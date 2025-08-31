Dopo aver recensito l’MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, torniamo a occuparci di case PC targati MSI per la prova di un altro prodotto secondo noi molto interessante, soprattutto per quella fascia di utenza che mira a mettere in piedi una build da gaming moderna e funzionale spendendo poco. Si tratta dell’MSI MAG PANO M100 PZ, un case che guarda ancora di più a contenere il budget rispetto al Velox 300R, il tutto però senza troppi compromessi e, cosa altrettanto importante, con un occhio sempre attento all’estetica.

Come discusso in altre occasioni, MSI ormai cammina spedita anche nel settore della componentistica per PC, ambito dove sicuramente spicca per le schede madri e le schede video, ma che in sostanza riesce a coprire quasi completamente, così come del resto confermano le ultime novità dell’azienda in materia di alimentatori e sistemi di dissipazione.

Detto questo, passiamo alla pratica e andiamo a scoprire insieme MSI MAG PANO M100 PZ, un case che tra le altre cose cerca anche di contenere le dimensioni, sposando per questo il formato Micro-ATX e di conseguenza le schede madri più compatte.

Recensione MSI MAG PANO M100 PZ: design e caratteristiche

Come si evince chiaramente dalla foto sopra, MSI MAG PANO M100 PZ sposa il classico formato tower che mira però a contenere le dimensioni. Si tratta infatti di un case Micro ATX che per questo motivo supporta solo le schede madri con questo form-factor o, in alternativa, quelle ancora più compatte ITX.

Compatto ma non per questo avaro di spazio interno per le componenti, il case MSI mira ad accaparrarsi i favori dei gamer e dei PC builder anche per l’estetica e la versatilità, riuscendo a gestire diverse tipologie di raffreddamento, incluso quello a liquido, dissipatori ad aria di fascia alta e schede grafiche di ultima generazione con dimensioni importanti (39 centimetri).

Tra le chicche estetiche del MAG PANO M100 PZ, forse uno dei suoi punti di forza, c’è sicuramente l’ampio vetro temperato panoramico a 270° che praticamente lascia intravedere tutta la componentistica del PC.

Questo tipo di design, abbinato tra l’altro a un vano alimentatore posto davanti e sotto la scheda madre, non permette alcune configurazioni in ottica airflow; ad esempio, non possiamo montare tre ventole da 120 sulla base in modo “classico” o sul frontale, ma in compenso MSI permette di posizionare tre ventole ARGB in immissione sulla parte laterale e una in espulsione sul retro, lasciando all’utente altre tre griglie per ventole da 120 mm (in totale quindi 10), due sul vano PSU e una sul frontale alla base.

Previous Next Fullscreen

Possiamo dire senza problemi che l’MSI MAG PANO M100 PZ può gestire senza problemi configurazioni M-ATX ad alte prestazioni, garantendo comunque un buon airflow con radiatore da 360 mm incluso e, come detto sopra, anche un certo spazio di manovra in fase di installazione. Rimanendo in tema componenti, MSI ha anche previsto il supporto per le schede madri con connettori inversi, per intenderci sposando il design MSI Project Zero che mira a nascondere cavi o fili penzolanti nel case, a netto vantaggio dell’ordine.

Previous Next Fullscreen

A proposito di componenti, non possiamo aspettarci miracoli da un Micro-ATX quando parliamo di baie per i classici hard disk da 3,5 o SSD 2,5″, ancora utilizzati ma molto spesso rimpiazzati dai gamer con i più veloci SSD NVMe. Per questo motivo, MSI MAG PANO M100 PZ supporta sul vassoio della scheda madre un massimo di tre unità, potete scegliere tra una combinazione 2x 2,5″ + 1x 3,5″ o 1x 2,5″ + 2x 3,5″ (secondo noi più che sufficienti).

Chiudendo questa sezione, vista la fascia di prezzo riteniamo la qualità costruttiva buona, l’assemblaggio curato (è realizzato in acciaio ovviamente), possiamo dire in linea con altri case di pari fascia, anche per quanto concerne i dettagli (o quasi).

MSI MAG PANO M100 PZ: un case economico, ma che non si fa mancare nulla

Considerando che siamo di fronte a un case M-ATX da cicrca 100 euro, finora non abbiamo molto da obiettare al MAG PANO M100 PZ, una soluzione che non vuole rinunciare ad alcune chicche nonostante il budget limitato. Oltre al già citato vetro temperato a 270°, che da solo vale quasi il suo prezzo (per gli amanti del genere), il produttore ha dotato questo telaio di alcune delle caratteristiche più richieste dagli assemblatori.

