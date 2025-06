Dopo un periodo ricco di approfondimenti su sistemi, componenti e periferiche, dalle schede video, passando per schede madri, CPU, memorie e tanto altro, oggi ci occupiamo di uno degli elementi più importanti e delicati da scegliere quando siamo in procinto di assemblare un nuovo PC desktop, parliamo ovviamente del case.

Per l’occasione abbiamo avuto la possibilità di provare il nuovissimo MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, una soluzione come vedremo molto interessante che cerca di conquistare l’utente sia per estetica, qualità e flessibilità, che per un prezzo non troppo esagerato rispetto a quanto offerto.

MSI è un’azienda che ormai non necessita di presentazioni; al pari dei più forti competitor di settore, negli ultimi anni ha ampliato in modo importante il proprio catalogo, spaziando praticamente su tutti i fronti che hanno a che fare con l’hardware per PC e le build da gaming fai da te.

Insieme ad altri modelli di fascia più alta, visti di recente anche al Computex Taipei 2025, il case MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ è una delle novità più interessanti proposte da MSI per quest’anno, un Mid-Tower nato per le build da gaming ad alto profilo che però guardano anche al prezzo, sviluppato e disegnato anche seguendo i numerosi feedback degli utenti. Ma vediamo insieme com’è fatto e cosa offre anche in termini di temperature e rumorosità.

Recensione MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ: design e caratteristiche

Iniziamo subito dicendo che MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ è un Mid-Tower che punta alla fascia media del mercato consumer PC gaming (poi dipende dai punti di vista, in base al budget); per essere precisi si colloca a 169 euro di MRSP (prezzo suggerito), una fascia molto battuta dove sono attivi diversi competitor specializzati con nomi altisonanti quando parliamo di case per PC.

Al pari di altri prodotti che bazzicano in questa fascia, l’obiettivo di MSI con MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ è quello di offrire un case di qualità ed esteticamente accattivante, ma soprattutto valido per quanto concerne l’airflow e la possibilità di installare componentistica di fascia premium senza problemi di sorta, il tutto con un occhio di riguardo al cablaggio e all’approccio tool-less.

Scartato dalla sua confezione, molto solida e altrettanto curata, ci accorgiamo subito che MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ è un case Mid-Tower con dimensioni nella norma; vista la scheda tecnica (che trovate a seguire) si intuisce subito che MSI punta a sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione, senza esagerazioni e con un ingombro limitato se ad esempio abbiamo intenzione di posizionare il PC sulla scrivania.

Previous Next Fullscreen

Essendo un case rivolto per lo più alle build da gaming, un posto importante è occupato dall’estetica e dal design, elementi che spesso si fondono ma che in realtà devono essere distinti per motivi facilmente intuibili. L’estetica è infatti un elemento prettamente soggettivo, in questo caso possiamo dire ben studiata con vetro temperato e un frontale elaborato con griglia e ventole ARGB, mentre le scelte operate dagli ingegneri in fatto di design molto spesso sono dettate da questioni tecniche legate in primis all’airflow e alla gestione di componentistica con build particolarmente elaborate.

Previous Next Fullscreen

Rimanendo in tema, MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ supporta la maggior parte delle schede madri in commercio, comprese quelle con form-factor E-ATX, Mini-ITX e a connettori inversi; a bordo possiamo installare inoltre schede video fino a 400 mm e un totale di 13 ventole, senza dimenticare che in dotazione troviamo due MSI ARGB PWM Dual Layer Blade RGB da 160 mm e una da 120 mm sul retro in estrazione (senza RGB precisiamo).

Delle ventole però parleremo dopo in quanto hanno delle precise particolarità, mentre continuando sul fronte supporto hardware, il case MSI può ospitare impianti a liquido con radiatore da 360 mm sui tre lati (frontale, laterale e top), non solo sistemi AiO ma anche impianti custom grazie al supporto nativo per la pompa da 2,5 o 3,5 pollici.

Vista la fascia di prezzo, non sorprende che il telaio sia realizzato in acciaio abbinato a una discreta quantità di plastica; la solidità comunque è abbastanza buona e anche l’assemblaggio risulta ben fatto, senza particolari sbavature che non di rado abbiamo ritrovato su case di pari fascia.

Previous Next Fullscreen

Nella norma la compatibilità con i dissipatori ad aria e gli alimentatori più diffusi, mentre segnaliamo che non c’è molto spazio per hard disk da 3,5″, sicuramente obsoleti e forse poco battuti dai gamer che cercano un sistema reattivo in qualsiasi circostanza (con SSD NVMe).

