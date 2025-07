Ritorniamo sull’argomento componentistica PC per una panoramica sull’interessante MSI MPG A850G PCIE5, un alimentatore ATX pensato per le build da gaming di fascia medio-alta che vuole accaparrarsi i favori degli utenti che guardano a prestazioni, supporto per gli ultimi standard, ma anche all’efficienza e al prezzo di listino.

Come discusso anche in altre occasioni, MSI è tra quei pochi brand del panorama taiwanese che è riuscito a espandere in modo considerevole il proprio catalogo di prodotti, andando oltre le schede madri e le schede grafiche, ampliando l’offerta anche su dissipatori, SSD, case e non per ultime le unità di alimentazione.

In questo ambito, MSI ci offre come di consueto tre opzioni, MEG, MAG ed MPG, una linea quest’ultima che punta proprio all’utenza che cerca il miglior rapporto qualità/prezzo, senza tanti fronzoli ma con tanta sostanza per intenderci. Ma vediamo cosa offre questo alimentatore, curato non solo in fatto di componentistica ma anche di design.

Recensione MSI MPG A850G PCIE5: caratteristiche e funzionalità

Individuata subito la fascia di destinazione, iniziamo dicendo che con i suoi 850 watt nominali, MSI MPG A850G PCIE5 può essere considerato un alimentatore in grado di gestire PC desktop o build gaming con schede grafiche di fascia alta, precisiamo “alta” e non enthusiast in quanto sappiamo bene che per una NVIDIA GeForce RTX 5090 abbiamo bisogno di una PSU da almeno 1.000 watt (e di qualità).

Per avere un punto di riferimento, noi personalmente ci abbineremmo al massimo una GeForce RTX 5080 o ancora meglio una GeForce RTX 5070 Ti, quindi con un assorbimento che in alcuni casi potrebbe toccare al massimo i 450 watt (vedi GeForce RTX 5080 custom più spinte).

L’aggettivo “moderno” utilizzato per introdurre questo alimentatore è legato a diversi fattori, in primis però al supporto per gli standard ATX 3.0 e PCI-E 5.0, non solo per i connettori e il cablaggio, ma anche per quello che concerne le specifiche di potenza con relativa escursione. In realtà MSI crea un po’ di confusione sul sito ufficiale, parlando anche di ATX 3.1 e PCI-E 5.1, quello che però sembra certo è che questa unità può resistere a un’escursione di potenza fino a 2x, addirittura 3x se parliamo di GPU.

Ovviamente non è tutto. L’alimentatore MSI vuole catturare l’utente con un design molto curato e al tempo stesso originale (per quanto lo possa essere un alimentatore), senza trascurare la dissipazione dei componenti interni grazie a una serie di prese d’aria ben distribuite. Rimanendo in tema di componenti, MSI ci fa sapere che utilizza componentistica di alta qualità, compresi i tanto ricercati condensatori giapponesi da 105 °C.

La parte attiva dell’alimentatore è dissipata da una ventola da 120 mm con cuscinetto fluido-dinamico che permette di abbattere la rumorosità. Da segnalare in coda che, al pari di modelli anche più costosi, MSI MPG A850G PCIE5 offre un pulsante dedicato per abilitare o disabilitare la modalità 0% RPM, una funzione che permette di tenere la ventola spenta fino a quando l’assorbimento del sistema non supera il 40% del valore nominale.

Un’altra caratteristica che si ricerca su un alimentatore di questa fascia è la sicurezza e l’affidabilità. Da questo punto di vista sembra che l’utente possa dormire sogni tranquilli, in quanto sono presenti tutte le protezioni più importanti per salvaguardare sia l’alimentatore che il resto della componentistica. Giusto per chiarezza, segnaliamo che l’alimentatore MSI supporta la protezione contro cortocircuito, sovratensione, sovrapotenza, sovracorrente e molto altro.

MSI MPG A850G PCIE5: efficienza e cablaggio modulare per tutte le GPU più recenti

Senza andare troppo sul tecnico, ma per fornire qualche dettaglio aggiuntivo agli utenti più esperti, teniamo a precisare che MSI MPG A850G PCIE5 utilizza una topologia a mezzo ponte LLC, il design della PSU prevede una singola linea da 12 V in grado di erogare tutti gli 850 W nominali (circa 70 ampere) Queste caratteristiche, insieme alla componentistica di qualità, permettono all’unità di guadagnare la certificazione di efficienza 80 Plus Gold, in sostanza fino al 92% con carichi medi (ovvero del 50% sulla potenza nominale).

Passiamo a un’altra caratteristica molto enfatizzata da MSI, ovvero il cablaggio. MPG A850G PCIE non è solo un alimentatore completamente modulare, ma offre al contempo una ricca dotazione di connettori e cavi, anche questi molto curati e con design completamente piatto per occupare meno spazio possibile nel case.