Previous Next Fullscreen

In primis segnaliamo un design ottimizzato per la gestione dei cavi, con guide da 33 mm e strisce in velcro per tenere tutto in ordine. Sulla base e sul top sono presenti invece due generosi filtri antipolvere, senza dimenticare una certa cura per il pannello I/O posto sul laterale, equipaggiato con una USB Type-A 5 Gbps, una USB-C 20 Gbps, audio in/out e pulsante led dedicato per gestire gli effetti luce con un click.

Un cenno anche alle quattro ventole in dotazione (assenti nel sample giunto in redazione) delle quali MSI in realtà non ci dice molto in termini di prestazione / rumorosità, sappiamo che sono ARGB e che vengono gestite da un controller dedicato, l’ultima chicca di questo case.

Nella parte posteriore, sopra il vano della scheda madre per essere precisi, si trova un controller ARGB/ventole a quattro canali, molto utile per gestire manualmente il comportamento delle ventole ma anche per avere un cablaggio più ordinato e pulito.

Scheda tecnica MSI MAG PANO M100 PZ

Tipologia: Tower Micro-ATX

Dimensioni: 440 x 235 x 405 mm

Materiale: Acciaio e vetro temperato

Ventole in dotazione: 4 ARGB 3x 120 mm ARGB PWM Reverse Blade (lato) 1x 120 mm ARGB PWM (posteriore)

Supporto ventole: 3x 120 mm sul top 3x 120 mm sul laterale 1x 120 mm o 140 mm sul retro 2x 120 mm sul vano PSU 1x 120 mm sulla base

Supporto radiatori: 1x 360 mm sul top 1x 120 mm o 140 mm sul retro

Slot espansione PCI: 5 (supporto installazione verticale)

Supporto schede madri: Mini-ITX, Micro-ATX anche con connettori inversi

Storage: 1x 2,5″, 1x combo 2,5″ / 3,5″

Supporto componenti: Dissipatore CPU: sino a 175 mm Alimentatore: 200 mm, ATX Scheda video: sino a 390 mm con GPU holder (solo orizzontale)

Filtri antipolvere: base e top

Pannello I/O: 1x USB-C 3.2 Gen 2 20 Gbps, 1x USB-A 3.2 Gen 1, jack audio 3,5 mm, led control

Controller ARGB / PWM a 4 canali

La nostra build da gaming con MSI MAG PANO M100 PZ: impressioni e assemblaggio

Arrivati a questo punto bisogna come al solito passare alla pratica. In questa occasione abbiamo voluto sfruttare tutte le peculiarità del case MSI, compreso il supporto per le schede madri Project Zero. La scelta non poteva che cadere su una nostra vecchia conoscenza, la MSI B650M Project Zero, modello recensito lo scorso anno, basato su socket AMD AM5 e compatibile tra l’altro con i più recenti processori Ryzen 9000.

Visto che siamo in vena di bianco, utilizzeremo anche il dissipatore MSI MAG CoreLiquid A13 White da 360 mm e un alimentatore modulare, sempre MSI, ovvero l’MPG A850G PCIE5 testato di recente; la PSU è nera, ma ricordiamoci che il case MSI offre anche una bella cover. Questa unità da 850 watt dovrà alimentare una MSI GeForce RTX 5070 Ti VANGUARD SOC, ritestata di recente, in coppia a un processore Ryzen 7 9800X3D. Ma facciamo un riepilogo del tutto:

Processore: AMD Ryzen 7 9800X3D

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid A13 White 360 mm

Scheda madre: MSI B650M Project Zero

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Scheda video: MSI GeForce RTX 5070 Ti VANGUARD SOC

Storage SSD: Corsair LPX PRO 2 TB – PCI-E 4.0

Alimentatore: MSI MPG A850G PCIE5 850 watt

Case: MSI MAG PANO M100 PZ Bianco

Il fatto di poter ospitare una scheda grafica come la MSI GeForce RTX 5070 Ti VANGUARD SOC e un impianto AiO ad alte prestazioni con radiatore da 360 mm, ci dice già molto su come è stato ottimizzato lo spazio interno su questo case Micro-ATX. L’installazione delle varie componenti è risultata abbastanza semplice e veloce, senza nascondere che, in questi casi, se puntiamo a un cablaggio impeccabile dobbiamo mettere in conto un po’ di tempo (ci vuole pazienza).

