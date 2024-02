Abbinare il dissipatore giusto al nostro processore non è sempre una scelta semplice. Tra dissipatori standard ad aria, a singola o doppia torre, impianti a liquido AiO e custom, la scelta è talmente vasta che spesso può creare dubbi o confusione nell’utente meno esperto, in particolare quando si tratta di valutare prodotti destinati a raffreddare processori con un TDP (Thermal Design Power) importante. In questo contesto ci sono due linee di pensiero che dominano il segmento dei dissipatori per CPU, ovvero chi punta tutto su un impianto a liquido o chi cerca la miglior soluzione possibile con un più comune dissipatore ad aria.

In questa guida andremo ad analizzare quali sono i migliori dissipatori CPU ad aria, un segmento decisamente più vasto rispetto agli impianti a liquido (AiO) e per questo con una maggiore possibilità di scelta, sia per caratteristiche e prestazioni che per prezzi. Tenendo presente che abbiamo a disposizione una nuova guida anche per i migliori dissipatori CPU a Liquido, è importante rimarcare che schierarsi dalla parte dei dissipatori a liquido piuttosto che ad aria senza alcuna cognizione non è una cosa molto sensata; bisogna invece considerare caso per caso quali sono le esigenze termiche del nostro processore e quello che può essere il giusto compromesso col nostro budget oltre che con il resto della configurazione (case e scheda madre in primis).

Migliori dissipatori CPU ad aria: le cose da sapere e le differenze con i dissipatori a liquido

Rimanendo in ambito componentistica PC e quindi anche CPU, possiamo affermare senza problemi che i sistemi di dissipazione ad aria sono ancora oggi i più diffusi, non solo per una questione “anagrafica”, ma anche per via dei costi e dell’aspetto pratico che, per un’ampia fascia di utenza, risulta decisamente più gestibile rispetto a un impianto a liquido (ma non è sempre così).

Fatta questa premessa, la differenza principale tra un dissipatore ad aria e uno a liquido è abbastanza semplice da individuare. Il primo estrae il calore da una base in rame a diretto contatto con il processore, trasferendolo direttamente a un sistema di heatpipe (o tubi di calore) in rame che, a loro volta, attraversano un corpo lamellare in alluminio, il secondo sfrutta il circolo continuo dell’acqua (o meglio liquido refrigerante) in un impianto chiuso per “rimuovere” il calore dall’IHS della CPU attraverso una base in rame, sfruttando quindi l’elevata conduttività termica dei liquidi. Da qui in poi il funzionamento è lo stesso, dove il corpo radiante (sia un radiatore per il liquido o una torre di alette per l’aria) viene a sua volta aiutato nella dissipazione da un sistema a singola, doppia o tripla ventola, in base alla configurazione e al design.

A oggi il mercato offre un numero spropositato di dissipatori per CPU, opzioni per tutte le tasche (siano questi a liquido AiO o ad aria) e in entrambi i casi anche con ottimi risultati in termini prestazionali; prendendo in considerazione la fascia alta però, possiamo affermare che attualmente gli impianti a liquido AiO garantiscono prestazioni superiori con costi più elevati, spesso anche triplicati rispetto ad esempio al migliore dei dissipatori ad aria. Principio di funzionamento e prezzo a parte, ci sono poi altre caratteristiche di cui tenere conto, molte delle quali sono simili o comunque fanno pendere l’ago della bilancia prima da una parte e poi dall’altra. Iniziamo parlando di impatto visivo (non estetico s’intende), installazione e supporto, tre elementi che ci troviamo subito ad affrontare nel momento della scelta e dell’installazione di un dissipatore per CPU. Guardandolo con gli occhi di un utente alle prime armi, il dissipatore ad aria ci appare sicuramente più pratico, magari meno ingombrante e probabilmente più semplice da installare anche per un neofita; al contrario il dissipatore a liquido AiO, magari da 360 o ancora di più da 420/480 millimetri, sembra di primo acchito più ingombrante (e lo è in effetti) e difficile da gestire, ma questo non significa che è meno pratico.