Sul vano posteriore della scheda madre si possono posizionare quattro SSD da 2,5″ o un hard disk da 3,5″ e due SSD, mentre se non montiamo una pompa esterna per il liquido refrigerante, il bracket disponibile può essere adoperato per accogliere un hard disk o SSD supplementare (alla fine buono).

Tutte le chicche del nuovo case MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ

MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, come del resto suggerisce il nome, punta molto sulle prestazioni, o meglio, sull’airflow, motivo che spiega gli ampi pannelli forati con trama a nido d’ape che si abbinano a un laterale in vetro temperato che invece lascia intravedere tutta la build e i relativi effetti luce.

Tutti i pannelli, compreso il vano alimentatore con copertura e cable routing, sono dotati di filtri antipolvere, mentre segnaliamo che sul frontale è presente il sistema EZ Bracket che permette di installare facilmente ventole da 120, 140 o 160 mm come quelle in dotazione.

A proposito di ventole, le MSI ARGB PWM Dual Layer Blade che troviamo in dotazione hanno un particolare design a doppio anello, una soluzione che secondo MSI aiuta a stabilizzare la ventole a netto vantaggio dell’airflow e della riduzione del rumore.

Le due ventole frontali da 160 mm, offrono inoltre la possibilità di settare manualmente il regime rotativo; un piccolo switch posto dietro al rotore infatti offre tre opzioni: 1.600 RPM (H), 1.300 RPM (M) e 1.000 RPM (L) per chi ama il silenzio.

Verificheremo il comportamento delle ventole nel paragrafo dedicato, mentre tra gli accorgimenti di MSI per questo MPG VELOX 300R AIRFLOW ci sono anche: il PSU Cover che aiuta nel cablaggio, un GPU holder orizzontale e un discreto pannello I/O che, oltre ai pulsanti di accensione e led, prevede il jack audio combo da 3,5 mm, due USB Type-A da 5 Gbps e una velocissima USB-C 20 Gbps per le schede madri più moderne.

Scheda tecnica MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ

Tipologia: Mid-Tower

Dimensioni: 485 x 235 x 518 mm

Materiale: Acciaio, alluminio e vetro temperato

Ventole in dotazione: 3 2x 160 mm ARGB PWM Dual Layer Blade (frontale) 1x 120 mm Black PWM Dual Layer Blade (posteriore)

Supporto ventole: 3x 120 mm o 3x 140 mm sul top 2x 160 mm, 3x 120 mm o 3x 140 mm sul frontale 3x 120 mm sul laterale 3x 120 mm sul lato 1x 120 mm sul retro 2x 120 mm sul vano PSU

Supporto radiatori: 1x 360 mm sul top 1x 360 mm sul frontale 1x 360 mm sul lato 1x 120 mm sul retro 1x 120 mm sulla base

Slot espansione PCI: 7 (supporto installazione verticale)

Supporto schede madri: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, ATX con connettori inversi

Slot espansione PCI secondari: 2

Storage: 4x 2,5″, 1x 3,5″

Bracket pompa da 2,5″ o 3,5″

Supporto componenti: Dissipatore CPU: sino a 165 mm Alimentatore: 200 mm, ATX Scheda video: sino a 400 mm con GPU holder (anche in verticale)

Filtri antipolvere: frontale, top, laterale

Pannello I/O: 1x USB-C 3.2 Gen 2 20 Gbps, 2x USB-A 3.2 Gen 1, jack audio 3,5 mm, led control

La nostra build da gaming con MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ: impressioni e assemblaggio

Per l’occasione abbiamo pensato di abbinare al nuovo MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ una configurazione hardware di medio profilo, nel dettaglio una configurazione AMD AM5 con Ryzen 7 9800X3D e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060.

L’installazione della componentistica è risultata abbastanza comoda, potremmo dire al pari di case di queste dimensioni che, a parte qualche particolare tipo di radiatore, supportano praticamente qualsiasi scheda grafica o scheda madre consumer (vedi dimensioni).

Del case MSI abbiamo apprezzato l’approccio tool-less e la cura che l’azienda ha posto all’airflow, posizionando ampie griglie praticamente in ogni spazio utile; rimanendo in tema, un valore aggiunto è rappresentato dai filtri antipolvere posti sulle griglie (peccato che non siano magnetici), mentre se vogliamo essere pignoli, la ventola in estrazione seppur valida stona con gli effetti RGB che possiamo ottenere dalle due MSI ARGB PWM Dual Layer Blade e il resto della componentistica.

MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ offre anche un’ulteriore chicca, un hub a quattro canali per gestire le ventole e gli effetti ARGB; questo si alimenta direttamente dalla PSU con un connettore SATA, aiutando molto anche in ottica ordine dei cavi. A migliorare la situazione poi troviamo vani dedicati per instradare i cavi e fascette in velcro (molto gradite).

Recensione MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ: test temperature e rumorosità

Viste più o meno tutte le peculiarità del case gaming MSI, prima di tirare le somme vogliamo verificare i dati forniti da MSI in quanto a temperature di esercizio e rumorosità. Nel primo caso ovviamente va preso tutto con le pinze in quanto le condizioni possono essere totalmente differenti, mentre riguardo alla rumorosità prodotta dalle ventole lo scarto non dovrà essere molto corposo.

Abbiamo deciso di replicare più o meno il test interno di MSI, ovvero rilevare le temperature e la rumorosità delle ventole con le tre opzioni disponibili (High, Medium e Low). Ecco la configurazione hardware adoperata per l’occasione.

Processore: AMD Ryzen 7 9800X3D

Dissipatore: ASUS PRIME LC 360 ARGB

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.200 MT/s

Scheda video: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC

Scheda madre: Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE

Storage SSD: PNY CS2150 1 TB

Alimentatore: ASUS Thor 1.000 watt

Per mettere sotto stress CPU e GPU l’opzione più semplice era quella di lanciare prima una sessione di Cinebench e dopo una di FurMark, difficilemente affronteremo carichi più pesanti di questi.

A seguire trovate i grafici con i dati rilevati nelle tre sessioni; teniamo a precisare che durante i test termici abbiamo lasciato lavorare i dissipatori CPU e GPU in modo automatico, mentre nella rilevazione della rumorosità l’opzione è ricaduta sui profili Silent o Zero dB per impattare il meno possibile sulla misurazione.

I risultati, che non possiamo paragonare 1:1 come detto per via delle diverse condizioni di test, ci sembrano abbastanza buoni, sia per quanto concerne il processore che la scheda grafica. Il miglioramento in termini di temperature quando modifichiamo il regime rotativo delle ventole non è abissale, ma comunque misurabile e sicuramente benvenuto.

Quanto alla rumorosità, abbiamo cercato di ridurre al minimo il rumore ambientale durante la misurazione, discostandoci di pochi decibel dai valori MSI che, a questo punto, possiamo definire abbastanza affidabili.

Quanto costa e dove acquistare il case MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ

MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ è già disponibile, sia sul sito del produttore che presso i maggiori rivenditori di settore, compreso Amazon Italia; specifichiamo però che si tratta ancora di una disponibilità limitata, così come confermato dalla stessa azienda, quindi si potrebbe valutare di attendere qualche altra settimana per i primi stock sostanziosi del prodotto.

Ricordiamo che MSI offre due varianti per MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, una bianca e una nera, mentre riguardo i costi, possiamo dirvi che attualmente i rivenditori non rispettano molto il listino MSI, superando senza problemi quota 220 euro a fronte di un prezzo base di 169 euro.

Per chi fosse interessato però, lasciamo comunque qualche link all’acquisto che fa sempre comodo.

Considerazioni

MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ è un case con un nome troppo lungo, ma, battute a parte, si dimostra molto equilibrato quando parliamo di rapporto prestazioni/prezzo. La qualità globale si può definire nella norma, come detto forse con un uso eccessivo della plastica, ma per contenere il prezzo mantenendo tutte le funzionalità è un compromesso che bisogna accettare (o meno, tutto in base all’utente).

Sull’estetica possiamo dire che molto dipende dalla build finale che andremo ad assemblare, rimane un aspetto soggettivo ma il case MSI cerca di curare tutti gli aspetti e non passa di sicuro inosservato con le due grandi ventole RGB da 160 mm che si abbinano al vetro temperato sul laterale (peccato per quella in estrazione senza RGB a questo punto).

La proposta MSI è curata per offrire il miglior airflow possibile, ci sono molte prese d’aria e la possibilità di installare tante ventole, anche sul top o sul laterale; abbastanza comoda la fase di installazione dei componenti, con una approccio tool-less e un’attenzione per il cablaggio che non è sempre scontata.

Chiudiamo con due ulteriori punti a favore di MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, rappresentati dal tasto led dedicato sul pannello I/O frontale (con USB-C 20 Gbps) e il controller per ventole PWM/ARGB a quattro canali indipendenti (che ricordiamo ha anche un suo costo). La soluzione MSI cerca di guarda praticamente in tutte le direzioni, ma la competizione in questa fascia di prezzo è molto agguerrita, quindi non escludiamo in futuro una modifica al prezzo di listino (ovviamente al ribasso).