Il risultato in termini estetici, sempre soggettivi precisiamo, secondo noi non è affatto male, senza considerare che, volendo, non dobbiamo impelagarci più di tanto a sistemare la cavetteria sul retro in quanto con questo design viene completamente coperto. Rimanendo nel contesto, vogliamo segnalare un’altra piccola chicca di questo case, ovvero il cavo USB 3.2 che dal pannello I/O va alla scheda madre, rivisto in questo caso con un connettore a 90° molto comodo (e chi costruisce PC lo sa bene).

Come si comporta MSI MAG PANO M100 PZ: temperature, rumorosità

Nonostante il design che, a prima vista, sembrerebbe penalizzare l’airflow, abbiamo rilevato che le temperature di esercizio del nostro sistema con l’MSI MAG PANO M100 PZ sono comunque molto buone. Come detto sopra, MSI non ci ha fornito in questo caso le ventole che ritroveremo sulla variante retail, tantomeno dati esaustivi sulle stesse che, grazie al controller, potranno comunque essere controllate manualmente dall’utente per sposare le proprie esigenze in fatto di rumorosità.

La nostra configurazione quindi risulta ovviamente avvantaggiata per quanto concerne il rumore prodotto, mentre l’assenza di ulteriori tre ventole in immissione, da installare sul laterale o sui vani ricavati dalla base, potrebbe penalizzare l’airflow e di conseguenza le temperature.

In realtà non abbiamo avuto grossi problemi di temperature o throttling; il Ryzen 7 9800X3D ha raggiunto picchi di 90 °C sotto carichi impegnativi, mentre la GPU non si è schiodata dai 64 °C, questo anche con ventole settate al minimo (il dissipatore in questo caso fa molto).

Ribadiamo che il test sulla rumorosità in questa occasione lascia un po’ il tempo che trova, mentre possiamo dirvi che con un utilizzo standard (ventole gestite in automatico) la nostra rumorosità ha toccato punte di 40 dBA. Per il resto, se siete amanti degli RGB, potete sbizzarrirvi grazie alla possibilità di gestire il tutto via software e creare le combinazioni di colore che più gradite.

Quanto costa e dove acquistare il case MSI MAG PANO M100 PZ

MSI MAG PANO M100 PZ è già ampiamente disponibile, sia sul sito del produttore che presso i maggiori rivenditori di settore, compreso Amazon Italia. Il prezzo in questo periodo è leggermente ballerino, ma vogliamo subito rassicurarvi che si tratta di un “balletto” quasi sempre verso il basso.

Vista l’ampia disponibilità infatti, nei giorni scorsi ci siamo imbattuti in diverse offerte sotto quota 100 euro, cifra che dovrebbe corrispondere più o meno al prezzo di listino (o 99 euro, che fa più effetto). Ribadiamo che MSI ha previsto due varianti per MSI MAG PANO M100 PZ, una bianca e una nera, praticamente alla stessa cifra.

Per chi fosse interessato lasciamo come di consueto qualche link all’acquisto che fa sempre comodo.

Considerazioni

Quando MSI ha iniziato a fare sul serio con i case, pensavamo che al pari di altri brand non puntasse a conquistare le varie fasce di utenza, cercando di proporre invece qualche prodotto di nicchia come quelli che per esempio abbiamo visto all’ultimo Computex di Taipei.

Bene, questo MSI MAG PANO M100 PZ, ma anche il fratello MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, ci confermano che non è così e il produttore taiwanese ormai mira senza dubbio a proporre un intero ecosistema desktop, fatta eccezione per le RAM al momento.

Con questo modello, MSI è competitiva in una delle fasce più battute dei gamer che guardano a un compromesso col prezzo e i costi finali della build, offrendo comunque una soluzione che sicuramente non è la più completa se guardiamo ai case top di gamma, ma in sostanza non si fa mancare nulla, rimanendo al contempo nel segmento dei case Micro ATX.

Il risultato estetico con il vetro panoramico a 270° a noi non è dispiaciuto affatto, così come siamo soddisfatti della fase di assemblaggio e dei valori che abbiamo rilevato in ottica temperature e rumorosità. A questo prezzo, ma anche con una delle tante offerte sparse per la rete, il case MSI rappresenta un ottimo affare, soprattutto nel momento in cui è in offerta e si può portare a casa con 85-90 euro.