In realtà non è sempre così. Se abbiamo già verificato che il nostro case supporta radiatori a liquido da 240, 360 o 420-480 mm, il processo di installazione è abbastanza snello e lineare; si posiziona il kit di ritenzione dietro la scheda madre, si fissa il radiatore con le viti sul case e si collega la testa del blocco waterblock/pompa al processore, tutto qui. Tranne alcuni particolari modelli che definiamo fuori scala, le dimensioni della testa del waterblock sono standard e ampiamente compatibili con tutte le schede madri presenti sul mercato; l’ingombro nella zona socket è minimo e avremo a che fare solo con la visione dei tubi che portano il liquido al radiatore.

Per il dissipatore ad aria invece, considerando sempre modelli ad alte prestazioni, sono diverse le precauzioni da prendere, quasi tutte relative all’ingombro della zona socket, ma non solo. Quando acquistiamo un dissipatore ad aria, bisogna considerare in primis l’altezza della torre (con ventole installate) in base allo spazio offerto dal case (larghezza in questo caso) e il possibile ingombro della zona socket con i relativi dissipatori della scheda madre; oltre a questo, se prendiamo in esame un dissipatore di dimensioni importanti è altrettanto consigliato verificare che quest’ultimo non vada a scontrarsi con le memorie RAM, in particolare se queste ultime sono dotate a loro volta di sistema di dissipazione ad alto profilo.

Riguardo la manutenzione, non troviamo particolari differenze tra un dissipatore ad aria e uno a liquido AiO; si consiglia per entrambi la stessa procedura, ossia una pulizia cadenzata di ventole e radiatore/torre e, in base agli scenari, un cambio di pasta termoconduttiva con cadenza meno frequente. Parlando di affidabilità invece, per quanto oramai avanzati e qualitativamente impeccabili, sulla carta i sistemi a liquido AiO hanno una percentuale di guasto più elevata rispetto a un classico dissipatore a torre che, tolta la ventola, non ha parti che possono subire danni o smettere di funzionare improvvisamente. Con le ultime generazioni di Dissipatori a liquido AiO, l’aspetto affidabilità è migliorato di pari passo alle prestazioni, quindi questi scenari sono sempre meno frequenti, mentre c’è invece da segnalare la parte relativa alla gestione software, in continua evoluzione non solo per quanto riguarda la gestione delle prestazioni dell’impianto, ma anche la parte relativa all’illuminazione RGB sempre più diffusa.

Cosa guardare e come scegliere il dissipatore ad aria giusto

Analizzate le differenze tra le due tipologie di dissipatore, vediamo ora cosa bisogna guardare quando siamo di fronte alla fatidica domanda, meglio un dissipatore ad aria o uno a liquido? Dando per scontato che chi si trova a leggere una guida di questo tipo non esclude a priori nessuna delle due opzioni, oltre al budget ribadiamo che la cosa più importante da considerare è il TDP del nostro processore. Se ad esempio prendiamo in considerazione processori di fascia alta e medio-alta, non è pensabile abbinare il primo dissipatore tower che ci capita a un Intel Core 9 serie K o a un Ryzen 9 7950X, le temperature saranno subito un problema in quanto il TDP di questi processori è abbastanza alto già di fabbrica (si parte da 125 watt, passando a 170 sino a 253 watt da specifiche AMD e Intel).

Abbiamo già detto che i sistemi AiO top di gamma hanno prestazioni assolute superiori rispetto ai migliori dissipatori ad aria, questo però non vuol dire che in commercio ci siano soluzioni capaci di tenere a bada anche le CPU più potenti, ovviamente sempre tenendo a mente che l’acqua è un conduttore termino migliore dell’aria, su questo non possiamo farci nulla. Come anticipato sopra, l’evoluzione del settore dei dissipatori ad aria è arrivata ormai al limite (o quasi), motivo che ci permette di mettere le mani su prodotti con ottime prestazioni anche con poche decine di euro (cosa impensabile per un AiO).

