AMD ha alzato il velo sulla roadmap per le prossime generazioni di CPU basate su architettura Zen 6 e Zen 7, delineando sostanzialmente quali saranno i piani a breve termine per le piattaforme desktop, server e notebook per i prossimi due-tre anni.

Premesso che nelle ultime settimane le indiscrezioni non sono mancate, le informazioni trapelate durante l’ultimo Financial Analyst Day confermano però (in via definitiva) che Zen 6 debutterà nel 2026 con un processo produttivo avanzato (TSMC a 2 nm), mentre Zen 7 è previsto in un periodo successivo (2027-2028) e introdurrà un nuovo “Matrix Engine”, volto a migliorare le capacità legate all’Intelligenza Artificiale.

Cerchiamo di fare il punto della situazione rispetto a quanto emerso, ribadendo che a breve termine non sono previste novità da parte di AMD nel segmento consumer, se non fosse per i rumor che puntano a un possibile debutto di nuovi modelli Ryzen 9000 X3D (ne abbiamo parlato qui).

Ecco le principali innovazioni della roadmap AMD Zen 6 e Zen 7

La roadmap di AMD conferma che Zen 6 sarà la generazione immediatamente successiva alle attuali architetture (Zen 5 e relative varianti X3D), contraddistinta da un significativo salto tecnologico: l’adozione del nodo produttivo TSMC 2 nm (o N2 class se preferite) per i CCD (specifichiamo). AMD parla di miglioramenti significativi nell’IPC (istruzioni per ciclo), maggiore efficienza energetica e nuove funzionalità legate all’AI, anche con varianti “Zen 6c” (core ad alta densità) in arrivo nel segmento server e mobile.

Un elemento di grande interesse è senza dubbio la conferma dell’architettura CPU Zen 7, una soluzione di nuova generazione che introduce l’inedito “New Matrix Engine“, ovvero un motore mat­riciale dedicato al calcolo vettoriale e all’AI nativa, con supporto ampliato a particolari formati di dati. AMD Zen 7 viene presentata come un “next-generation design” su nodo produttivo ancora da definire e con lancio stimato tra il 2027 e il 2028.

Non ci sono moltissimi dettagli tecnici a proposito, il lancio è ancora lontano, ma da quello che sappiamo la compatibilità del socket dovrebbe continuare per l’attuale piattaforma fino a Zen 6; questo rappresenta un vantaggio per gli utenti attualmente su Ryzen 9000 (Zen 5) che vogliono aggiornare senza cambiare scheda madre, ma allo stesso tempo non è ancora confermata la compatibilità con i futuri processori a core Zen 7.

Sul versante mobile/laptop, compaiono i codici “Medusa Point” (Zen 6) e “Gorgon Point” (aggiornamento Zen 5) come parte della roadmap 2026-2027. Le soluzioni server con la serie EPYC saranno coinvolti da subito, Zen 6 sarà alla base dei nuovi EPYC “Venice” (2026) mentre Zen 7 verrà utilizzata nei futuri EPYC “Verano” (2027/2028?). Molta carne al fuoco per AMD che, con il passaggio a un nodo produttivo molto avanzato (2 nm), promette già su Zen 6 una significativa riduzione dei consumi e aumento delle prestazioni per watt, senza dimenticare la densità che dovrebbe crescere di pari passo e l’integrazione di funzionalità AI dedicate (via Matrix Engine) in linea con la crescente richiesta di hardware “AI-friendly”.

Come anticipato poco sopra, AMD non ha ancora fornito specifiche dettagliate relative a Zen 7 (vedi numero di core, frequenze, cache), e anche per Zen 6 per il momento dobbiamo rimanere abbottonati perché non possiamo verificare la resa reale del nuovo nodo produttivo a 2 nm in tale ambito di utilizzo (dal fattore termico arrivando ai costi per essere precisi).

Caratteristiche generali delle prossime architetture CPU AMD Zen 6 e Zen 7