Torniamo a occuparci di dissipatori a liquido AiO per la prova di una soluzione targata MSI che, a differenza del MAG CoreLiquid I360 provato qualche tempo fa, cerca di guardare a una fascia di mercato leggermente più bassa, parliamo dell’MSI MAG CORELIQUID A13 360.

Si tratta di un sistema come detto all-in-one, in questo caso con un radiatore da 360 millimetri, inserito nella serie MSI Arsenal Gaming, ovvero quella indirizzata ai gamer che cercano di coniugare al meglio il rapporto prestazioni/qualità in relazione al prezzo.

Come vedremo a breve però, MSI MAG CORELIQUID A13 360 non offre solo questo. Il design e i dettagli sono elementi altrettanto importanti, non solo per le geometrie minimaliste ma anche per gli effetti luce ARGB e la colorazione tutta bianca che lo rende ideale per quelle build gaming che guardano in particolare a un’estetica moderna e pulita. Come si comporta nella pratica? Scopriamolo con la nostra recensione.

Recensione MSI MAG CORELIQUID A13 360: design e caratteristiche

Iniziamo subito questa panoramica sul dissipatore MSI MAG CORELIQUID A13 360 parlando di design ed estetica, ambito dove l’azienda mantiene un approccio molto semplice e lineare, servendosi di elementi già visti sulla testa del waterblock, ovvero un blocco quadrato con angoli smussati che a noi non dispiace affatto.

Niente di particolarmente elaborato o esagerato, infatti sul top troviamo un’illuminazione indiretta del logo MSI attraverso la copertura rimovibile e ruotabile in base all’angolazione del waterblock sul socket della scheda madre. MSI ci dice anche che è possibile sostituirla con una realizzata in stampa 3D, quindi la personalizzazione è assicurata, senza dimenticare che questo sistema non prevede alcun display, a netto vantaggio quindi dei costi finali.

Il blocco pompa-waterblock è di dimensioni medie, ma all’interno ospita una pompa ad alte prestazioni capace di spingersi fino a 3.800 RPM a fronte di una rumorosità di 20 dBA, ottenuta grazie a particolari cuscinetti (dati MSI). Si tratta di una pompa ad alta portata con design interno rivisto, in particolare per quanto concerne il canale del liquido, di sicuro impatto sulle prestazioni globali.

La base del waterblock ovviamente è in rame, ben lavorata possiamo dire e senza alcun foro di fissaggio, una soluzione che sulla carta dovrebbe garantire un minimo di efficienza in più in quanto a superficie utile e smaltimento del calore. All’interno troviamo poi un sistema di microcanali da 0,1 mm che aiuta a estrarre calore dalla CPU in modo più veloce, il tutto con un liquido refrigerante che scorre attraverso tubi in EPDM ricoperti in nylon che, tra le altre cose, non permettono al liquido di evaporare.

Essendo un impianto chiuso, quindi senza il bisogno di manutenzione (ogni tanto bisogna ribadirlo per qualcuno), il liquido attraversa poi il generoso radiatore in alluminio da 360 millimetri; si tratta di una soluzione studiata ad hoc, dotata di 12 canali interni che, anche a parità di spessore (27 mm in questo caso), dovrebbero garantire secondo l’azienda un incremento del flusso refrigerante del 25%.

MSI MAG CORELIQUID A13 360: un AiO economico, ma comunque curato

Display LCD a parte, che ormai siamo abituati a vedere su quasi tutti i modelli a partire dalla fascia medio-alta, finora non ci è sembrato di essere di fronte a un dissipatore particolarmente economico. Oltre a quanto visto fin qui, c’è da dire anche che MSI ha pensato di rendere più semplice l’installazione dell’impianto, con un occhio di riguardo al cablaggio visto che si stratta di un dissipatore che sposa la filosofia MSI EZ Connect.

Le tre ventole in dotazione infatti, oltre a essere pre-installate, sono collegate in cascata, permettendo di avere solo due cavi in uscita (PWM + ARGB) invece dei sei che ci si aspettano, ovvero due per ogni ventola. Rimanendo in tema ventole, come per la pompa MSI non è stata molto esaustiva nelle specifiche tecniche; sappiamo che la portata è stimata in circa 62 CFM a 2.000 RPM, ma non sappiamo con che rumorosità di picco.

Le prestazioni comunque dovrebbero essere garantite anche dal design stesso delle ventole; a bordo infatti troviamo delle MSI CycloBlade 7, con design ibrido delle pale Ring Blade e cuscinetti Rifle che, pur garantendo un’elevata pressione statica, non dovrebbero impattare molto sul rumore.

Chiudendo, ribadiamo il supporto per l’illuminazione ARGB2, personalizzabile con MSI Center, mentre se parliamo di compatibilità, il dissipatore MSI supporta processori Intel con socket LGA 1700 / 1851 e AMD AM4 / AM5; anche nella fase di installazione sulla CPU troviamo un’ulteriore soluzione proprietaria, con un sistema di ritenzione intuitivo che aiuta a guadagnare qualche minuto sia su piattaforma AMD che Intel.