Proprio per questo motivo, per chi si trova a raffreddare un chip da 100-125 watt in poi consigliamo di valutare solo modelli di dissipatore ad aria a doppia torre, spesso equipaggiati con due ventole da 120 o 140 millimetri. Chi invece ha bisogno di una soluzione standard, destinata per intenderci a una CPU da 65-80 watt, può prendere in esame anche modelli a singola torre, mentre se siamo alle prese con un sistema mini-ITX o più in generale a basso TDP, le opzioni a basso profilo non mancano e troviamo anche diversi modelli di dissipatore con design compatto ma a elevata capacità dissipante. Insomma, il mercato offre una scelta vastissima, c’è solo da scegliere con calma e i consigli che trovate a seguire vi potrebbero dare concretamente una mano.

Teniamo a precisare che la guida in questione non è una lista dei migliori dissipatori CPU ad aria presenti sul mercato, ma una selezione accurata delle migliori, almeno in questo momento e secondo i nostri canoni. La selezione dei migliori dissipatori CPU ad aria è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi prodotti sono stati provati e si trovano nelle nostre macchine da lavoro.

Migliori dissipatori CPU ad aria Fascia bassa

Iniziamo dalla fascia bassa dove, come di consueto, miriamo a ottimizzare al massimo la spesa, cercando però di acquistare sempre un dissipatore che sia dimensionato alla nostra CPU. In questo segmento si trovano già diversi validi modelli, anche a doppia torre, capaci di tenere a bada processori di fascia medio-alta; ovviamente non possiamo mettere le mani sui dissipatori CPU più performanti, quindi se la vostra CPU è caratterizzata da un TDP importante puntate al dissipatore più massiccio e con la migliore capacità di dissipazione (superficie) possibile.

Thermalright Assassin Spirit 120 V2

Se avete poco budget da investire sul dissipatore, questo Thermalright Assassin Spirit 120 V2 potrebbe essere una valida opzione. La qualità è buona ed è equipaggiato con 4 heatpipe a diretto contatto con la CPU, il tutto con ventola da 120mm e supporto per i socket più recenti.

Thermalright Peerless Assassin 120

Rimaniamo in casa Thermalright per uno dei migliori, se non il migliore dissipatore ad alte prestazioni di fascia bassa. Thermalright Peerless Assassin 120 offre un design a doppia torre, 6 heatpipe e due ventole da 120mm che permettono di tenere a bada anche chip esigenti.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Con il DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS iniziamo ad approcciare i modelli di dissipatori che guardano anche al design, non solo per l'estetica ma anche per l'efficienza. Questo cooler monta due ventole FDB da 120mm ed è compatibile con socket Intel LGA 1700 e AMD AM5.

Thermalright Phantom Spirit 120 EVO

Thermalright domina nel segmento dei dissipatori economici, caratterizzati dal miglior rapporto/qualità prezzo. Il Phantom Spirit 120 EVO non è da meno ed è probabilmente la migliore opzione entro la fascia dei 50 euro. Caratterizzato da un design curato e imponente, offre doppia torre e due ventole TL-K12 da 120mm con led ARGB; davvero ottimo per quello che costa.

Migliori dissipatori CPU ad aria Fascia media

Nella fascia media possiamo fare delle scelte più mirate, riuscendo a mettere le mani su dissipatori a doppia torre non solo performanti ma anche di qualità. Investire qualcosa in più sul dissipatore, anche a parità di dimensioni, vuol dire anche portarsi a casa un prodotto che durerà di più nonchè potenzialmente più silenzioso. Diversi dei Dissipatori che troviamo in questo segmento utilizza ventole di qualità, quindi ottimizzate sotto l'aspetto pressione/rumorosità, senza dimenticare le opzioni dotate di led RGB o ARGB.

GELID Glacier Black RGB

In fascia media consideriamo quasi esclusivamente dissipatori a doppia torre come il GELID Glacier Black RGB, generoso in dimensioni e con un reparto ventole che enfatizza i led RGB. A bordo troviamo anche 6 heatpipe in rame e supporto per le CPU più recenti con TDP sino a 220 watt.