La cavetteria non è solo modulare ed esteticamente curata, ma anche molto versatile in quanto risulta compatibile con diverse configurazioni di connettore PCI-E. Non c’è solo il connettore PCI-E 5.0 da 600 watt a 16 pin, ma anche tutto il necessario per gestire schede grafiche con connettore classico a 2x 8pin o anche a 3x 8pin, sfruttando i cavi in dotazione.

Nel dettaglio avremo a disposizione:

1x ATX 20+4 pin

2x EPS 4+4 pin

1x PCI-E 16 pin

6x PCI-E 6+2 pin

5x SATA

4x Molex

1x floppy disk (se esistono ancora)

Scheda tecnica MSI MPG A850G PCIE5

AC Input

Tensione 100/240V

Corrente 10A-5A

Frequenza 50-60 Hz

DC Output

Output massimo 850 watt

+12V: 70,8 A (Max) – 850 watt

+5V: 22A – 120W (combinati con +3.3V)

+3.3V: 22A – 120W (Conbinati con +5V)

-12V: 0,3A – 3,6W

-5VSB: 3A – 15W

Certificazione ATX 3.0 e compatibile PCI-E 5.0 / 5.1

Connettore PCI-E 2V-2×6 da 600 watt

Protezioni OVP, OPP, OCP, OTP, SCT, UVP

Cablaggio 100% modulare

Ventola da 120 millimetri con cuscinetto dinamico e modalità RPM

Modalità ventola 0% RPM con pulsante dedicato

Efficienza 80 Plus Gold

Condensatori Giapponesi 105 °C

Dimensioni 140 x 150 x 86 mm

Garanzia 10 anni

Recensione MSI MPG A850G PCIE5: le nostre impressioni

MSI MPG A850G PCIE5 ha trovato subito posto su una delle nuove build che stiamo mettendo in piedi per l’estate. Su questo argomento non vi diamo troppi dettagli, ma torneremo in seguito con un contenuto ad hoc, mentre quello che possiamo dirvi su questo alimentatore di primo acchito è confermare l’ottimo rapporto prestazioni/rumore, con l’alimentatore praticamente mai udibile anche con carichi molto importanti o vicini al 100%.

Compatto e sicuramente bello da vedere, magari in case ad hoc che non lo nasconda, MSI MPG A850G PCIE5 non ha mai mostrato esitazioni, neanche quando abbiamo provato a metterlo alla corda con una GeForce RTX 5080 e un Intel Core Ultra 9 285K overcloccati.

Buona quindi la stabilità, verosimilmente anche le temperature di esercizio, mentre per l’efficienza possiamo confermare che con carichi medi questa PSU riesce ad avere un’efficienza energetica del 92%, scendendo al 90% circa quando lo mettiamo veramente alla corda.

Quanto costa e dove acquistare MSI MPG A850G PCIE5

MSI MPG A850G PCIE5 può essere collocato senza problemi nella fascia media degli alimentatori di livello, ne ha tutte le caratteristiche prestazionali e qualitative, ma bisogna dire che la concorrenza in questo segmento è molto agguerrita.

Attualmente la PSU di MSI si può acquistare presso diversi shop online e parter dell’azienda, soprattutto nell variante MPG A850GL PCIE5, praticamente identica. Il costo varia da 150 a 160 euro, al netto di offerte o particolari promozioni.

Considerazioni

Giunti al termine di questa panoramica, possiamo iniziare le nostre considerazioni dicendovi in tutta sincerità che nonostante la nostra lunga collaborazione con MSI, questa è la prima volta che mettiamo le mani su uno dei loro alimentatori per PC.

Per questo motivo non sapevamo cosa aspettarci, senza considerare che la linea MPG non è quella di punta dell’azienda taiwanese. A dispetto di tutto questo però, ci siamo ritrovati invece con un’unità di alimentazione di buona fattura, curata nei vari dettagli, ma anche compatibile con i nuovi standard e un’efficienza 80 Plus Gold che non fa mai male.

Il design aggressivo, se così possiamo definirlo, può essere soggettivo, risultando comunque un valore aggiunto; discorso a parte per la cavetteria modulare, elemento ormai a cui non si può rinunciare se puntiamo ad assemblare una build ordinata ed esteticamente accattivante.

Ribadiamo che MSI MPG A850GL ha una bella concorrenza in questa fascia di prezzo, tuttavia sui vari negozi online notiamo un prezzo medio leggermente più contenuto rispetto ai diretti competitor, se così possono essere definite quelle aziende che sono specializzate esclusivamente in alimentatori.