Scheda tecnica MSI MAG CORELIQUID A13 360

Tipologia: dissipatore a liquido AiO per CPU

Pompa: Proprietaria ad alte prestazioni Rotazione fino a 3.800 RPM Rumorosità 20 dBA

Base: in rame liscia

Radiatore: in alluminio da 360 mm

Dimensioni radiatore: 394 x 119,6 x 27 mm

Tubi in EPDM

Ventole: 3x MSI Cyclobade 7 ARGB 120 mm

Caratteristiche Ventole: 120 × 140 x 26 mm 2.000 RPM Portata: 62,6 CFM Supporto PWM

Socket Intel supportati: LGA 1851, LGA 1700

Socket AMD supportati: AM4, AM5

Illuminazione ARGB GEN2

Software MSI Center

Recensione MSI MAG CORELIQUID A13 360: installazione e configurazione di test

L’installazione del MAG CORELIQUID A13 360 è risultata abbastanza semplice e rapida, merito della già citato kit di ritenzione che ci semplifica la vita sia con piattaforme AMD che Intel. Per l’occasione, il dissipatore targato MSI se la dovrà vedere con un Ryzen 7 9800X3D, sia con impostazioni di fabbrica che con overclock manuale, portando la frequenza all-core fino a 5.450 MHz.

Il dissipatore MSI sarà testato sia con impostazioni, per così dire, di fabbrica, che con ventole e pompa settate al massimo del regime rotativo. A seguire la piattaforma che abbiamo utilizzato nella sessione di test:

Processore: AMD Ryzen 7 9800X3D

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid A13 White 360 mm

Scheda madre: MSI B650M Project Zero

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Scheda video: MSI GeForce RTX 5070 Ti VANGUARD SOC

Storage SSD: Corsair LPX PRO 2 TB – PCI-E 4.0

Alimentatore: MSI MPG A850G PCIE5 850 watt

Case open-air: Bench-test 2025 by TuttoTech

MSI MAG CORELIQUID A13 360: la nostra prova

Eccoci alla prova dei fatti, la nostra sessione di benchmark sul MAG CORELIQUID A13 360. Ci saranno in totale quattro sessioni; le prime due con processore a default, ventole gestite in automatico dal BIOS e successivamente settate al 100%, la terza e la quarta prova replicano gli stessi scenari ma con processore overcloccato a 5,45 GHz. A voi i risultati:

Come ampiamente previsto, il dissipatore MSI col suo radiatore da 360 millimetri riesce a tenere a bada senza problemi un processore come il Ryzen 7 9800X3D che, non è solo dotato di 8 core, ma anche di una cache 3D aggiuntiva che comunque produce il suo calore. A default non abbiamo alcun problema in quanto a picchi di temperature, soprattutto con ventole settate al 100%.

Con tali impostazioni ovviamente il rumore prodotto aumenta, ma se guardiamo ai valori rilevati quando il processore è in overclock, possiamo dire che è del tutto inevitabile. Teniamo a precisare anche che, l’overclock praticato sul Ryzen 7 9800X3D sfrutta le potenzialità della tecnologia AMD PBO con tutte le funzionalità e protezioni del caso; volendo forzare la mano invece, se blocchiamo il moltiplicatore di clock a 54,5 x 100 MHz, notiamo (come da prassi) che la CPU tende a essere decisamente più calda e molto meno stabile, richiedendo un impianto custom o sistemi di raffreddamento alternativi.

Chiudendo con un ultimo dato sulla rumorosità, possiamo dirvi che con gestione automatica delle ventole oscilliamo in un range tra 34 e 38 dbA, salendo fino a circa 43 dBA a pieno regime.

Quanto costa e dove acquistare MSI MAG CORELIQUID A13 360

MSI MAG CORELIQUID A13 360 come detto è un dissipatore di fascia economica, mentre nel concreto non troviamo tanti compromessi. La disponibilità è molto buona e il prezzo non è affatto male visto che sugli shop specializzati si può trovare anche a 90 euro, questo vale sia per la colorazione nera che bianca.

Considerazioni

Giunti al termine di questa prova sul dissipatore MSI MAG CORELIQUID A13 360, possiamo dire senza dubbio che MSI riesce a proporre uno degli AiO migliori per quanto concerne il rapporto qualità/prezzo. Nella fascia bassa, perché alla fine si posiziona proprio lì, non possiamo aspettarci troppi fronzoli estetici, compresi elaborati display che, come anticipato sopra, fanno lievitare molto il costo finale.

Tenetene conto se puntate a questo AiO che, per 90 euro, riesce comunque a fare un’ottima figura nel case, con prestazioni che si allineano ai competitor di settore nella stessa fascia di prezzo. L’estetica alla fine è molto sobria, gli RGB non mancano e, cosa forse più utile, il sistema di ritenzione è molto comodo e intuitivo.

Se vogliamo trovare un difetto, che poi alla fine non è, a pieno regime le ventole del MAG CORELIQUID A13 360 si fanno sentire, ma alla fine garantiscono anche prestazioni niente male, curando al contempo l’estetica.