Noctua NH-L9x65 a basso profilo

Questo Noctua NH-L9x65 a basso profilo rappresenta un'eccezione in questa fascia di mercato. Caratterizzato dalla qualità impeccabile Noctua, questo modello è pensato per sistemi compatti (SFF), HTPC e ITX. Nonostante le dimensioni, le prestazioni sono tra i migliori della sua categoria.

DeepCool AK620 ZERO DARK

La serie AK di DeepCool è ben rappresentata nella fascia medio-alta con la variante AK620 ZERO DARK, molto simile esteticamente dal fratello minore, ma con due torri di alette e doppia ventola da 120mm che garantiscono di gestire CPU con TDP sino a 260 watt.

Noctua NH-U9S

Se puntate alla qualità dei prodotti dell'azienda austriaca, ma avete un budget limitato, il Noctua NH-U9S potrebbe essere un'opzione interessante. Non è il dissipatore più performante di Noctua, ma probabilmente il migliore con ventola da 92mm, utile su quei sistemi desktop con poco spazio a disposizione.

Migliori dissipatori CPU ad aria Fascia alta

In fascia alta troviamo tutti quei prodotti che non guardano a compromessi di alcun genere. Si tratta dei dissipatori CPU ad aria di ultima generazione, i più avanzati lato funzionalità e prestazioni, ma spesso e volentieri anche i più ingombranti e difficili da integrare in case comuni (non tutti però). Se volete accoppiare un processore di fascia alta come un Core i7 o un Core i9 a un dissipatore ad aria, fatelo solo con uno dei prodotti che trovate in questo elenco.

DeepCool AK620 DIGITAL

Per chi cerca un dissipatore top, non solo per prestazioni ma anche per design, questo DeepCool AK620 DIGITAL non ha molti rivali a questo prezzo. Oltre a dissipare 260 watt, questo cooler integra un display nella parte superiore che mostra la temperature della CPU, circondato da led RGB.

Cooler Master MasterAir MA620M

I dissipatori di fascia alta come questo Cooler Master MasterAir MA620M, offrono il top in fatto di prestazioni, ma curano allo stesso modo l'estetica, davvero gradevole per questo particolare modello. L'azienda punta anche a ridurre la rumorosità e garantire affidabilità grazie alla garanzia estesa 5 anni.

be quiet! Dark Rock Pro 5

Cooler Master MasterAir MA620M è nella top five dei migliori dissipatori ad aria. Qualità, design curato e prestazioni da primo della classe sono i punti di forza del prodotto, equipaggiato con ben 7 heatpipe in rame e due ventole PWM Silent Wings.

Noctua NH-D15 Chromax Black

Noctua NH-D15 Chromax Black è il punto di riferimento nella fascia alta dei dissipatori ad aria. Non necessita di alcuna presentazione, rappresenta il meglio che può offire l'azienda austriaca, per qualità, affidabilità e performance. Consigliatissimo.

Noctua NH-P1 Passivo

Noctua NH-P1 si ritaglia un posto nella classifica dei migliori dissipatori ad aria, risultando il numero uno quando guardiamo alle soluzioni passive. Un vero colosso che non è adatto a tutti i case, capace di dissipare qualsiasi modello di CPU quando abbinato a una o due ventole.

Cooler Master MasterAir MA824 Stealth

Cooler Master MasterAir MA824 Stealth è un vero mostro di prestazioni. Il design forse non è il suo forte, ma la combinazione tra 8 heatpipe e due torri di alette con due ventole Push-Pull Mobius da 135 e 120 mm non teme neanche processori da 300 watt.

Migliori dissipatori CPU ad aria in assoluto

Se non avete trovato il prodotto che cercavate in questa guida ai migliori dissipatori CPU ad aria, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori dissipatori CPU ad aria che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei vari modelli, in futuro potrebbe essere aggiunta anche il dissipatore ad aria su cui avevate puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Avete ancora dubbi o domande? In questo caso potete lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook e sul nostro canale Telegram delle offerte Offerte Tech, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarvi a scegliere il dissipatore ad aria più adatto alle vostre esigenze. Se invece siete alla ricerca di un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori dissipatori CPU ad aria in assoluto da prendere in considerazione:

