Cloudflare CDN or other security features at the Cloudflare Edge. Customers using the Dashboard / Cloudflare APIs are impacted as requests might fail and/or errors may be displayed.

Per chi non lo sapesse Cloudflare è un fornitore di servizi web utilizzato ampiamente dai siti, si occupa di servire più agevolmente le risorse agli utenti che navigano le pagine sfruttando una fitta rete di server sparsi nel mondo, in modo da ridurre le tratte che le informazioni devono percorrere. Questo aiuta in maniera considerevole la velocità di navigazione e si occupa di gestire in maniera ottimale il traffico, limitando eventuali bot ed evitando colli di bottiglia. Chiaro è che se questo servizio va offline tutti i siti che ne usufruiscono smettono di essere raggiungibili.

Cosa possiamo fare per risolvere?

Al momento per chi naviga nulla è possibile fare se non attendere. La soluzione deve avvenire innanzitutto da parte di Cloudflare, anche i siti web hanno le mani legate in quanto l’unico modo per risolvere sarebbe escludere Cloudflare, cosa però non immediata avendo implicazioni sui DNS.